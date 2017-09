Bayern-Legende „Bulle“ Roth: „Das schlimmste Spiel, was ich erlebt habe“

Europapokal, Transfers, Tretereien: FC-Bayern-Legende Franz „Bulle“ Roth blickt in der tz zurück.

Großes Gähnen in der Champions League. Zum Auftakt setzten sich die Top-Klubs durch, die 3:0-Siege vom FC Bayern, Barcelona und von Real waren noch die knappsten Erfolge. Von Spannung keine Spur – findet auch Franz „Bulle“ Roth. Der heutige 71-Jährige spielte mit dem FCB noch im Europapokal der Landesmeister, gewann diesen drei Mal in Folge. Im Interview mit der tz blickt er zurück.

Herr Roth, die Gruppenphase der CL ist wenig spannend gestartet. Warum war es früher im Europapokal interessanter?

Franz Roth: Wir hatten ein K.o.-System, es gab keine Gruppenphase. Wenn du in der ersten Runde einen starken Gegner bekommen und zwei, drei Tore kassiert hast, dann warst du zu 99 Prozent draußen. Jetzt gibt es ein Vorspiel mit der Gruppenphase. Du kannst zwei, drei Spiele verlieren und kommst trotzdem weiter.

Also nimmt der Wettbewerb erst im Frühjahr Fahrt auf?

Roth: Ja, die wahre Champions League beginnt mit dem K.o.-System. Dann müssen die Teams Farbe bekennen, dann wird es ernst. Vorher setzen sich in der Gruppe zu 90 Prozent die Favoriten durch.

Eine Rückkehr zum K.o.-System ab der ersten Runde könnte helfen. Ist das realistisch?

Roth: Eine Rückkehr zum K.o.-Modus geht nicht mehr. Das ist heutzutage nicht machbar, weil auch die Geldfrage eine Rolle spielt. Die Gruppenphase ist eingeführt worden, jetzt muss man das auch weiter verfolgen. Aber ich finde es nicht gut.

„Bulle“ Roth: Das stört mich an der Champions League

Was stört Sie sonst an der CL?

Roth: Der Wettbewerb sollte dem Meister gehören – und nicht dem Dritt- oder Viertplatzierten. Sonst hat das für mich nichts mit Champions League zu tun. Früher gab es kaum Kleine, weil nur die Meister gegeneinander angetreten sind. Und Meister wirst du nur, wenn du eine tolle Saison spielst. Heute gibt es in der Gruppenphase etwa zehn Teams, die wirklich schwach sind.

Die Leistungsdichte in den 60er- und 70er-Jahren war also deutlich höher?

Roth: Ja. Die Teams aus Luxemberg waren schwach, aber sonst: Die Rumänen, Bulgaren und Polen waren gut. In Skandinavien und Italien war es immer besonders schwer zu spielen. Die Spiele waren alle sehr eng. Es ging in 180 Minuten um alles.

Gibt es eine Partie, die Sie besonders in Erinnerung haben?

Roth: Das schlimmste Spiel, was ich erlebt habe, war das Landesmeister-Finale 1975 gegen Leeds in Paris. Die Fans der Engländer sind richtig ausgeflippt – und die Spieler auch. Die haben Uli Hoeneß und Björn Andersson innerhalb von zehn Minuten fast totgetreten. Das war schon Körperverletzung, was die mit uns gemacht haben. Fußball ist kein Kindergarten-Sport, da geht es zur Sache. In dem Spiel war es aber sehr schwierig dagegenzuhalten.

Und sonst? Haben Sie auch schöne Europapokal-Erlebnisse gehabt?

Roth: Ja, die Reisen waren immer schön – vor allem nach Barcelona, Madrid und Porto. Auch Cadiz war ein sehr schönes Städtchen am Meer. Wir haben schöne Fleckchen erlebt, aber wir hatten keine Zeit, um uns das Land anzuschauen. Es gab nur Flughafen, Hotel und Stadion. Das war wie heute.

Die Reisen sind ähnlich, bei den Transfersummen hat sich aber einiges verändert. Kürzlich ging Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Roth: Es wird jedes Jahr immer mehr. Das Ende ist mit dem Neymar-Transfer noch nicht erreicht. Wenn ein Verein einen Spieler haben möchte und das Geld hat, wird er demnächst auch noch mehr ausgeben.

Wie war das mit dem lieben Geld zu Ihrer aktiven Zeit?

Roth: Wir haben auch ganz gut verdient für die Verhältnisse. Man kann es aber absolut nicht vergleichen, das ist über 50 Jahre her. Seitdem ist alles anders geworden! Das fängt mit den Trainingsmöglichkeiten an: Bei uns waren ein Trainer und ein Masseur für die ganze Mannschaft zuständig. Die Jungen haben wir erzogen, nicht der Trainer (lacht).

Wie sah diese Erziehung aus?

Roth: Wenn ein Neuer kam und gemeint hat: Ich bin schon ein Großer, weil ich zum ersten Mal das Bayern-Trikot getragen habe, dann haben wir schon nachgeholfen, dass er auf den Boden zurückkommt – im wahrsten Sinne.

Arjen Robben hat nach dem 3:0-Sieg gegen Anderlecht Alarm geschlagen und gesagt, dass der FC Bayern gegen einen solchen Gegner mehr Tore schießen muss. Wie sehen Sie so eine Aussage?

Roth: Beim FC Bayern sollte man nie zufrieden sein. Gerd Müller hat früher bei einer 5:0-Führung gesagt: Ich will jetzt 6:0, 7:0 oder 8:0 gewinnen. Man sollte nicht verwalten, das wäre gegen Anderlecht auch fast nach hinten losgegangen. Es ist immer gut, wenn man so viele Tore schießt wie möglich. Dann wird das Spiel auch für die Zuschauer schön. Aber die Spannung ist in der Gruppenphase eben nicht so da, als wenn es ein K.o.-Spiel wäre. In der K.o.-Runde bist du von der Haarspitze bis zum kleinen Zeh motiviert.

Also ist durch die Gründung der Champions League etwas verloren gegangen?

Roth: Das glaube ich nicht. Die Euphorie ist da, jeder fiebert mit und die Stadien sind voll. Eigentlich ist alles richtig gemacht worden. Aber es stimmt, dass die Faszination „Der Kleine kann den Großen schlagen“ abhandenkommt.

Interview: Jonas Austermann