Ticker: Ancelotti bestätigt Ausfall eines Leistungsträgers gegen Schalke

München - Der FC Bayern empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den FC Schalke 04 in der Allianz Arena. Trainer Carlo Ancelotti stellte sich am Freitag den Fragen der Medienvertreter. Hier gibt‘s die PK zum Nachlesen.

Der FC Bayern spielt am Samstag in der Allianz Arena gegen den FC Schalke (15.30 Uhr)

Trainer Carlo Ancelotti kann wieder auf die zuletzt verletzten/angeschlagenen Thiago und Arturo Vidal zurückgreifen

Joshua Kimmich fällt allerdings wegen einer Erkältung aus

Mit dem an Schalke verliehenen Holger Badstuber ist nach dem Spiel ein Gespräch geplant

Die bislang nicht voll überzeugenden Leistungen seiner Mannschaft in diesem Jahr machen Ancelotti keine Sorgen. Er setzt auf Kontinuität

+++ So, das war‘s schon wieder. Der Italiener hat die Pressekonferenz im Espresso-Tempo abgehalten.

+++ Im DFB-Pokal trifft der FCB nächste Woche auf den VfL Wolfsburg. Dann greift auch eine neue Regel, und zwar, dass in der Verlängerung ein vierter Spieler eingewechselt werden darf. Ancelotti findet‘s gut. „Manchmal hören sie auf uns“, sagt er in Richtung der Funktionäre, die die Entscheidungen treffen.

+++ Über das Verfolgerduell zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig sagt Ancelotti: „Wir sind auf unser Spiel fokussiert, aber Dortmund gegen Leipzig ist ein gutes Spiel, das man sich im Fernsehen anschauen kann. Ich liebe Fußball und werde mir dieses Spiel anschauen.“

+++ Ancelotti wird gefragt, wer der wichtigste Spieler beim FC Bayern ist. Er scherzt: „Der Trainer“. Dann fügt er ernst hinzu: „Alle Spieler sind wichtig. Sowohl jene Spieler, die oft zum Einsatz kommen als auch jene, die seltener dran sind. Alle sind wichtig. Ich habe nicht nur eine Formation im Kopf.“

+++ Was muss denn besser werden im bislang nicht so berauschenden Spiel seiner Mannschaft? "Kontinuität ist König“, sagt Ancelotti philosophisch. Es gehe darum, Woche für Woche stabile Leistungen zu zeigen.

„Kimmich ist krank“

+++ Ah, es geht doch noch um Schalke - im weitesten Sinn. Morgen kehrt ja Holger Badstuber nach München zurück. Ancelotti sagt, dass er sich nach dem Spiel beim verliehenen Verteidiger erkundigen will, wie es ihm im Ruhrpott bislang ergangen ist.

+++ War‘s das schon mit der Analyse des Gegners? Als nächstes wird Carletto zum Rücktritt von Frank Lampard befragt. Der Italiener, der mit dem Engländer bei Chelsea gearbeitet hatte, ist voll des Lobes über den Ex-Nationalspieler. „Ein fantastischer Profi“, schwärmt Ancelotti.

+++ Über Schalke sagt er, dass der Gegner besser sei, als es die Tabelle (11.) aussagt. Ancelotti erwartet einen defensiv ausgerichteten Gegner, der auf Konter aus sein wird.

+++ Arturo Vidal und Thiago sind morgen einsatzbereit, aber ein anderer Leistungsträger fällt aus: Joshua Kimmich. „Er ist krank“, sagt Ancelotti zerknirscht. Auch Franck Ribéry und Jerome Boateng fehlen ja bekanntlich. Immerhin gibt es die gute Nachricht, dass der Nationalverteidiger wahrscheinlich beim CL-Rückspiel gegen Arsenal im März wieder dabei sein wird.

+++ Los geht‘s: Carlo Ancelotti ist da und schwärmt erstmal von Philipp Lahm, der morgen sein 500. Bundesligaspiel bestreiten wird.

Vorbericht:

Mit den beiden 2:1-Siegen in Freiburg und Bremen ist der FC Bayern souverän ins neue Jahr gestartet - zumindest von den Ergebnissen her. Die sechs gewonnenen Punkte waren allerdings schwer erkämpft, spielerisch lief es noch lange nicht rund beim Tabellenführer. Die Erwartungen für das Heimspiel gegen den FC Schalke sind daher besonders hoch: Ein Dreier gilt als selbstverständlich, jetzt wird von der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti aber auch guter Fußball erwartet.

Möglicherweise ist der FC Schalke dafür ein dankbarer Gegner: Die „Knappen“ lieferten beim letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (0:1) einen spielerischen Offenbarungseid, die Stimmung bei Königsblau ist schlecht. Kapitän Benedikt Höwedes redete nach der bitteren Pleite Klartext und sagte: „Wir spielen einen Scheiß!“ Alles spricht also für die Bayern, wobei ein angeschlagener Gegner ja immer besonders gefährlich ist ... Was Bayern-Coach Carlo Ancelotti über den Gegner sagt, wie die Personalsituation beim Rekordmeister ist und was es sonst noch zu diskutieren gibt, gibt es ab 13 Uhr hier im Live-Ticker.