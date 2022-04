Einzelkritik nach dem Champions-League-Aus: Kein FCB-Profi sticht gegen Villarreal heraus

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Die Enttäuschung ist den Bayern an den Gesichtern abzulesen. © ActionPictures/imago-images

Welche Spieler des FC Bayern haben im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal überzeugt - und wer fiel ab? Die tz-Einzelkritik.

München - Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel konnten die Bayern auch im Rückspiel nicht gegen Villarreal gewinnen. Am Ende trennen sich die beiden Viertelfinalisten mit einem 1:1, erst zwei Minuten vor Spielende kassierten die Münchner den Gegentreffer. Damit ist für die Mannschaft von Julian Nagelsmann bereits im Viertelfinale der Königsklasse Schluss.

Manuel Neuer

Der Kapitän war der gewohnt sichere Rückhalt. Auch beim Herauslaufen war er so souverän, wie man ihn kennt – beispielsweise in der 20. Minute. Bei einer Riesenchance von Villarreal-Angreifer Danjuma kurz vor der Pause musste er nicht eingreifen. Nur selten gefordert, aber beim 1:1 kurz vor Schluss machtlos. Note: 3

Benjamin Pavard

Offensiv trat er selten in Erscheinung. Aber dafür war er defensiv umso stärker. Er hat grundsätzlich gut verteidigt. Note: 3

Dayot Upamecano

Der zentrale Spieler in der Dreierkette. Gewann viele Luftzweikämpfe. In der 50. Minute hatte er die große Chance aufs 1:0, verfehlte aber mit einem Schuss im gegnerischen Strafraum das Villarreal-Tor. Vor allem im zweiten Durchgang spielte er gute Pässe in die Spitze. Aber am Ende steht leider das Gegentor. Note: 3

Lucas Hernandez

Nach seiner Oberschenkelprellung wieder zurück im Kader – und gleich in der Startformation. Der Franzose agierte kompromisslos in den Zweikämpfen, versuchte es auch mit Distanzschüssen. Note: 3 (ab 87. Alphonso Davies: o.B.)

Joshua Kimmich

Der Mittelfeld-Antreiber ging kämpferisch wie immer voran, war in der zweiten Halbzeit besser. Note: 4

Leon Goretzka

Präsenter im Mittelfeld als zuletzt gegen Augsburg. Er holte sich viele Bälle weiter hinten, war defensiv wichtig in einigen Situationen. Note: 3

Leroy Sané

Nach dem Auswechsel-Frust am vergangenen Samstag gegen Augsburg durfte der Offensiv-Star erneut von Beginn an ran. Er war sehr motiviert, die meisten Bayern-Angriffe liefen in der ersten Halbzeit über seine rechte Seite. Bei missglückten Aktionen, die er durchaus hatte, haderte er mit sich selbst. Note: 4

Jamal Musiala

Mit ihm auf der halbrechten Zehner-Position hatten die Bayern einen spielstarken Profi mehr im Zentrum. Er musste nach einem Zusammenprall nach seinem Kopfball in der 30. Minute kurz behandelt werden. Er tauchte auch nach Wiederanpfiff sofort wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Aber viel Zählbares kam bei seinen Aktionen nicht rum. Note: 4 (ab 82. Serge Gnabry: o.B.)

Thomas Müller

Er war viel unterwegs. Aber der Ur-Bayer trat lange Zeit nicht gefährlich in Erscheinung. Dann bereitete er das 1:0 durch Lewandowski vor. Vergab in der 75. Minute die Mega-Chance aufs 2:0 per Kopf. Note: 4 (ab 90. Eric Maxim Choupo-Moting: o.B.)

Kingsley Coman

Vom französischen Flügelflitzer war in der ersten Halbzeit wenig zu sehen. Dribblings gelangen ihm kaum, auch Fehlpässe waren dabei. In der zweiten Hälfte spielte er wie ausgewechselt, hatte deutlich mehr Zug zum Tor und war an der Vorbereitung zum 1:0 mitbeteiligt. Note: 3

Robert Lewandowski

Der Superstürmer bekam in der ersten Halbzeit keine brauchbaren Zuspiele. Auch auffällig: Die Villarreal-Verteidiger gingen äußerst hart gegen den FIFA-Weltfußballer zur Sache. Auch mit unfairen Mitteln. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit zahlte er es den Spaniern zurück, erzielte mit einem Flachschuss das 1:0. Note: 3