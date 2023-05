„Es kann alles passieren, in jedem Spiel“: Tuchel setzt vor Bundesliga-Finale auf Pragmatismus

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Vor dem entscheidenden letzten Spieltag hielt sich Bayern-Coach Thomas Tuchel mit Kampfansagen zurück. Noch ist der Rathausbalkon aber reserviert.

München - Ungewohntes Bild in München. Auf Kampfansagen oder Giftpfeile in Richtung Dortmund verzichtete Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Freitag. Die Titel-Tiefschläge der vergangenen Wochen haben auch dem Trainer des FC Bayern zugesetzt. Der Rekordmeister steht nach zehn Schalen in Folge am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Köln kurz vor der Entthronung.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl:\t über 300.000

Tuchel spricht von schon „Minimalchance“ – der BVB muss für den FC Bayern patzen

„Wir müssen gewinnen – und dann brauchen wir Schützenhilfe“, sagte Tuchel zur miesen Ausgangslage. Er sprach von einer „Minimalchance“.

Die Bayern müssen bei zwei Punkten Rückstand den 1. FC Köln zwingend besiegen. Zeitgleich dürfen die extrem heimstarken Dortmunder vor 80.000 Fans im eigenen Stadion gegen Mainz nicht gewinnen. Nur wenige glauben an dieses Szenario.

Thomas Tuchel und seine Bayern müssen in Köln gewinnen und gleichzeitig auf einen BVB-Ausrutscher spekulieren. © Markus Fischer/imago

Bundesliga-Saisonfinale: Zweimal schaffte der FC Bayern bereits das Wunder

Immerhin die Historie macht etwas Hoffnung: Zweimal haben die Bayern am letzten Spieltag noch den Sprung auf Platz eins geschafft, 1986 und 2000, als Leverkusen sensationell in Unterhaching verlor.

„Es kann alles passieren, in jedem Spiel“, weiß auch Tuchel und machte deutlich: „Das wird keine befriedigende Saison mehr, aber wir müssen das zu Ende bringen. Egal wie es im anderen Stadion steht. Für den FC Bayern geben wir alles.“

Tuchel gibt Marschroute aus: „All-in“ beim 1. FC Köln für die Meisterschaft

Die interne Marschrichtung ist klar: Drei Punkte sind aus Münchner Sicht Pflicht. Unabhängig davon, wie es in Dortmund ausgehen sollte. Denn das ohnehin schon verunsicherte Team will sich nicht vorwerfen lassen, im Falle eines BVB-Patzers nicht zur Stelle gewesen zu sein. „Wenn wir spielen, dann spielen wir all-in. Ich erwarte einen sehr motivierten Gegner. 3:0 nach 20 Minuten ist aber das Ziel“, betonte Tuchel.

Der Münchner Rathausbalkon ist für Sonntag noch reserviert. Oberbürgermeister Dieter Reiter lädt den FC Bayern zum traditionellen Empfang – sofern die Mannschaft die Meisterschale mitbringt. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)