Zwei Wochen vor dem Rückspiel: Corona-Schock bei Bayern-Gegner RB Salzburg

Von: Marco Blanco-Ucles

Teilen

Wie Thomas Müller (Mitte) haben sich nun auch Spieler von RB Salzburg mit dem Coronavirus infiziert. © IMAGO/GEPA pictures

Corona-Wirbel bei Bayern-Gegner RB Salzburg. Der österreichische Meister vermeldete 15 positive Fälle in seinen Reihen - keine zwei Wochen vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern.

Salzburg - Die Omikron-Variante macht auch weiterhin vor dem Fußball keinen Halt. Nun hat es den österreichischen Meister RB Salzburg erwischt. Wie der Gegner des FC Bayern München im Champions-League-Achtelfinale bekanntgab, haben sich 15 Spieler und Betreuer mit dem Coronavirus infiziert. Um wen es sich genau handelt, verriet der österreichische Serienmeister dabei nicht. Die Salzburger erreichte diese Hiobsbotschaft 13 Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in München am 8. März.

RB Salzburg: Zweiter Corona-Ausbruch in diesem Jahr beim Gegner des FC Bayern

Es ist nicht der erste Corona-Ausbruch, mit dem die Salzburger in diesem Jahr zu kämpfen haben. Im Januar hatte das Team von Shootingstar Karim Adeyemi, der mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, das Trainingslager aufgrund von sechs Corona-Fällen absagen müssen. Stand jetzt soll aber das Auswärtsspiel der Salzburger am kommenden Sonntag beim Linzer ASK wie geplant stattfinden. „Derzeit sind wir noch trainings- und spielbereit. Wir müssen jetzt aber die weitere Entwicklung bei den nicht infizierten Spielern in Abstimmung mit unserer medizinischen Abteilung sehr genau beobachten und gegebenenfalls darauf reagieren“, erklärt Sportdirektor Christoph Freund.

Was bedeutet der Corona-Ausbruch im Hinblick auf das Champions-League-Spiel bei den Bayern, bei denen zuletzt mit Thomas Müller ebenfalls ein Spieler positiv getestet wurde? Nun, zunächst einmal hofft man in Salzburg darauf, das bis dahin alle Betroffenen negativ getestet wurden und spielbereit sind. Wie fit die infizierten Spieler dann sein werden, bleibt jedoch abzuwarten. Einige von ihnen weisen laut Verein milde Symptome auf. Auch ob sich weitere Spieler mit dem Virus infiziert haben, wird sich erst in den kommenden Tagen, in denen Salzburg mehrere Testreihen durchführen wird, zeigen. Eine optimale Vorbereitung für das wichtige Spiel in München, in dem die Salzburger nach dem 1:1 im Hinspiel alle Möglichkeiten zum Weiterkommen haben, sieht sicherlich anders aus. Erschwerend kommt dazu, dass RB bereits mit mehreren Verletzungen zu kämpfen hat. (mbu)