Live-Ticker: Der Kampf um das Pokalfinale in Berlin

München - Nach dem Aus in der Champions League ist der FC Bayern heiß auf das Double. Doch dazu muss man erst an Borussia Dortmund vorbei. Wir berichten im Live-Ticker vom DFB-Pokal-Halbfinale.

FC Bayern München - Borussia Dortmund -:- (-:-), Heute 20.45 Uhr

FC Bayern: Borussia Dortmund: Schiedsrichter: Tore:

+++ Auch das wilde Rätselraten um die Startformation des FC Bayern hat begonnen. Der Sport-Bild zufolge wird Franck Ribéry von Anfang an auf dem Rasen stehen.

+++ Der FCB teilt auf Twitter auch schon mal einen ersten Blick in die Allianz-Arena. Noch ist es recht leer im weiten Rund. Aber die Karten für den „deutschen Clásico“ sind natürlich längst vergriffen.

So langsam füllt sich die #AllianzArena. Wer von euch ist heute im Stadion dabei? #FCBBVB #MiaSanMia pic.twitter.com/FhsVrBEv7o — FC Bayern München (@FCBayern) 26. April 2017

+++ Die Aufstellungen der Teams lassen noch auf sich warten. Durchgesickert ist aber immerhin schon mal ein Detail zur Startelf des BVB: Abwehr-Crack Sokratis ist offenbar einsatzbereit.

+++ Langsam steigt die Vorfreude. Und die Anspannung: In gut 90 Minuten beginnen in der Allianz-Arena für die Münchner Bayern die 90 - oder vielleicht auch 120 - Minuten DFB-Pokal-Fight gegen den BVB.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Anpfiff in der Allianz Arena ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.

FC Bayern München - Borussia Dortmund: Vorbericht

Dem FC Bayern steckt noch das bittere Aus in der Champions League gegen Real in den Knochen. Nach dem 0:0 in Leverkusen gab es auch am vergangenen Bundesliga-Spieltag nur ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 - und das im Heimspiel in der Allianz Arena. In der Liga ist dennoch alles in Ordnung: Auch nach den beiden Unentschieden zuletzt ist der FCB Tabellenführer und hat immer noch ein Polster von acht Punkten auf den Zweiten RB Leipzig. Doch eine echte Ruhepause bekommen die Spieler nicht, denn bereits am Mittwoch steht das nächste Entscheidungsspiel an. Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es zum Deutschen Clasico: Der BVB ist zu Gast in der Allianz Arena.

Erst vor knapp drei Wochen standen sich die beiden das letzte Mal gegenüber. Damals waren die Bayern die klaren Sieger und fegten die Borussia mit 4:1 aus der Allianz Arena. Doch aktuell wirken die Dortmunder etwas frischer als die Münchner, haben das Ausscheiden in der Champions League gegen den AS Monaco wohl schon abgehakt. Zumindest gab es am vergangenen Bundesliga-Spieltag den wichtigen Dreier gegen starke Fohlen aus Mönchengladbach, der den BVB auf den begehrten dritten Ligaplatz hievte. Für Dortmund ist der DFB-Pokal die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Trotz der Verletzungsprobleme ist aber auch der FC Bayern heiß auf den Sieg, schließlich will man seinen Fans am Ende der Saison das Double präsentieren.

Lewa gegen Auba

Dementsprechend werden wohl sowohl Bayern-Coach Carlo Ancelotti, als auch BVB-Trainer Thomas Tuchel je ihre beste Elf auf den Platz schicken. Schließlich gibt es keinen Grund mehr, Spieler zu schonen. Dennoch muss der FC Bayern auf einige Leistungsträger verzichten. Allen voran Kapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer, der sich gegen Real einen Mittelfußbruch zugezogen hatte. Über die mögliche Aufstellung des FC Bayern erfahren Sie auf tz.de mehr.

Im Fokus stehen werden aber vor allem die beiden Mittelstürmer Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang. Sowohl der BVB als auch der FC Bayern sind in dieser Saison extrem abhängig von ihren Goalgettern. Wer ins Pokal-Finale einziehen wird, wird wohl auch davon abhängen, wer seinen Torjäger besser in Szene setzen kann.

