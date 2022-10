FC Bayern zieht die Zügel an: Corona-Infektionen von Müller und Kimmich haben interne Konsequenzen

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Müller und Kimmich fallen Corona-bedingt beim FC Bayern erst einmal noch aus. Nun soll im Verein das Risiko einer Infektion der Spieler stark reduziert werden.

München - Wenn alles nach Plan läuft, dürfen die Corona-Patienten Thomas Müller (33) und Joshua Kimmich (27) ihre Quarantäne bereits am Freitag wieder verlassen, am Abschlusstraining teilnehmen und für das Spitzenspiel gegen Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, Sky) wieder im Kader stehen. In Bayern gilt die Vorschrift: Menschen, die sich mit Covid 19 infiziert haben, dürfen die Isolation nach fünf Tagen verlassen, wenn sie zuvor 48 Stunden symptomfrei waren - und zwar ohne Test.

Thomas Müller und Joshua Kimmich wurden positiv getestet und befinden sich aktuell in Quarantäne. © IMAGO / ActionPictures

FC Bayern will Corona-Infektionen bei Spielern unbedingt vermeiden

Dass das bei beiden FC Bayern-Spielern der Fall ist, bestätigte Trainer Julian Nagelsmann (35) bereits am Montag: „Sie scharren mit den Hufen. Am Freitag machen wir die Tests, die wir immer nach Corona-Infektionen machen. Ich bin guter Dinge!“

Vorausgesetzt, die obligatorische Abschluss-Untersuchung (Sauerstoffsättigung, Blut, Lungenfunktion) fällt positiv aus. Denn anders als andere Klubs testet der deutsche Rekordmeister seine Spieler regelmäßig auf Corona. Intern möchte man kein Risiko eingehen und vermeiden, dass die Spieler ihren Körper mit einer unentdeckten Corona-Erkrankung einer großen Belastung aussetzen, was womöglich körperliche Schäden nach sich ziehen könnte. Darum gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Zudem sollen die Spieler wieder vermehrt Maske tragen und auf Selfies mit Fans verzichten. (bok/hlr)