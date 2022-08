Fünf Jahre FC-Bayern-Campus: Die „Antwort auf den Transferwahnsinn“ steht noch aus

Von: Vinzent Fischer

Teilen

70 Millionen Euro investierte der FC Bayern in das Nachwuchsleistungszentrum. © Imago Images / kolbert press

Fünf Jahre ist es her, dass der FC Bayern sein Campus eröffnet hat. Doch kaum ein Talent hat es seither beim Rekordmeister geschafft. Eine Analyse.

München - Es war ein Event der Superlative. Am 21. August 2017 weihte der FC Bayern sein nagelneues Campus an der Ingolstädter Straße ein. Ganze 70 Millionen Euro ließ sich der Rekordmeister sein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) kosten. 35 Appartements, eine Arztpraxis und zahlreiche Plätze in bestem Zustand - der Campus erfüllt die allerhöchsten Ansprüche.

Der FC Bayern reagierte mit dem neuen Prachtbau auf die Flaute in der eigenen Jugend. Nach etlichen Jahren sollte endlich wieder ein Talent wie Thomas Müller (32) oder David Alaba (30) her, das im Profibereich Jahre des Erfolgs prägen kann. Nach fünf Jahren sind aus der Klubzentrale in der Säbener Straße allerdings andere Töne zu vernehmen. Hat der FC Bayern einen Paradigmenwechsel vollzogen?

FC Bayern: Uli Hoeneß sieht Campus als „Antwort auf den Transferwahnsinn“ - ist es das wirklich?

Zurück in das Jahr 2017. „Wir wollen versuchen, das Geld, was andere aus Russland oder Nahost oder sonst woher bekommen auszugleichen durch geschicktes Taktieren. Vielleicht ist dieser Campus unsere Antwort auf den Transferwahnsinn und die Gehaltsexplosion“, sagte der damalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß (70) seinerzeit. Doch besonders in dieser Saison beteiligt sich der FC Bayern selbst daran - für 137,5 Millionen Euro haben die Münchner im Sommer eingekauft.

„Vielleicht ist dieser Campus unsere Antwort auf den Transferwahnsinn“, meinte Uli Hoeneß 2017 bei der Eröffnung des FC Bayern Campus. Doch was ist daraus geworden? © IMAGO / Sven Simon

„Spieler für den Profifußball ausbilden“, lautet das Motto des Sportlichen Leiters Holger Seitz (47) und von Campus-Chef Jochen Sauer (50) heute. Wo die jungen Talenten am Ende spielen, scheint zweitrangig zu sein, solange der FC Bayern am Ende davon profitiert. Priorität sei es, „Talente zu entwickeln. Nach der letzten Saison sind acht unserer Spieler Profis bei verschiedenen Vereinen geworden. Darauf bin ich stolz“, sagt Amateure-Coach Martin Demichelis (41) im Interview mit Spox. Doch nur wenige der Hochbegabten aus dem Campus haben es in die Profimannschaft des FC Bayern geschafft.

FC Bayern: Nur Musiala hat bislang den Durchbruch geschafft - doch er wurde in England ausgebildet

Josip Stanisic (22) etwa, doch der Verteidiger wurde zu großen Teilen beim Stadtrivalen TSV 1860 ausgebildet. Jamal Musiala (19) gilt als der Durchstarter schlechthin, doch auch seine Ausbildung geht auf das Konto eines anderen Klubs, nämlich auf das des FC Chelsea, von wo ihn die Bayern 2019 zurück nach Deutschland lockten.

Jamal Musiala (l.) freut sich mit Alphonso Davies. © IMAGO/Mladen Lackovic

Gabriel Vidovic (18) hat viele Jahre im NLZ des FC Augsburg verbracht und soll in dieser Spielzeit verliehen werden. Wie die Karriere von Paul Wanner (16) nach seinem Rekord-Debüt weitergeht, bleibt abzuwarten. Er soll in dieser Spielzeit zunächst primär in der U19 eingesetzt werden. Die Personalie Adrian Fein (23) wirft nach seinem geplatzten Wechsel in die USA einige Fragen auf. Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugend des FC Bayern seit 2006.

