Von: Tom Offinger

Oliver Kahn auf dem Weg zum Interview. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMOM

Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League beim FC Villarreal gefordert. Schaffen sich die Bayern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel?

Villarreal - Der FC Bayern München geht in die entscheidende Phase der Saison. Im Viertelfinale der Champions League wartet mit dem FC Villarreal (das Hinspiel im Live-Ticker) ein machbarer Gegner für die Mannschaft von Julian Nagelsmann, ehe am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) das Rückspiel in der Allianz Arena ansteht.

Der deutsche Rekordmeister geht als klarer Favorit in die Partie, muss aber auch die Ereignisse des vergangenen Wochenendes verdauen, als den Münchnern in Freiburg ein kurioser Wechselfehler unterlief.

Wir haben die DAZN-Stimmen zur Partie gesammelt.

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) über ...

... „die Wochen der Wahrheit“: „Natürlich sind das die Wochen, auf die sich alle unsere Spieler freuen, weil jetzt geht es auch darum, die Titel zu gewinnen. Jetzt ist jedes Spiel im Großen und Ganzen ein Endspiel - und darauf arbeiten wir das ganze Jahr hin.“

... Gegner FC Villarreal: „Nichtsdestotrotz ist das heute alles andere als eine einfache Aufgabe, wenn ich dann schon wieder höre, ‚der FC Bayern ist haushoher Favorit und, und, und.‘ Zunächst muss man sich einmal gegen einen sehr starken, sehr, sehr unbequemen Gegner in zwei Spielen durchsetzen und dann schauen wir mal weiter.“

... die potenziellen Neuzugänge Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui (beide Ajax Amsterdam): „Ich wiederhole mich auch sehr gerne, dass ich nicht über Spieler von anderen Vereinen spreche, sondern, dass wir immer dann darüber sprechen, wenn es tatsächlich auch etwas zu vermelden gibt.“

Nachfrage von DAZN-Moderator Alex Schlüter: „Und das gibt es noch nicht?“ - „Nicht, dass ich wusste.“

... den Einspruch des SC Freiburg nach dem Wechselfehler: „Wir sind davon überzeugt, dass wir da keinen Fehler gemacht haben, ich habe aber auch gesagt, dass wir da total der Sportgerichtsbarkeit vertrauen. Deswegen schauen wir mal, was dann rauskommt.“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München) über ...

... Gegner FC Villarreal: „Es ist herausfordernd, sie haben Juve (Juventus Turin; Anm. d. Red.) gepackt, das beschreibt schon relativ viel. Sie sind eine unglaublich erfahrene Mannschaft, die taktisch vier oder fünf verschiedene Grundordnungen spielt, innerhalb eines Spiels. Da wird variiert zwischen hohem Druck und tiefen Verteidigen, aber eben auch zwischen eigenen Eröffnen bei viel Druck und bei weniger Druck - da sind sie und vor allem Unai Emery (Trainer FC Villarreal; Anm. d. Red.) sehr variabel, was das Taktische betrifft. Das stellt uns dann schon vor große Herausforderungen.“

... über das Comeback von Alphonso Davies: „Wir wollten heute auch variabel sein, was das Anlaufen und das Spiel mit Ball betrifft. Wir versuchen verschiedene Ordnungen zu spielen, und so eben auf ihre verschiedenen Ordnungen zu reagieren. Dadurch, dass Phonzie jetzt wieder fit ist, haben wir den Switch in der Konstellation am einfachsten hinbekommen.“