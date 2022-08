FC Bayern versetzt Gegner in Angst und Schrecken: Drei Faktoren für die neue Stärke

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern ist furios in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Warum die bayerische Offensive derzeit so gut läuft, hängt nicht nur mit Lewandowskis Abgang zusammen.

München - Domenico Tedesco, ­der Trainer von RB Leipzig, beschrieb die Offensive des FC Bayern nach dessen 5:3-Sieg im Supercup wie folgt: „Die Pfeile kommen von überall.“ Eine Woche später gestand der Frankfurter Fußballlehrer Oliver Glasner, nachdem seine Mannschaft mit 1:6 gegen den deutschen Rekordmeister unter die Räder gekommen war: „Wir waren mit ihrem Tempo überfordert.“ Nach der 7:0-Gala in Bochum wählte VfL-Stürmer Simon Zoller drastische Worte: „Sie haben uns von der ersten bis zur 90 Minute den Arsch aufgerissen. Ich wurde selten so zerstört.“

FCB-Offensive funktioniert aufgrund mehrerer Faktoren

Gemeint war damit der bayerische Hochgeschwindigkeitsangriff um die Torschützen Sadio Mané (30), Kingsley Coman (26), Leroy Sané (26) und Serge Gnabry (27), die gegen den Ruhrpott-Klub aufdrehten. Und dann gibt’s ja auch noch Jamal Musiala (19) und Alphonso Davies (21), die das Spiel verletzungsbedingt verpassten. All diese Namen rufen bei den Gegnern mittlerweile Angstzustände hervor. Mehr denn je. Aber weshalb funktioniert die neu formierte Pfeil-Offensive eigentlich schon so gut? Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich.



Teamgeist: „Diese Energie, die in der Mannschaft steckt, diese Stimmung. Jeder gönnt jedem alles. Die Spieler geben füreinander sehr, sehr viel“, schwärmte Trainer Julian Nagelsmann (35) von seiner Mannschaft in Bochum und verriet: Diese Energie ist vergangenes Jahr nicht immer so vorhanden gewesen.“ Was der Fußballlehrer meint: In der Vor-Saison mussten die Spieler häufig die Launen des mittlerweile zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski (34) aushalten, wenn er mal nicht sportlich glänzen und sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Oder mit neuen Ideen von Nagelsmann nicht klar kommen wollte.

Andererseits fühlten sich einige Kicker durch die enorme Präsenz Lewandowskis in ihren fußballerischen Fähigkeiten eingeschränkt, da das Münchner Spiel komplett auf den Ausnahmestürmer zugeschnitten war. Wie sehr, das beweist ein Blick in die Statistik: Am dritten Spieltag der vergangenen Spielzeit hatten die Bayern neunmal getroffen. Fünf Tore erzielte Robert Lewandowski. Nun steht die Mannschaft bei 15 Toren – und acht verschiedenen Torschützen. Diese Art des Jobsharings hebt die Laune.

FCB-Abgang von Lewandowski schafft Freiheit in der Offensive

Taktik: Durch den bereits angesprochenen Abgang von Lewandowski wirkt die rote Offensivabteilung befreiter. Es tummeln sich vorne jetzt mehrere sogenannte Zielspieler, die dank der neuen, pfeilartigen 4-2-2-2-Grundordnung auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden. Mittelfeldchef Kimmich frohlockt: „Ich finde, wir haben uns ein System erarbeitet, in dem wir uns sehr wohlfühlen und unsere Spieler sehr gut zur Geltung kommen. Gerade unsere Offensive. Da haben wir echt eine enorme Flexibilität.“

Während in Frankfurt viel durchs Zentrum gespielt wurde, ließ Nagelsmann gegen Wolfsburg vermehrt über links und in Bochum über rechts attackieren. Die Außenspieler drängen dabei immer mehr in die Mitte, um die Doppelspitze zur Geltung zu bringen – das Vorgehen erinnert in der Tat an einen Pfeil.

Chip, chip, Hurra! - Joshua Kimmich kommt mit Lupfern zurück zu alter Stärke Eine Spezialität des Joshua Kimmich (27) gibt es dieser Spieltage häufig zu sehen: Der Mittelfeldchef dribbelt zwischen Mittelkreis und gegnerischen Strafraum ein paar Schritte nach vorne, nimmt den Kopf hoch und spielt einen Chip-Ball in den gegnerischen Sechzehner. Dort lauern wiederum die Bayern-Angreifer, um den Lupfer als Abschluss oder Torvorlage zu verwerten. So geschehen bei der zwischenzeitlichen 3:0-Führung in Bochum, als Kimmich mit seinem hohen Zuspiel Sadio Mané (30) fand, der Thomas Müller (32) bediente. Zwar wurde dessen Schuss entschärft, doch im Hinterhalt stürmte Kingsley Coman (26) heran und staubte erfolgreich ab. Chip, Chip, Hurra!

Schon unter dem früheren Bayern- und heutigen Bundestrainer Hansi Flick (57) waren die Kimmich-Lupfer ein gern angewandtes Mittel, um Löcher in die Abwehrreihen tief stehender Gegner zu reißen. Und kommt das neu ausgerichtete Bayern-System seinem Spiel generell entgegen? „Ja klar, auf jeden Fall“, antwortet Kimmich auf entsprechende Nachfrage und begründet es wie folgt: „Wenn du drei, vier Spieler hast, die alle tief gehen können, dann bist du natürlich flexibler – auch im Passspiel. Du hast noch mehr Optionen, die du anspielen kannst.“ Dementsprechend sei es auch für die Mittelfeldspieler mit so einer Offensive angenehm. Mit Nebenmann Marcel Sabitzer (28) an seiner Seite setzt Kimmich aber nicht nur Offensiv Akzente, er sorgt auch für Stabilität in der Defensive. „Die Sechser heute auch wieder unaufgeregt und gut gespielt“, lobte Trainer Julian Nagelsmann (35) besagtes Duo. Aktuell mache die Mittelfeldzentrale „deutlich weniger Fehler, als es manchmal letztes Jahr der Fall war. Als wir zu viel wollten und zu kompliziert gespielt haben“. Aktuell ist das Duo Kimmich/Sabitzer gesetzt. Beide ergänzen sich hervorragend. Darum muss sich Neuzugang Ryan Gravenberch (20) nach wie vor hinten anstellen. Selbst Leon Goretzka (27/Aufbautraining nach Knie-Operation), dessen Comeback im September geplant ist, wird hart kämpfen müssen, um seinen Stammplatz neben Kimmich zurückzuerobern.

FC Bayern: Kaderdichte führt zu Konkurrenzkampf

Training: Die vier Plätze im Bayern-Angriff sind heiß begehrt – und diese Konstellation entfacht einen knallharten Konkurrenzkampf auf allen Ebenen. Nagelsmann erklärt das wie folgt: „Wir haben dieses Jahr eine Kaderdichte, bei der eine rein gute Spielleistung nicht zwingend dazu führt, dass du spielst. Du musst dich auch im Training beweisen. Alle haben zuletzt gut gespielt.“

Heißt im Klartext: Nur wer seinen Trainer sowohl im Spiel als auch im Training überzeugen kann, darf auf einen Startelfeinsatz hoffen. Das treibt alle Angreifer tagtäglich zur Höchstleistung an. Zum Leidwesen der Gegner.