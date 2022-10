Der FC Bayern zu Gast in Pilsen: Wo läuft die Champions League heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Machen die Bayern gegen Pilsen das Achtelfinale klar? © Frank Hoermann/Imago

Der FC Bayern will in der Champions League ohne Punktverlust bleiben. Alle Infos, wo die Partie gegen Pilsen heute live im TV und Stream zu sehen ist.

Pilsen ‒ Mit neun Punkten aus drei Spielen ist der FC Bayern perfekt in die Königsklassen-Saison gestartet. Die Champions League ist trotz der vermeintlichen Todesgruppe mit dem FC Barcelona und Inter Mailand eine Art Wohlfühloase für den Rekordmeister. Obwohl es in der Bundesliga die eine oder andere Enttäuschung setzte, konnte der FCB an den internationalen Spieltagen stets Top-Leistungen abrufen. Mit einem Sieg gegen Viktoria Pilsen könnte die Gruppe C bereits überstanden sein.

Sollte Inter Mailand das Parallelspiel gegen Barca nicht verlieren, wären die Bayern für die Katalanen und Pilsen nicht mehr einzuholen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann würde dann nur noch um den Gruppensieg spielen. Gewinnt der FC Barcelona, besteht noch die theoretische Chance, dass München eingeholt wird ‒ dafür müsste die Mannschaft in den letzten beiden Spielen jedoch erheblich einbrechen.

UEFA Champions League, 4. Spieltag Viktoria Pilsen - FC Bayern München Anpfiff: 12. Oktober 2022, 21.00 Uhr Stadion: Doosan-Arena, Pilsen Schiedsrichter: Bartosz Frankowski (Polen)

Einige Stammspieler fehlen vor Auswärtsspiel in Pilsen

Erst steht jedoch die Begegnung gegen Pilsen an. Nagelsmann wird gezwungen sein, die Mannschaft etwas zu rotieren. Jamal Musiala fehlt aufgrund einer Corona-Erkrankung, außerdem durften Manuel Neuer, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies und Serge Gnabry nicht mit nach Tschechien reisen. Bei Kapitän Neuer soll es sich um eine leichte Schulterverletzung handeln, der Keeper blieb deshalb aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme daheim.

Für Nagelsmann selbst wird das Spiel eine Chance sein, das Narrativ um die aktuelle Bayern-Form wieder in positivere Bahnen zu lenken. Wenn sein Team das Achtelfinale erreicht, wäre eine große Hürde schon früh in der Hinrunde genommen. Am fünften und sechsten Spieltag wären somit mehr Rotations-Möglichkeiten gegeben und der Fokus könnte vermehrt auf die Bundesliga gelegt werden. In der Liga gilt es, endlich die Tabellenführung zu erobern und der Konkurrenz auf gewohnte Art und Weise wegzurennen.

Platzierung Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1. FC Bayern München 3 9:0 +9 9 2. Inter Mailand 3 3:2 +1 6 3. FC Barcelona 3 5:4 +1 3 4. Viktoria Pilsen 3 1:12 -11 0

Wer überträgt die Champions League heute Abend live im TV?

Die Begegnung wird leider nicht in voller Länge im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen bei den Streamingdienstanbietern. Das ZDF wird am Mittwoch um 23.00 Uhr lediglich eine Highlight-Sendung mit den Zusammenfassungen aller Spiele senden.

Wo kann ich Pilsen gegen Bayern heute live im Stream schauen?

Das komplette Spiel wird hingegen im Stream bei DAZN zu sehen sein. Der Dienst aus Ismaning zeigt alle Mittwochsspiele der Champions League live und exklusiv auf der Plattform. Neben den Einzelspielen wird außerdem eine Konferenz mit allen Partien gezeigt. Um das Angebot nutzen zu können, muss ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden, das je nach Preis, monatlich oder jährlich gekündigt werden kann.

Moderatorin Laura Wontorra berichtet ab 20.15 Uhr aus der Doosan-Arena. Jan Platte kommentiert die Begegnung mit Experte Sandro Wagner.

Begegnung: Viktoria Pilsen - FC Bayern München TV: - Live-Stream: DAZN Live-Ticker: tz.de

Pilsen gegen Bayern im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Spiel live zu sehen, bietet Ihnen tz.de einen Live-Ticker zur Partie an. So verpassen Sie keine wichtige Szene.