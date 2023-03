FC Bayern im CL-Viertelfinale: Wann ist die Auslosung? Wer sind die möglichen Gegner?

Von: Melanie Gottschalk

Der FC Bayern München hat sich für das Champions-League-Achtelfinale qualifiziert. Wir geben einen Überblick über die Auslosung, Spieltermine und mögliche Gegner.

München - Der FC Bayern München hat sich im Achtelfinale der Champions League doch deutlich gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt. Das Hinspiel in Paris gewann der deutsche Rekordmeister mit 1:0, am Mittwoch (08. März) folgte ein 2:0 im heimischen Stadion.

„In der ersten Halbzeit haben wir das falsch gemacht, was wir vorher besprochen haben. Wir waren zu ungeduldig. Mit Ball haben wir extrem viel Raum gehabt, aber waren zu ängstlich. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt. Da waren wir klar besser und haben verdient gewonnen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel.

Der FC Bayern hatte nach dem Schlusspfiff gegen Paris Saint-Germain allen Grund zum Jubeln. © Ulmer/imago

Der FC Bayern hat damit weiterhin die Chance auf das Triple, gerade in der Champions League kommt es nun zur entscheidenden Phase mit hochkarätigen Gegnern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen, wie es für die Münchner in Europas Topwettbewerb weitergeht.

FC Bayern in der Champions League: Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Zwei Tage nach der letzten Achtelfinal-Partie, also am Freitag (17. März), lost die UEFA ab 12 Uhr die Paarungen für das Viertel- und Halbfinale gemeinsam aus. Da ab dem Viertelfinale keine Einschränkungen mehr greifen, könnte es also auch zu Duellen zwischen zwei deutschen Mannschaften kommen – sofern neben dem FC Bayern eine weitere deutsche Mannschaft weiterkommt.

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben in der kommenden Woche noch die Chance. Die Auslosung der Viertelfinalspiele wird im schweizerischen Nyon, dem Hauptsitz der UEFA, stattfinden.

FC Bayern München im CL-Viertelfinale: Wann wird gespielt?

Nach aktuellem Stand werden die Viertelfinal-Hinspiele am 11./12. April ausgetragen, die Rückspiele steigen 18./19. April 2023. Anpfiff der Partien ist um 21 Uhr. Die UEFA weist aber auf ihrer Homepage darauf hin, dass es noch zu Änderungen kommen kann.

Welche Gegner sind für den FC Bayern möglich?

Da es keine Einschränkungen mehr gibt, könnte jedes der verbleibenden Teams der kommende Gegner des FC Bayern werden. Vier der acht Teilnehmer für die nächste CL-Runde stehen bereits fest, die andere Hälfte wird am Dienstag (14. März) und Mittwoch (15. März) ausgespielt.

AC Mailand Liverpool/Real Madrid FC Bayern München Eintracht Frankfurt/SSC Neapel Benfica Lissabon RB Leipzig/Manchester City Chelsea FC Inter Mailand/FC Porto