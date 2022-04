Falls Gnabry den Verein verlässt: FC Bayern hat angeblich RB-Leipzig-Star als Nachfolger im Fokus

Von: Florian Schimak

Serge Gnabry könnte den FC Bayern im Sommer verlassen. © IMAGO / Passion2Press

Der Vertrag von Serge Gnabry läuft 2023 aus. Bislang wurde sein Kontrakt nicht verlängert. Sollte dies nicht geschehen, hat der FC Bayern wohl bereits einen Nachfolger im Fokus.

München - Serge Gnabry und der FC Bayern. Bislang eigentlich eine fast perfekte Love Story. Doch nun könnte die ganze Geschichte fast schon dramatisch ändern. Der Grund? Der Vertrag des Offensivspielers läuft 2023 aus - eine Verlängerung ist bislang nicht in Sicht.

Angeblich steht der Nationalspieler bei den ganz großen Teams in Europa auf der Liste. So sollen Real Madrid und Co. ein Auge auf Gnabry geworfen haben. Und die Bayern? Schauen wie immer erst einmal nur zu. Oder doch nicht?

FC Bayern: Gnabry-Nachfolger bereits im Fokus? FCB angeblich scharf auf Nkunku

Sollten sich der Rekordmeister und der 26-Jährige nicht auf einen neuen Vertrag einigen, soll Gnabry im kommenden Sommer verkauf werden. Als Nachfolger haben die Bayern Chistopher Nkunku auf dem Zettel. Zumindest angeblich, wie Sport1 schreibt. Der Franzose hat sich in dieser Saison bei RB Leipzig zu einem der besten Bundesligaspieler entwickelt.

In 29 Spielen gelangen ihm 17 Treffer und 14 Vorlagen. Werte, bei denen Gnabry nicht mithalten kann. Der Angreifer des FC Bayern kommt auf elf Treffer und lediglich sechs Assists. Fraglich ist allerdings, wie viel der Rekordmeister für Nkunku auf den Tisch legen müsste. Das Problem: Sein Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2024 - und laut transfermarkt.de beträgt Nkunkus Marktwert 65 Millionen Euro.

Zwar müsste die Interessente für Gnabry bei einem Marktwert von 70 Millionen Euro eigentlich noch tiefer in die Tasche greifen, die kürzerer Vertragslaufzeit aber sorgt dafür, dass der Flügelspieler zum Schnäppchen werden könnte. Allerdings: Der FC Bayern möchte den Vertrag mit Gnabry eigentlich gerne verlängern, doch (noch?) haben beide Partien unterschiedliche Vorstellungen.

An der Säbener Straße könnte nach dem abermaligen frühen Aus in der Champions League ein größerer Kaderumbruch anstehen. Auch die Verträge von Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Thomas Müller laufen 2023 aus - gerade ein Abgang von Weltfußballer Lewandowski scheint in den vergangenen Wochen nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Dafür streute nämlich seine Frau zuletzt auch Gerüchte.

So könnte nach der einen Love Story auch eine zweite in die Brüche gehen. Keine einfachen Zeiten beim FC Bayern... (smk)