Bundesliga-Profis wählen „Verlierer“ und „Enttäuschung“ der Saison – FC Bayern sichert sich beide Titel

Von: Christoph Gschoßmann

Viele Enttäuschungen prägen die Saison des FC Bayern trotz des Meistertitels. Das sehen auch die Bundesliga-Profis so.

München – Der FC Bayern hat sich am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison zwar noch überraschend die elfte Deutsche Meisterschaft in Folge gesichert – doch für viele Bundesliga-Profis war die Spielzeit des Rekordchampions dennoch geprägt von Enttäuschungen. So „sicherte“ sich der FC Bayern bei der großen Kicker-Umfrage unter aktiven 252 Bundesliga-Profis gleich zwei negative Titel. Einen davon räumte Sadio Mané ab, den anderen Julian Nagelsmann.

Mané und Nagelsmann räumen Negativ-Titel ab – auch Tuchel wird genannt

Mané (41,7 Prozent der Stimmen auf die Frage „Welcher Feldspieler hat Sie sportlich am meisten enttäuscht?“) kam mit großen Hoffnungen und Vorschusslorbeeren aus Liverpool nach München. Er sollte den abgewanderten Weltfußballer Robert Lewandowski ersetzen, was ihm nie auch nur ansatzweise gelang. Zugegeben, Mané ist eher Außenstürmer denn echter Neuner, doch auch auf dem Flügel enttäuschte er die Erwartungen immer wieder. Im Saisonfinale in Köln setzte Trainer Thomas Tuchel auf Youngster Mathys Tel und Rekonvaleszent Eric Maxim Choupo-Moting statt auf Mané, als es darauf ankam. Kein Wunder, dass Bayern sich nun wieder verstärkt um Harry Kane bemühen soll.

Auch die zweitgrößte Enttäuschung unter den Spielern sahen die Bundesliga-Profis beim FCB: Joshua Kimmich kam auf 7,5 Prozent der Stimmen. Bereits bei den letzten beiden Umfragen waren Bayern-Profis bei Spieler-Umfragen des Kickers die größten Enttäuschungen der Saison gewesen - Mané tritt in die Fußstapfen von Marcel Sabitzer (Sommer 2022) und Kimmich (Winter 2021/22).

Auch bei der Frage „Wer war der Verlierer unter den Trainern?“ ließen die Bundesliga-Profis den FC Bayern schlecht wegkommen. Julian Nagelsmann vereinte 26,2 Prozent der Stimmen auf sich. Im März waren die Münchner in allen drei Wettbewerben noch auf Kurs gelegen, als Nagelsmann überraschend seinen Hut nehmen musste. Nachfolger Thomas Tuchel holte zwar noch wie durch ein Wunder am letzten Spieltag die Schale, verspielte aber im Pokal und in der Champions League schnell nach seiner Ankunft weitere Titelchancen. Das blieb auch den Profis nicht unbemerkt: Tuchel (13,1 Prozent) kommt nach Bruno Labbadia (Ex-Trainer VfB Stuttgart, 14,3 Prozent) auf Rang 3 der Trainer-Verlierer.

Auch Yann Sommer enttäuscht im Bayern-Tor

Auch bei den Torhütern („Welcher Torhüter hat Sie sportlich am meisten enttäuscht?“) landete ein Bayern-Vertreter auf dem Treppchen. Yann Sommer, der Bayern wohl wieder verlässt, vereinte 17,1 Prozent der Stimmen auf sich (Platz 1: Alexander Schwolow/Schalke 04, 22,6 Prozent). Zum „meist imponierenden Feldspieler“ wählten die Profis Frankfurts Randal Kolo Muani, zum Gewinner unter den Trainern Union Berlins Urs Fischer. Übrigens: Die größte Enttäuschung unter Vereinsbossen oder Managern wurde nicht gewählt. Hier hätten wohl auch Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gute Chancen gehabt. (cgsc)