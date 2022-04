Am Trainer lag es nicht! Kommentar zum Bayern-Aus in der Champions League

Von: Manuel Bonke

Teilen

tz-Redakteur Manuel Bonke macht das Scheitern in der Champions League nicht an Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (r.) fest. © Jantz/Sammy Minkoff/IMAGO (Montage)

Der FC Bayern München ist raus aus der Champions League. tz-Redakteur Manuel Bonke kommentiert das Scheitern am FC Villarreal.

München - Seit einer gefühlten Ewigkeit erklang Dienstagabend wieder die Champions-League-Hymne in einer ausverkauften Allianz Arena vor 70.000 Fans – es sollte der letzte Gänsehaut-Moment in der Königsklasse gewesen sein: Der FC Bayern München ist im Viertelfinale am vermeintlichen Außenseiter Villarreal gescheitert und hat dadurch nicht nur das Halbfinale, sondern auch sein Saisonziel verpasst.

Nach dem frühen und peinlichen Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Mönchengladbach und dem jetzigen Königsklassen-K.o. bleibt den Münchnern am Ende wohl nur die Meisterschaft. „Bekanntermaßen entstehen unter sehr hohem Druck auch Diamanten. Vielleicht entsteht ja auch ein glänzendes Spiel von unserer Seite“, hatte Julian Nagelsmann noch vor der Partie gesagt. Kurz vor Anpfiff ergänzte er: „Der Erfolg des FC Bayern definiert sich viel über die Champions League. Das Halbfinale ist das Minimalziel.“

FC Bayern München: Aus in der Champions League - Es liegt nicht an Julian Nagelsmann

Die Bayern-Mannschaft konnte den Worten ihres Trainers gegen Villarreal jedoch keine Taten folgen lassen. Wer den deutschen Rekordmeister und die handelnden Personen kennt, der weiß, dass nun jeder Stein an der Säbener Straße umgedreht werden wird, um folgende Frage zu beantworten: Was sind die Gründe für die schwache Titelausbeute in dieser Saison?

Nein, es liegt nicht an Trainer Julian Nagelsmann. Seine Arbeit wird von den Münchner Machern um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht hinterfragt werden. Und das ist auch richtig so! Der gebürtige Landsberger wurde nicht umsonst mit einem Fünfjahres-Vertrag ausgestattet.

Champions-League-Aus für den FC Bayern München: Wird der Corona-Sparkurs gelockert?

Selbst ein Trainer-Überflieger wie er braucht eine gewisse Zeit, um einer Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken und einzelne Spieler zu entwickeln. Viel mehr wird die sportliche Leitung überlegen müssen, den selbst auferlegten Corona-Sparkurs ein Stück weit aufzubrechen, um auch wieder für mehr Qualität in der Breite des Kaders zu sorgen. (bok)