Champions-League-Halbfinale auch von finanzieller Bedeutung für den FC Bayern

Das blaue Wunder muss her: Für den FC Bayern geht es um viel mehr als nur das Weiterkommen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Für den FC Bayern München geht es im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City unter anderem um Ansehen und finanzielle Entlastung.

München – Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – auch beim FC Bayern. Abgesehen von einzelnen Spielern glauben nach der 0:3-Hinspielpleite gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League nur die wenigsten daran, dass der deutsche Rekordmeister am heutigen Mittwoch (21 Uhr, DAZN) doch noch ins Halbfinale der Königsklasse einzieht. „Es wäre fast ein Wunder, wenn wir es schaffen“, gestand Trainer Thomas Tuchel am Montag auf der Pressekonferenz.

Bereits am Sonntag schwörte CEO Oliver Kahn die rote Welt bereits via Twitter ein: „Wir müssen alles reinhauen, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen. Dazu braucht es aber die totale Überzeugung und den Glauben daran. Mit der Unterstützung der Fans in der Arena ist alles machbar. Das habe ich selbst oft genug erlebt.“ Der Titan weiß: Sein Klub hat das blaue Wunder aus verschiedenen Gründen bitter nötig.

Herbert Hainer, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn schauen nervös auf das Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City © imago/actionpictures

FC Bayern will den Anschluss an die europäische Spitze halten

In erster Linie geht es für den deutschen Vorzeige-Klub um seine Reputation im europäischen Spitzenfußball. Nach dem Königsklassen-Triumph im Rahmen des Champions-League-Turniers 2020 in Lissabon sind die Münchner jedes Jahr im Viertelfinale gescheitert. Es scheint, als sei der FC Bayern drauf und dran, den Anschluss an die europäischen Ausnahmeklubs um Real Ma­drid und Manchester City zu verlieren. Daran hat – Stand Dienstag – auch die Transfer-Offensive im Sommer mit der Verpflichtung von Superstars wie Sadio Mané (32 Millionen Euro) oder Matthijs de Ligt (67 Millionen Fixablöse/10 Millionen Boni) und dem Kauf von vielversprechenden Talenten wie Ryan Gravenberch (18,5/6,5) plus ) und Mathys Tel (20/8,5) nichts geändert.



Der finanzielle Aspekt ist freilich ein weiterer Grund, weshalb sich die Verantwortlichen in München ein Wunder herbeisehnen. Gerade in den Halbfinalrunden winkt ein wahrer Geldregen. Die vier besten Mannschaften des Kontinents erhalten zusätzlich 12,5 Millionen Euro, die Finalisten erhalten von der UEFA jeweils 15,5 Millionen Euro. Der Gewinner des Henkelpotts bekommt weitere 4,5 Millionen obendrauf. Die Teilnehmer am UEFA-Supercup erhalten später noch je 3,5 Millionen (plus eine Million für den Sieger).

Champions-League-Halbfinale auch von finanzieller Bedeutung für den FC Bayern

Angesichts der steigenden Gehaltskosten durch die aus Spielersicht lukrativen Vertragsverlängerungen von vermeintlichen Leistungsträgern wie Serge Gnabry (geschätztes Jahresgehalt 19 Millionen Euro) oder Leon Goretzka (17 Mio.) täte diese Finanzspritze mehr als gut. Zumal die Münchner nach der Freistellung von Ex-Coach Julian Nagelsmann und der Anstellung von Thomas Tuchel derzeit zwei Trainer parallel bezahlen müssen. Sollte Tuchel nach dem Pokal auch in der Königsklasse ausscheiden, wird der Rauswurf von Nagelsmann noch mehr infrage gestellt werden.

Ein Überraschungscoup gegen City und Pep Guardiola würde zumindest zeitweise für Ruhe im Verein sorgen. Das dürften sich vor allem die Bosse um Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Präsident Herbert Hainer wünschen, die aktuell massiv in der Kritik stehen. „Wir haben große Ambitionen und müssen uns ein bisschen beruhigen. Alles ist möglich in diesem Verein“, weiß auch Thomas Tuchel. Die Hoffnung stirbt zuletzt. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)