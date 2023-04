Hey, ChatGPT: FC Bayern oder BVB – wer gewinnt den Klassiker?

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Am Samstag treffen der BVB und der FC Bayern im direkten Duell aufeinander. Doch wer gewinnt das Duell? Wir haben bei ChatGPT nachgefragt.

München - ChatGPT ist in aller Munde. Die Künstliche Intelligenz erlebte in den letzten Monaten einen kometenhaften Aufstieg und könnte in Zukunft einiges verändern. Doch auch heute schon wird die KI fleißig genutzt, denn man kann dem Chatbot jede Frage stellen. Wie zufriedenstellend die Antwort ist, muss dann am Ende jeder für sich selbst entscheiden.

Name: ChatGPT Erstveröffentlichungsdatum: 30. November 2022 Entwickler: OpenAI Kategorie: Chatbot Programmiersprache: Python

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: ChatGPT soll Sieger bestimmen

Am Samstag (01. April) steigt in München der Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Für viele Fußballfans ist es eines der wichtigsten Spiele der Bundesliga-Saison, in diesem Jahr ist es zudem mal wieder besonders spannend. Denn aktuell hat der BVB mit 53 Punkten die Nase vor den Münchnern, die vor der Länderspielpause eine 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hinnehmen mussten. Das Spiel könnte also schon ein Fingerzeig in Richtung Meisterschaft sein.

Doch wer gewinnt das Duell? Wir konnten es uns vor einer solch wichtigen Partie natürlich nicht nehmen lassen, ChatGPT zu dem Thema zu befragen. Die Antwort wollen wir natürlich nicht vorenthalten, wenn sie auch nicht ganz zutreffend scheint. Aber lesen Sie selbst.

Am Samstag steigt der Klassiker zwischen dem BVB und dem FC Bayern. © ActionPictures/osnapix/imago

ChatGPT liefert Antwort auf die Frage: „Wer gewinnt den Klassiker?“

Auf die Frage: „Hey, ChatGPT: FC Bayern oder BVB – Wer gewinnt den Klassiker?“ antwortet der Chatbot: „Hallo! Als KI habe ich keinen Favoriten, aber ich kann versuchen, eine Vorhersage zu treffen. Der Klassiker zwischen FC Bayern und BVB ist immer ein spannendes Spiel, da beide Mannschaften sehr talentiert sind.“ Passt!

Aber dann: „Wenn man die aktuellen Leistungen betrachtet, scheint FC Bayern derzeit in einer besseren Form zu sein als BVB. Allerdings kann im Fußball immer alles passieren, und BVB hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage sind, gegen FC Bayern zu gewinnen.“ Den ersten Teil der Antwort würden wir nicht ganz unterschreiben. Schließlich hat Borussia Dortmund in der Tabelle die Nase vorn und in den vergangenen zehn Spielen eine tolle Serie mit acht Siegen, einem Unentschieden (im Revierderby gegen Schalke 04) und einer Niederlage (in der Champions League gegen Chelsea FC) hingelegt.

ChatGPT weiß nichts von Borussia Dortmunds Tabellenführung

Der Grund für die Antwort von ChatGPT ist aber leicht zu erklären. Dem Chatbot werden Millionen Informationen eingespeist, die KI lernt immer neu dazu. Bedeutet aber auch, dass sie nicht auf dem aktuellen Stand vom Freitag, dem 31. März 2023, ist. Bestes Beispiel: Befragt man ChatGPT zu Queen Elizabeth II., die im vergangenen September verstarb, kommt die KI zu dem Schluss, dass sie lebt.

Da helfen auch keine Diskussionen mit der KI – wir haben das ausgetestet und sie auf den Fehler hingewiesen. Sie konnte ihn aber nicht korrigieren, weil sie schlichtweg noch nicht weiß, dass Borussia Dortmund aktuell Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

ChatGPT weiß nichts vom Trainer-Wechsel beim FC Bayern

Trotzdem: ChatGPT sagt schon viele intelligente Dinge. „Letztendlich hängt das Ergebnis des Spiels von vielen Faktoren ab, wie der Form der Spieler, der Taktik der Trainer und auch von zufälligen Ereignissen während des Spiels. Es ist schwer zu sagen, wer gewinnen wird, aber ich denke, dass es ein sehr spannendes Spiel werden wird.“ Ist zwar eine typische Fußball-Floskel, gehen wir aber mit.

Ach und übrigens: Laut ChatGPT wird Julian Nagelsmann am Samstag an der Seitenlinie beim FC Bayern stehen, auch dessen Rauswurf und die Verpflichtung von Thomas Tuchel sind dem Chatbot noch nicht bekannt. (msb)