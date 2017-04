FC Bayern gegen Borussia Dortmund: So sehen Sie die Bundesliga heute live im TV und im Live-Stream

München - Der FC Bayern München empfängt heute Borussia Dortmund. So sehen Sie das Topspiel der Bundesliga live im TV und im Live-Stream.

Es ist eines der Highlights jeder Bundesliga-Saison: Wenn der FC Bayern auf Borussia Dortmund trifft, erwartet die Fußball-Fans meistens ein Spektakel. Wer behält am 8. April die Oberhand?

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Eine Rivalität der besonderen Art

FC Bayern gegen Borussia Dortmund - spätestens seit den beiden Meisterschaften des BVB 2011 und 2012, sowie dem überlegenen 5:2-Sieg im DFB-Pokal-Finale 2012 sind die Westfalen der härteste Gegner des deutschen Rekordmeisters im eigenen Land. Was gab es in den letzten Jahren nur für harte und unglaublich spannende Duelle. Allein zwischen Oktober 2010 und Mai 2012 gewann der BVB fünf Duelle nacheinander, das letzte war das ominöse Pokal-Finale in Berlin, das bei den Bayern wohl den randvollen Niederlagen-Topf - man wurde nach zwei Vize-Meisterschaften auch noch im Champions-League-Finale 2012 im eigenen Stadion vom FC Chelsea geschlagen - zum Überlaufen brachte.

Es folgten 14 weitere Aufeinandertreffen (den DFL-Supercup mal ausgeklammert), aber nur aus drei davon konnte Schwarz-Gelb seither als Sieger vom Platz gehen. Vor allem waren es die entscheidenden und extrem wichtigen Spiele, die seitdem an die Münchner gingen. Allem voran das erste rein deutsche Champions-League-Finale 2013 in London, das Arjen Robben mit seinem Treffer in der 89. Minute für die Roten entschied. Doch nicht nur in dieser Partie waren die Bayern erfolgreich. Auch im Pokal-Finale ein Jahr später stemmte der Rekordmeister die Trophäe für den Sieger in den Berliner Nachthimmel, nachdem erneut Robben und Thomas Müller dem BVB in der Verlängerung den K.o. verpassten. Im Jahr darauf gewannen die Bayern beide Liga-Duelle gegen die Dortmunder und wurden am Ende Meister, Schwarz-Gelb landete am Ende nur auf Rang sieben. 2016 war der Ort des Geschehens erneut Berlin, als der FCB den Ligarivalen im Elfmeterschießen niederrang. Einzig im Pokal-Halbfinale 2015 schlugen die Dortmunder zu, als der FC Bayern durch zwei „verrutschte“ Elfmeter den Kürzeren zog.

Im Hinspiel am 19. November ging dann der BVB, zum ersten Mal seit dem oben beschriebenen Halbfinale, wieder als Sieger vom Platz. Nach 90 intensiv geführten Minuten stand es 1:0 im Signal-Iduna-Park für die Gastgeber, nachdem Pierre-Emerick Aubameyang ausgerechnet nach einer Vorarbeit des Ex-Bayern-Spielers Mario Götze, der die restliche Saison wegen einer Stoffwechselerkrankung verpasst, ins Münchner Tor traf. Nun wollen die Dortmunder auch im Rückspiel dem Rivalen aus dem Süden einen weiteren Nadelstich verpassen, vor allem in Hinblick auf das erneute Aufeinandertreffen im DFB-Pokal-Halbfinale Ende in April, das auch in München steigen wird.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Die Bundesliga heute live im TV bei Sky

Die Bundesliga läuft auch am Samstagabend wie gewohnt auf Sky. Der Pay-TV-Sender hält noch für die Saison 2016/17 die Exklusiv-Rechte, ab der nächsten Spielzeit sieht die Verteilung etwas anders aus.

Ab 17 : 30 Uhr wird die Sendeanstalt aus dem Münchner Norden auf Sky Sport Bundesliga 1 und HD 1, direkt nach Ende der Nachmittags-Konferenz, aus der Allianz Arena auf Sendung gehen. Zum Top-Spiel, das um 18 : 30 Uhr angepfiffen wird, sind neben Moderator Sebastian Hellmann auch die Experten Christoph Metzelder, der sieben Jahre für den BVB aktiv war und Lothar Matthäus, 302-maliger Spieler des FC Bayern im Einsatz. Den Kommentar auf Sky Sport Bundesliga 1 und HD 1 wird Wolff Fuss übernehmen, auf dem extra eingespeisten Kanal Sky Sport Bundesliga UHD, wo in Ultra-HD übertragen wird, sitzt Jonas Friedrich am Mikrofon.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Die Bundesliga heute im Live-Stream bei Sky Go

Wenn Sie als Sky-Kunde während des Spiels unterwegs sind und sich FC Bayern gegen Borussia Dortmund nicht live im Fernsehen ansehen können, wird Ihnen mit Sky Go eine Alternative für unterwegs geboten. Der Dienst, für den eigens eine App entwickelt wurde, die Sie im iTunes- und Google Play Store herunterladen können, bietet Ihnen einen Live-Stream zum Spiel an. Auch das übrige Sky-Programm wird hier gezeigt und ist für alle Abonnenten inklusive.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live bei Sky - hier Abo bestellen

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Die Bundesliga im heute kostenlosen Live-Stream ohne Sky Go

Sollten Sie kein Sky-Abo besitzen, können Sie sich im Internet noch über andere Möglichkeiten erkundigen. Auf gewissen Seiten werden ebenfalls Live-Streams zum Spiel Bayern gegen Dortmund angeboten. Jedoch sollten Sie Vorsicht walten lassen. Diese Angebote befinden sich rechtlich in einer Grauzone. Dazu kommen die deutlich schlechtere Qualität bei Bild und Ton, auch ein deutscher Kommentator wird meist vergeblich gesucht. Orientieren Sie sich lieber an unserer Liste an legalen Live-Streams.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Die Bundesliga heute bei uns im Live-Ticker

Das Top-Spiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund bieten wir Ihnen auf unserem Portal in vollem Umfang an. Neben einem ausführlichen Live-Ticker gibt es auch einen Spielbericht und eine Fotostrecke vom Spiel mitsamt der Noten der Bayern-Stars.

Falls Sie das Spiel lieber aus der Sicht der Borussia erleben wollen, finden Sie hier den Live-Ticker bei den Kollegen von wa.de.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Die Bundesliga heute im Webradio von sport1.fm

Wer die Bundesliga auch gerne im Radio hört, ist bei sport1.fm genau richtig. Das Webradio hat für die Partie zwischen FCB und BVB noch keinen Kommentator bekannt gegeben. Die dazu passende Mobil-App gibt es bei iTunes und Google Play.

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 19.11.2016 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern 1:0 21.05.2016 DFB-Pokal FC Bayern - Borussia Dortmund 4:3 n.E. 05.03.2016 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern 0:0 04.10.2015 Bundesliga FC Bayern - Borussia Dortmund 5:1 28.04.2015 DFB-Pokal FC Bayern - Borussia Dortmund 1:1 04.04.2015 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern 0:1 01.11.2014 Bundesliga FC Bayern - Borussia Dortmund 2:1 17.05.2014 DFB-Pokal Borussia Dortmund - FC Bayern 0:2 n.V. 12.04.2014 Bundesliga FC Bayern - Borussia Dortmund 0:3 23.11.2013 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern 0:3

