Kurz vor dem Deadline-Day: Nick Salihamidzic meldet sich auf Twitter zurück

Hasan Salihamidzic verpflichtete jüngst Joao Cancelo für die Bayern-Defensive, sein Sohn Nick hatte auf Twitter bereits einen Coup angedeutet.

München – Eigentlich ist Hasan Salihamidzic kein Fan der Winter-Transferperiode, wie er vor wenigen Wochen noch betonte. „Aber es ist während der WM-Pause einiges passiert, also schließe ich nichts aus“, ergänzte der Sportvorstand des FC Bayern nach dem Winter-Turnier. Insgesamt drei Neue holten die Bayern, aufmerksame Fans hätten die letzte Personalie – die Leihe von Joao Cancelo – bereits erahnen können. Denn kurz zuvor hatte sich Nick Salihamidzic, Sohn des Ex-FCB-Profis, auf Twitter zu Wort gemeldet.

Nick Salihamidzic Geboren: 8. Februar 2003 in München Aktuelles Team: Cosenza Calcio (Leihe) Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2023 Beim FC Bayern seit: Juli 2015

Nick Salihamidzic: Brazzo-Sohn wechselte zuletzt überraschend nach Italien

Der 19-jährige Salihamidzic, der zum Ende des vergangenen Jahres von einer abgebrochenen Leihe in Kanada zurückgekehrt war, spielt eigentlich für die Reservemannschaft des Rekordmeisters. Nachdem er die ersten beiden Testspiele des Regionalligisten absolviert hatte, wechselte der Rechtsverteidiger jedoch etwas überraschend zum Serie-B-Schlusslicht Cosenza Calcio.

Als Fußballprofi hinterließ der Teenager noch keine Spuren, für die Zweitvertretung kam er bislang nur zweimal zum Einsatz und absolvierte die meisten Spiele für die U19. Neben dem Platz ist Salihamidzic-Junior jedoch für seine oftmals polarisierenden Tweets zur Arbeit seines Vaters bekannt. Nach mehrmonatiger Sendepause meldete er sich nun auf der Social-Media-Plattform zurück.

Nick Salihamidzic: Brazzo-Junior mit vielsagendem Twitter-Comeback

Salihamidzic verzichtete bei seinem Tweet am Tag vor dem Deadline Day am 31. Januar auf große Reden, postete lediglich das Wort „Hi“ mit einem Wink-Emoji. Nur wenig später häuften sich die Berichte über das inzwischen offizielle Leihgeschäft zwischen Manchester City und den Bayern, die Rechtsverteidiger Joao Cancelo vorerst bis Saisonende an die Isar holten.

Bereits in der Vergangenheit lief Nick Salihamidzic besonders zum Ende der Transferphase zur Hochform auf und teilte auf Twitter gegen diejenigen aus, die Kritik an den Personalentscheidungen des Bundesliga-Serienmeisters und besonders an seinem Vater übten.

Nick Salihamidzic sorgte in den vergangenen Jahren für viele Schlagzeilen. Allerdings fast immer wegen seiner Tweets. © Passion2Press/xim.gs/imago

FC Bayern: Nick Salihamidzic polterte vor Transfer-Offensive auf Twitter gegen Kritiker

„Erinnert euch nach diesem Transferfenster, was ihr alles gesagt habt, es gibt nach den ganzen Kommentaren kein Zurück mehr“, schrieb Nick Salihamidzic etwa im Mai 2022, kurz darauf folgte eine wahre Transfer-Offensive der Bayern. Vor der aktuellen Saison verpflichteten die Münchner Stars wie Sadio Mané oder Matthijs de Ligt.

„Ihr switcht alle so krank schnell – ein Spieler wie Sané wird geholt, alle eskalieren krank, dann spielt der Spieler nicht gut, aber Brazzo ist schuld“, ergänzte er damals. Die Message: sein Vater arbeite hart an Transfers und trage nicht die Schuld, wenn diese keine Leistung bringen. Zur Wahrheit über die Tweets des 19-Jährigen gehört jedoch auch, dass diese oftmals provozieren sollen, so machte er sich etwa schon über Borussia Dortmund lustig.

Hasan Salihamidzic reagierte diesen Winter mit drei Neuzugängen auf Ausfälle beim FC Bayern

Allerdings sah er sich auf der Plattform auch schon blankem Hass und Bedrohungen gegen sich und seine Familie ausgesetzt, teilte sogar die hässlichsten Nachrichten öffentlich. In Italien kann er sich nun hoffentlich wieder seinem eigentlichen Job widmen und seinem neuen Team im Abstiegskampf helfen.

Sein Vater hingegen kann sich nach den drei wichtigen Transfers während des Winters keinen Vorwurf machen. Mit Yann Sommer holte Salihamidzic einen Routinier für den verletzten Manuel Neuer, auch auf die Ausfälle von Lucas Hernández und Noussair Mazraoui reagierte er mit den Verpflichtungen von Daley Blind und Joao Cancelo. (ajr)