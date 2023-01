Nach Tapalovic-Trennung: FC Bayern will Haching-Coach oder Nagelsmann-Kumpel

Von: Tim Hempfling

Tom Starke (re.) übernimmt den Posten des Torwarttrainers interimsweise. Michael Gurski (li.) soll Starkes Lücke füllen, Michael Rechner (mi.) ist Wunschkandidat auf Dauer. © collage / imago

Der FC Bayern sucht nach dem Abgang von Torwarttrainer Toni Tapalović weiterhin nach Ersatz. Ein Weggefährte Nagelsmanns ist heißer Anwärter.

München – Der FC Bayern München erlebt gerade etwas unruhigere Tage. Nach nur zwei Remis zum Saison-Wiederauftakt in der Bundesliga in Leipzig und zu Hause gegen Köln (je 1:1) hat Serge Gnabry mit seinem Trip nach Paris für Furore gesorgt. Und dann gibt es da ja noch die Frage nach dem Torwarttrainer. Die Wege von Toni Tapalović und den Münchnern trennten sich bereits Anfang der Woche. Grund dafür waren offenbar unüberbrückbare Differenzen mit Trainer Julian Nagelsmann.

Bereits gegen den 1. FC Köln am Dienstagabend saß Tapalovic nicht mehr auf der Trainerbank. Ihn vertreten hat Tom Starke, der eigentlich als Torwart-Koordinator und U19-Torwarttrainer am Bayern-Campus aktiv ist. Eine Weiterarbeit kann sich der 41-Jährige auch vorstellen: „Ich werde die nächsten Spiele erstmal als Torwarttrainer bei den Profis auf der Bank sitzen. Was danach passiert, werden wir sehen. Ich schließe nicht aus, dass ich als Torwarttrainer bei der ersten Mannschaft bleibe“, sagt Starke im Interview bei Sport1.

FC Bayern München: Interesse an Hoffenheim-Torwarttrainer - Nagelsmann kennt ihn

Um Starkes Lücke zu füllen, sind die Bayern-Verantwortlichen scheinbar an Michael Gurski dran, wie sky berichtet. Der 43-Jährige ist seit 2021 Torwarttrainer unter Sandro Wagner. Von direkten Aufeinandertreffen mit der SpVgg Unterhaching kennt er die Bayern Amateure daher bestens. Der gebürtige Tübinger hielt unter anderem in der 2. Bundesliga (20 Einsätze) und 3. Liga (177). Für den SV Wehen Wiesbaden (124) und den TuS Koblenz (71) machte er die meisten Spiele seiner Karriere.

Mit Tom Starke haben die Bayern nun einen Torwarttrainer – zumindest interimsweise. Doch Gespräche laufen weiterhin. Wie der kicker und sky berichten, ist Michael Rechner der Wunschkandidat für den Posten. Der 42-Jährige betreut seit 2015 die Profi-Torhüter der TSG Hoffenheim, kennt daher Julian Nagelsmann bestens (136 gemeinsame Spiele). Seit 2021 ist er zudem Torwarttrainer der türkischen Nationalmannschaft. Einziges Problem: Rechners Vertrag läuft bis 2026. Deshalb müssten die Bayern auf das Einverständnis der Hoffenheimer hoffen und zudem eine Ablöse zahlen. (Tim Hempfling)