Wiederaufstieg der Bayern-Amateure platzt - SpVgg Unterhaching rüstet auf

Besonders wichtig für die Ausbildung der Talente beim FC Bayern ist die zweite Mannschaft (U23). In der 3. Liga ermöglichte sie jungen Spieler wie Alphonso Davies, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Mit allen Mitteln sollten die „Amateure“ in der Profiliga gehalten werden, doch 2021 folgte der Abstieg in die Regionalliga. In der vergangenen Saison scheiterte das Team um Martin Demichelis im Duell mit der SpVgg Bayreuth am Ende doch recht deutlich an der Drittliga-Rückkehr.

Seither hat sich das Credo bei den Bayern-Amateuren offensichtlich verändert. Während die Konkurrenz aus Unterhaching mit zahlreichen bekannten Spieler wie Ex-Türkgücü-Keeper Rene Vollath aufgerüstet hat, gaben die „kleinen“ Bayern zahlreiche erfahrene Kräfte um Maxi Welzmüller ab. „Wir setzen in der Reserve noch mehr als vorher vorrangig auf junge Talente“, erklärt Martin Demichelis.

FC Bayern: „Keine Rücksicht auf die Tabelle“ - NLZ-Leiter Seitz kündigt Strategiewandel an

„Wir wollen noch mehr auf die individuelle Entwicklung unserer Spieler schauen und werden dabei keine Rücksicht auf die Tabelle nehmen“, meint Holger Seitz im Interview auf der vereinseigenen Homepage. Zwar wolle der Klub auch „Gewinner“ ausbilden, doch Seitz ist „absolut davon überzeugt, dass wir mit dieser Ausbildungsphilosophie den größten Erfolg bei unserem sportlichen Hauptziel am Campus haben.“

Die Amateure sind „kein Regionalligist, sondern die zweite Mannschaft des FC Bayern. Das ist etwas anderes“, findet Martin Demichelis. © Imago Images / Johannes Traub

Trotz Training auf höchstem Niveau: Die Talente-Bilanz fällt beim FC Bayern ernüchternd aus

Die Amateure seien „kein Regionalligist, sondern die zweite Mannschaft des FC Bayern. Das ist etwas anderes“, findet Martin Demichelis, denn „unsere Talente dürfen am gleichen Trainingsgelände wie die Profis trainieren, manchmal sogar mit ihnen.“ Und Holger Seitz stellt fragend in den Raum: „Was bringt ein Titel im Nachwuchsfußball, wenn die individuelle Entwicklung auf Kosten von Spielergebnissen hintenangestellt wird und es deswegen kein Spieler aus dieser Mannschaft später in den Profifußball schafft?“

Dass es einige Bayern-Talente in den Profi-Bereich geschafft haben, ist unbestritten. Das Fazit nach fünf Jahren fällt dennoch ernüchternd aus. Der Sprung von den Bayern-Amateuren zur Profimannschaft scheint trotz regelmäßigem Training auf höchstem Niveau zu hoch zu sein. Die Konsequenz: Die meisten der Hochbegabten fallen beim FC Bayern durch das Raster und werden verliehen oder nach Leihgeschäften verkauft.

Das lukrative Geschäft mit den Talenten: So finanziert der FC Bayern seine Star-Transfers

Für den Rekordmeister hat sich das finanziell gelohnt. Marco Friedl (24) etwa konnte 2019 für 3,5 Millionen Euro an Werder Bremen verkauft werden. In diesem Jahr erwirtschafteten die Bayern durch die Verkäufe von Lars Lukas Mai (22, verkauft für 1,6 Millionen Euro), Christian Früchtl (22, 500.000 Euro) und Ron-Thorben Hoffmann (23, 300.000 Euro) immerhin 2,4 Millionen Euro.

Das mag sich in den Dimensionen des FC Bayern nach nicht viel anhören, doch kann im Rennen um den nächsten Superstar à la Sadio Mané (30) oder Matthijs de Ligt (22) am Ende den Unterschied machen. „Insgesamt blicke ich aber bei allen unseren Mannschaften voller Vorfreude auf die neue Spielzeit und bin sehr optimistisch, was die Zukunft und die weitere sportliche Entwicklung des FC Bayern Campus betrifft“, freut sich Nachwuchs-Leiter Holger Seitz. Ob sich die neue Strategie auszahlen wird? (vfi)