Neuer Corona-Ausbruch beim FC Bayern? Ein Star bereits infiziert - jetzt droht dicke Sorge im Tor

Von: Florian Schimak

Jamal Musiala (l.) ist positiv auf Corona getestet. © IMAGO / Sven Simon

Beim FC Bayern grassierte das Coronavirus Anfang des Jahres wie wild. Droht nun der nächste Ausbruch? Ein FCB-Star ist infiziert und in Quarantäne.

Update vom 09. Februar, 11.58 Uhr: Droht dem FC Bayern wieder ein Corona-Chaos? Jamal Musiala wurde am Mittwoch positiv getestet - und bei Sven Ulreich gibt‘s den Verdacht!

Der Keeper fehlte am Mittwoch im Training. Besonders heikel: Manuel Neuer fällt mit einer Knie-OP für die kommenden Wochen aus. Ulreich sollte den Kapitän in dieser Zeit vertreten. Fällt dieser nun auch aus, müsste Youngster Christian Früchtl in die Bresche springen.

FC Bayern: Nächster Corona-Ausbruch? Erster FCB-Star infiziert

Erstmeldung vom 09. Februar: München - Droht dem FC Bayern der nächste Corona-Ausbruch? Bereits Anfang des Jahres fielen beim Rekordmeister bis zu neun Spieler aus und waren in Quarantäne. Nun gibt es den nächsten positiven Befund!

Jamal Musiala ist am Mittwoch positiv getestet worden. Wie die Bayern mitteilen, geht es Musiala gut und er befinde ich in häuslicher Isolation. Für die Partie am Wochenende gegen den VfL Bochum steht der Youngster dann offenbar nicht zur Verfügung. Auch für die Partie in der Champions League am kommenden Mittwoch (16.) gegen RB Salzburg dürfte es wohl nicht reichen.

Ob noch weitere Spieler betroffen sind, steht bislang noch nicht fest. (smk)