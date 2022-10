Durch Kantersieg über Pilsen: FC Bayern knackt Champions-League-Rekord Real Madrid

Von: Christoph Gschoßmann

Jeder darf mal: Auch Eric-Maxim Choupo-Moting (M.) reihte sich unter die Torschützen gegen Pilsen ein. © MIS

Ein Schützenfest, garniert mit einer neuen Bestmarke: Der FC Bayern schnappt sich einen Champions-League-Rekord, den bisher Real Madrid innehatte.

München – Die Gruppenphase in der Champions League war für den FC Bayern zuletzt nie ein Problem. So auch in dieser Spielzeit bislang nicht. Nach drei Spielen stehen neun Punkte zu Buche. Und beim 5:0 über Viktoria Pilsen fiel zudem ein Rekord in der Königsklasse. Die Bayern sind jetzt seit 31 Gruppenspielen ohne Niederlage. Das hat noch nie ein Klub in dem prestigeträchtigen Wettbewerb geschafft.

28 Siege und drei Remis bedeuten, dass die letzte Gruppenspiel-Niederlage des FC Bayern nun schon vier Jahre her ist. Unter Trainer Carlo Ancelotti verloren die Roten damals mit 0:3 bei Paris St. Germain.

FC Bayern luchst Real Madrid Rekord ab

Die 31 ungeschlagenen Partien in der Gruppenphase sind ein Rekord, den der FCB dem Rekordsieger der Champions League abluchst: Real Madrid. Zwischen 2012 und 2017 gingen die Königlichen 30 Spiele lang nicht als Verlierer vom Platz, bis sie mit 1:3 gegen Tottenham unterlagen.

Nach dem überzeugenden Sieg über Viktoria Pilsen verrieten Münchens Trainer Julian Nagelsmann und Mittelfeldspieler Leon Goretzka einen gelungenen Taktik-Kniff gegen Pilsen – die Stimmen zum Spiel. (cg)