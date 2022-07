Vorbild Musiala? FC Bayern befördert „La Masia“-Juwel direkt in die U19

Von: Henrik Ahrend

Sportvorstand des FC Bayern: Hasan Salihamidzic. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern München verstärkt weiter seine Jugendabteilung. Für die kommende Saison konnten die Bayern Adam Aznou vom FC Barcelona für die U19 verpflichten.

München - Nach der Verpflichtung von Mathys Tel investieren die Bayern weiter in ihre Zukunft. Der 16-jährige Adam Aznou wechselt aus der Fußball-Akademie des FC Barcelona an den Campus des FC Bayern München. Der spanische U-Nationalspieler hat einen langfristigen Vertrag bei den Bayern unterschrieben und wird in der kommenden Saison für die U19 des deutschen Rekordmeisters auflaufen.

Ex-La-Masia-Spieler Aznou: Als Nachfolger von Jordi Alba gehandelt

In Barcelona hatte man keinen Zweifel am großen Talent von Aznou: In Kreisen des Vereins wurde er als Nachfolger von Champions-League-Sieger und Europameister Jordi Alba gehandelt. Der 16-jährige Spanier ist auf der linken Verteidiger-Position beheimatet, auf der man ihn mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Saison bei den U19-Junioren der Bayern sehen wird. Außer dem FC Bayern bemühten sich außerdem Klubs wie Real Madrid und RB Leipzig um den Youngster.

FC-Bayern-Campus-Leiter Jochen Sauer über Aznou: „Hat eine hervorragende Ausbildung genossen“

In der Jugendabteilung des deutschen Rekordmeisters freut man sich auf das spanische Talent: „Adam hat eine hervorragende Ausbildung beim FC Barcelona genossen. Wir freuen uns, dass wir ihn für den FC Bayern gewinnen konnten“, äußert sich der Leiter des FC-Bayern-Campus Jochen Sauer. Innerhalb des Campus sei man sich auch sicher, dass er mit seinen spielerischen Stärken die Nachwuchsteams verstärken könne, ergänzte der sportliche Leiter des Campus, Holger Seitz.

Der gebürtige Katalane ist vorerst nur für die Junioren-Mannschaften der Bayern eingeplant. Dass der Sprung zu den Profis bei den Bayern schnell gehen kann, hat in der Vergangenheit der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala bewiesen. Damit sollte auch für den jungen Aznou klar sein, dass wenn er sich gut entwickelt, die Türen nach oben offen sind.

FC Bayern München U19-Spieler Aznou: „Ich freue mich sehr über diesen Wechsel“

Der Neuzugang ist bereits am Campus des FC Bayern eingezogen und lebt sich derzeit in München ein. Nach den Sommerferien wird der Spanier eine europäische Schule in München besuchen. Aznou selbst freut sich auf die kommende Zeit: „Der FC Bayern hat sich sehr um mich bemüht. Ich freue mich sehr über diesen Wechsel und darauf, bei diesem großen Klub meine Ausbildung fortsetzen zu können. (Henrik Ahrend)