Bayern-Einzelkritik: Sieg gegen Dortmund - nur einer holt sich die Bestnote

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Serge Gnabry erzielte gegen Borussia Dortmund das 1:0 für den FC Bayern München.

Der FC Bayern München gewinnt gegen Dortmund und ist wieder Deutscher Meister. Die tz-Einzelkritik zum 3:1-Erfolg.

München - Der FC Bayern München ist wieder Deutscher Meister! In der heimischen Allianz Arena gab es einen 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund. Die Folge: Die Roten stehen drei Spiele vor Schluss mit zwölf Punkten Vorsprung an der Spitze der Bundesliga - und sind somit nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Wer hat beim 3:1-Sieg gegen den BVB am meisten überzeugt? Die tz-Einzelkritik:

FC Bayern München: Einzelkritik nach Sieg gegen Dortmund

Manuel Neuer: Der Torwart hat vorausschauend agiert und auch mit Paraden, beispielsweise gegen Marco Reus in der 54. Minute, weitere Gegentore verhindert. Beim Elfmeter-Treffer von Emre Can (52.) war er ohne Chance. Aber: Es waren auch Fehlpässe im Spielaufbau dabei. Note: 3

Benjamin Pavard: Seit Wochen agiert der französische Weltmeister von 2018 schon konstant gut. Auch gegen Dortmund hat Pavard wieder souverän gespielt. Note: 2

Dayot Upamecano: Der Ex-Leipziger hatte Dortmund-Büffel Erling Haaland, der in der Schlussphase zu Torchancen kam, insgesamt gut im Griff. Zwar war die eine oder andere kleinere Unsicherheit dabei, als er zum Beispiel in der ersten Halbzeit zurückköpfen wollte, aber der Ball zu kurz geriet. Allerdings blieb dies ohne Folgen. Note: 3

Lucas Hernández: Der Franzose war in den Zweikämpfen kompromisslos, rettete in der 56. Minute mit einer Monster-Grätsche gegen Reus im letzten Moment. Note: 2

Alphonso Davies: Der Linksverteidiger hat gut begonnen, gewann insgesamt viele Zweikämpfe. Aber offensiv war er schon mal gefährlicher. Note: 3

Joshua Kimmich: Der Mittelfeld-Antreiber führte die Ecke, die zum 1:0 führte, aus. Vor dem 2:0 gewann er den Zweikampf. Allerdings: Er verursachte auch das Elfmeter-Foul an Reus. Note: 2 (ab 90. Niklas Süle: o.B.)

Leon Goretzka: Er gewann viele Zweikämpfe, bereitete das 1:0 per Kopf vor. Goretzka hat wieder gezeigt, wie wichtig er auch für die defensive Stabilität des FC Bayern in Kombination mit Kimmich ist. Note: 2

FC Bayern München: Einzelkritik nach Sieg gegen Dortmund - Bestnote für Serge Gnabry

Serge Gnabry: In der 15. Minute erzielte er das 1:0 per Volley-Schuss. Ein Traum-Tor. Nach rund 30 Minuten jubelte er erneut, der Treffer wurde aber aberkannt. Vor dem 2:0 störte er seinen Gegenspieler gut, sodass Bayern den Ball gewinnen konnte. Musste leicht angeschlagen ausgewechselt werden. Insgesamt aber ein starker Auftritt von ihm. Note: 1 (ab 63. Jamal Musiala: Schoss das 3:1. Wurde aber für eine Note zu spät eingewechselt)

Thomas Müller: Dem Angreifer gelang wenig. Den Einsatz konnte man ihm aber wie immer nicht absprechen. Den Assist zum Lewandowski-Treffer gab er. Die beiden sind ein seit Jahren top eingespieltes Duo, aber in der 65. Minute hätte Müller aber lieber selbst schießen sollen. Note: 3 (ab 82. Marcel Sabitzer: gab den Assist per Kopf zum 3:1. Wurde aber für eine Note zu spät eingewechselt)

Kingsley Coman: Zuletzt war der Flügelflitzer angeschlagen, stieg erst im Laufe der Woche wieder ins Mannschaftstraining ein. Gegen Dortmund ohne viel Einfluss. Vor dem vermeintlichen 2:0 durch Gnabry stand er im Abseits. Note: 4 (ab 82. Leroy Sané: o.B.)

Robert Lewandowski: Der Superstürmer erzielte das 2:0, sein bereits 33. Saison-Tor. In der 44. Minute hatte er noch eine gute Torchance, aber wirklich oft wurde er nicht in Szene gesetzt. Note: 2 (ab 90. Eric Maxim Choupo-Moting: o.B.) pk, bok