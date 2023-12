Bayern-Sportdirektor Freund erklärt Talente-Strategie

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund erklärt die Strategie seiner Arbeit. Passend dazu haben die Münchner ein spanisches Abwehr-Talent auf dem Radar.

München – Grundsätzlich verlief die abgelaufene Sommertransferperiode sehr positiv für den FC Bayern.

Christoph Freund Geboren: 2. Juli 1977 (Alter 46 Jahre) in Leogang Beim FC Bayern seit: September 2023 Position beim FC Bayern: Sportdirektor

FC Bayern München: Lücke nach Abgängen von Stanisic und Pavard nicht gefüllt

Zwei Fragen verfolgen die Verantwortlichen aber bis heute: Warum stimmte die namhafte Taskforce erst überraschend einer Leihe von Josip Stanisic (23) zu Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen zu? Und wenige Tage später auch noch einem Verkauf von Benjamin Pavard (27) zu Inter Mailand? Umso verwunderlicher, weil es den erfahrenen Entscheidern auch nicht gelungen war, adäquaten Ersatz, der sowohl auf der Innen- als auch auf der Rechtsverteidigerposition spielen kann, zu holen.

Fakt ist: Gerade in der Abwehr sind die Bayern in dieser Saison dünn besetzt. Verletzungen, mit denen Matthijs de Ligt (24), Dayot Upamecano (25) und Minjae Kim (27) im Verlaufe der Hinrunde immer wieder zu kämpfen haben, kommen erschwerend hinzu. Im Januar wird die Münchner Personalnot in der Defensive verschärft. Kim ist mit Südkorea beim Asien Cup (12.1. bis 10.2.), Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (24) tritt mit Marokko beim Afrika Cup (13.1. bis 11.2.) an.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sucht einen Abwehrspieler. © Gladys Chai von der Laage/Imago

FC Bayern und Sportdirektor Freund suchen Verstärkung für die Defensive

Fakt ist auch: Tabellenführer Leverkusen wird Anfang des Jahres ebenfalls mit Edmond Tapsoba (24/Burkina Faso) und Odilon Kossounou (22/Elfenbeinküste) Stammverteidiger für das Turnier in der Elfenbeinküste abstellen. Stanisic, der bis dato eine Nebenrolle gespielt hat, wird dann für Trainer Xabi Alonso (42) umso wichtiger werden.

Das Motto der Bayern für das Wintertransferfenster im Januar: neues Jahr, neues Glück. Mit Hochdruck suchen die Verantwortlichen um Sportdirektor Christoph Freund (46) nach einem Verteidiger mit Profil a la Stanisic und Pavard. Eine äußerst schwierige Aufgabe. Freund & Co. haben zwar einige Ideen und Vorstellungen, aber die Umsetzung dieser gestaltet sich kompliziert.

Sportdirektor Freund erklärt Strategie seiner Arbeit

Bekanntermaßen geben Vereine ihre Leistungsträger nur ungern und wenn, dann meist nur weit über Marktwert im Winter ab. Der Fakt, dass neben den Bayern auch andere Clubs vom Afrika- und Asien-Cup betroffen sind, macht die Sache nicht einfacher.

Im vereinseigenen Frage-Antwort-Format erklärte Freund die Strategie, die seine Arbeit als Talentespäher auszeichnet. „Wir sprechen hier vom allerhöchsten Niveau, also braucht man natürlich die fußballerischen Voraussetzungen wie Technik und taktisches Verständnis. Aber entscheidend ist die Mentalität. Man muss es sich selbst zutrauen, auf höchstem Level immer wieder abzuliefern. Es ist wichtig, schon mit jungen Spielern auch daran zu arbeiten, was es bedeutet, mit Druck umzugehen“, so der ehemalige Salzburg-Boss vor seiner ersten FCB-Transferperiode.

Passend dazu: Auf dem erweiterten Radar der Münchner ist nach tz-Informationen Arnau Martinez (20) von Spaniens Tabellenzweiten FC Girona. Auch das spanische Medium Relevo berichtet darüber. Konkret ist dabei aber noch nichts. Der spanische U21-Nationalspieler kann sowohl als Rechts- als auch als Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler spielen. Er steht bei Girona bis 2025 unter Vertrag. Sein Marktwert liegt bei 15 Millionen Euro. Auch Leverkusen soll an Martinez interessiert sein, falls Jeremie Frimpong (22) den Club verlässt. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)