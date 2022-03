Nerlinger erklärt, warum er den FC Bayern verließ - „Hatte jegliche Freude verloren“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

War einst Sportvorstand des FC Bayern: Christian Nerlinger. © dpa

Christian Nerlinger musste nach dem „Finale dahoam“ als Sportvorstand beim FC Bayern gehen. Er berichtet über eine schlimme Zeit für ihn.

München - Das „Finale dahoam“ von 2012 - es ist, neben dem verlorenen Champions-League-Endspiel von Barcelona 1999, wohl die tragischste Niederlage in der Geschichte des FC Bayern München. Der FC Chelsea entriss dem deutschen Rekordmeister die Trophäe auf dramatische Art und Weise im eigenen Stadion. Einer, der im Nachgang der Partie den FC Bayern verließ, war der damalige Sportvorstand Christian Nerlinger. In einem Interview beleuchtete er die für ihn schwierige Phase.

Er habe in dieser Phase „jegliche Freude und jeglichen Spaß verloren“, so Nerlinger zum Kicker. „Die Analyse nach dem verlorenen Finale gegen Chelsea war sehr emotional. Hoeneß, Hopfner, Rummenigge und ich haben es lange aufgearbeitet, auch laut. Direkt danach, in einem Vieraugengespräch mit Uli Hoeneß, haben wir das Thema und die gemeinsame Zusammenarbeit beendet. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung.“

Mit Hoeneß habe er sich danach noch einmal getroffen. „Er hat zugestanden, dass die Konstellation, in die ich hineinkam, unglaublich schwierig und komplex war“, so Nerlinger. „Die Verarbeitung all dessen hat natürlich gedauert, die Zeit habe ich mir auch genommen.“ Man sei aber freundschaftlich auseinandergegangen.

Nerlinger mit Anekdote über Robben: „Wer schlägt Arjen an der Handkurbel?“

Eine besondere Anekdote hatte Nerlinger auch zu seiner wohl wichtigsten Verpflichtung als FCB-Sportvorstand zu berichten: Arjen Robben. „Das war eine Visionsänderung. Van Gaal (damals Bayern-Trainer, d. Red.) wollte 4-4-2 mit Raute weiterspielen. Franck Ribery konnte sich in dieser Raute aber mit der Zehn überhaupt nicht anfreunden. Er wollte links spielen. Dafür aber brauchten wir ein ebenbürtiges Pendant auf der rechten Seite.“

Robben sei laut dem ehemaligen Bayern- und Dortmund-Profi Nerlinger ein absoluter Musterprofi gewesen: „Wie er mit seinen Rückschlägen umgegangen ist, war sensationell. Bei seiner hartnäckigen Schambeinentzündung durfte er nur an der Handkurbel arbeiten. Und er hat sie zum Glühen gebracht. Das ging sogar so weit, dass die Spieler untereinander eine Meisterschaft veranstaltet haben: Wer schlägt Arjen an der Handkurbel? Er war ein herausragender Profi mit einem unglaublichen Ehrgeiz. Weshalb van Gaal mal sagte, dass alle 100 Prozent geben müssten, nur Robben nicht, da reichen 70.“ (cg)