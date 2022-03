Nächster Bayern-Abgang sicher? Eigengewächs vor Wechsel

Von: Antonio José Riether

Unter Pep Guardiola trainierte er mit gerade einmal 15 Jahren bei den Bayern-Profis, nach zwei von Rückschlägen geprägten Jahren will Christian Früchtl den FCB nun verlassen.

München - Als die Bayern im Januar 2016 ins Wintertrainingslager nach Katar reisten, sorgte der damalige Bayern-Coach Pep Guardiola* für eine Überraschung. Der erst 15-jährige Torhüter Christian Früchtl* durfte sich im Emirat zeigen und wurde somit schon früh der breiten Öffentlichkeit bekannt. Nach sechs Jahren steht der inzwischen 22-Jährige noch immer beim FC Bayern* unter Vertrag, allerdings scheint es nicht mehr aufwärts zu gehen. Darum wünscht sich der Torhüter nun eine Veränderung.

FC Bayern: Früchtl holte Drittliga-Meisterschaft mit der Reserve - Leihe nach Nürnberg wurde zum Albtraum

Aufgrund seiner Körpergröße von über 1,90 Metern, der Schuhgröße 50 und besonders seines jungen Alters machte das Torwarttalent aus dem Bayerischen Wald also früh auf sich aufmerksam. Früchtl durchlief in den Jahren nach seinem ersten Trainingslager mit den Profis sowohl die U17 als auch die U19 des Rekordmeisters*, für die Reserve absolvierte er zudem insgesamt 66 Partien und wurde dabei im Sommer 2020 als Drittliga-Aufsteiger recht überraschend Meister.

Der Hype nach dem Titel währte jedoch nur kurz. Nach der Saison 2019/20 sollte es für Früchtl eine Sprosse auf der Karriereleiter nach oben gehen und so wurde der langjährige Jugend-Nationaltorwart in die zweite Bundesliga ausgeliehen. Beim 1. FC Nürnberg* sollte er Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln, doch das Experiment scheiterte auf ganzer Linie. Früchtl gelang es zu keinem Moment, Stammkeeper Christian Mathenia aus dem Kasten zu verdrängen und so musste er von der Ersatzbank aus zusehen, wie der Club nach einer durchwachsenen Spielzeit auf Platz elf landete. Ohne einen einzigen Einsatz ging es zurück in die Landeshauptstadt.

FC Bayern: Früchtl keine Option als Neuer-Ersatz - Wechsel noch in diesem Sommer möglich

In der laufenden Spielzeit läuft es nicht viel besser für den einstigen Hoffnungsträger, der auch aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs nur zwei Regionalliga-Partien für die Bayern-Amateure bestreiten konnte. Als dritter Keeper ist er nun zwar noch Teil des Profikaders, war aber selbst während des jüngsten Ausfalls von Manuel Neuer keine ernsthafte Option für die Bundesliga-Startelf. Wie das Sport1 nun berichtet, zieht Früchtl darum wohl einen Abgang im Sommer in Betracht.

In den kommenden Wochen wird sich der Verein mit den Vertretern des Keepers aus Bischofsmais zu „ersten Gesprächen“ mit Interessenten aus Deutschland und dem Ausland zusammenfinden. Nach Informationen des Sportsenders sollen bereits im vergangenen Sommer „zwei Zweitligisten mit Aufstiegsambitionen“ Interesse an Früchtl - seit 2014 in München - gezeigt haben, dieser brach sich jedoch das Schlüsselbein und verlängerte seinen Vertrag beim FCB bis 2023.

Ein Abgang in diesem Jahr ist angesichts Früchtls jüngster Entwicklungen wahrscheinlicher als der Verbleib bis zum Vertragsende. Mit drei Spielzeiten ohne Einsatz würde er sich immer weiter vom Profilevel entfernen, ein zusätzliches Jahr wäre also nicht von Vorteil. Zuletzt verlängerte ein großes Talent des FC Bayern seinen Kontrakt*, während sich ein anderes einem Bundesligisten anschloss*. (ajr)