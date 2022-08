Wer zeigt FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach heute im TV und Live-Stream?

Der FC Bayern München will gegen Borussia Mönchengladbach an der Spitze bleiben. © Imago/Frank Hoerman

Ein Klassiker am Samstag-Abend! Alle Infos, wer das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Stream zeigt.

München ‒ Der Begriff „Klassiker“ wurde in den vergangenen Jahren zwar immer wieder durch das Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund geprägt, jedoch wissen vor allem die älteren Fans, dass der originale „Bundesliga-Klassiker“ zwischen dem deutschen Rekordmeister und der anderen Borussia aus Mönchengladbach ausgetragen wird. Die Rivalität stammt vor allem aus den 70er-Jahren, als die beiden Teams das deutsche Oberhaus mit diversen Meistertiteln dominierten.

In den letzten Spielzeiten waren es außerdem immer wieder die Fohlen, die den Bayern eine Niederlage zufügen konnten. Denkwürdig war dabei die letzte Pokalsaison. In der 2. Runde des DFB-Pokals demütigten die Gladbacher den großen FC Bayern im heimischen Borussia-Park mit einer 5:0-Packung. Auch das letzte Bundesliga-Duell in der Allianz Arena ging mit 2:1 an die Elf vom Niederrhein.

Bundesliga, 4. Spieltag FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Anpfiff: 27. August 2022, 18:30 Uhr Stadion: Allianz-Arena, München

Bilanz zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach: Rekordmeister führt deutlich

Insgesamt spricht die Bilanz zwischen den beiden Teams in Pflichtspielen natürlich trotzdem für den großen FCB. In 116 Partien konnten die Bayern 57 Mal gewinnen. 31 Spiele endeten Remis und 28 Spiele konnten die Gladbacher für sich entschieden. Damit haben die Bayern 49,1 Prozent ihrer Begegnungen gegen die Rheinländer gewonnen. Top-Torschütze des Duells ist, auch nach alle den Jahren und Torjägern, immer noch Gerd Müller mit 14 Treffern. Der in diesem Jahr abgewanderte Robert Lewandowski steht bei neun Toren.

Abgesehen von dem 5:0 im DFB-Pokal gingen die höchsten Siege der Begegnung stets an den FC Bayern. 1978/1979 gewannen die Roten mit dem Rekord-Ergebnis von 7:1. In zwei Spielen gewannen die Münchner außerdem 6:0. Darunter in der Saison 2020/2021.

Wer zeigt FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV?

Die Partie am Samstag-Abend wird exklusiv auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt samstags alle Einzelspiele und die Konferenz. So auch das Topspiel um 18:30 Uhr. Die Übertragung beginnt bereits eine Stunde vorher um 17:30 Uhr live aus dem Stadion. Moderator Sebastian Hellmann war zuletzt mit den Experten Julia Simic und Lothar Matthäus am Seitenrand. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Top-Spiele in der Regel.

Wer zeigt das Top-Spiel zwischen Bayern und Gladbach heute im Live-Stream?

Auch im Live-Stream ist das Top-Spiel nur mit einem gültigen Sky-Abonnement zu sehen. Wer bereits Kunde ist, kann Bayern gegen Gladbach ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go sehen.

Sollten Sie das Spiel ohne TV-Abo schauen wollen, können Sie die Partie über den Sky-Streamingservice WOW buchen. Je nach abgeschlossenem Paket ist WOW monatlich oder jährlich kündbar.

Begegnung: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach TV: Sky Live-Stream: Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

Bayern gegen Gladbach im Live-Ticker auf tz.de

Alternativ können Sie den Live-Ticker auf tz.de öffnen, um am Ball zu bleiben. Dort wird jede wichtige Szene der Partie für Sie mitgeschrieben. (ta)