Medienbericht: Bayern-Stars fangen an, Ronaldo bei Instagram zu folgen – Kommt CR7 doch noch?

Von: Vinzent Fischer

Eigentlich war ein Transfer von Cristiano Ronaldo zum FC Bayern schon abgehakt. Doch mehrere FCB-Stars befeuern einem Bericht zufolge nun die Gerüchte.

München – Cristiano Ronaldo zum FC Bayern? Eine Zeit lang schienen sich die Hinweise auf einen Transfer zu verdichten. Bis FCB-CEO Oliver Kahn sich zu Wort meldete und die Träume der Bayern-Fans zerschmetterte. „So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen“, lautete seine Knallhart-Ansage vor wenigen Wochen. Kommt es jetzt doch noch zu einer spektakulären Wendung?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Geboren: 5. Februar 1985 in Funchal (Portugal) Bisherige Profistationen: Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin Aktuelles Team: Manchester United Länderspiele für Portugal: 189 (117 Tore)

FC Bayern: Ronaldo laut „AS“-Bericht auf Gehaltsverzicht bereit – Kahn „liebt“ den Portugiesen

Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, folgen acht Bayern-Spieler um Vize-Kapitän Thomas Müller dem portugiesischen Weltstar seit Kurzem bei Instagram. Neben Müller sollen auch Leroy Sané, Marcel Sabitzer, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Ryan Gravenberch Follower des mehrfachen Weltfußballers sein. Auch der Ex-Münchner Jerôme Boateng abonnierte Ronaldo inzwischen bei Instagram.

Thomas Müller und Co. folgen Cristiano Ronaldo jetzt bei Instagram. Bahnt sich da etwa doch noch ein Transfer zum FC Bayern an? © Montage/IMAGO/ActionPictures /Instagram@cristiano

Dem Bericht zufolge soll Ronaldo Manchester United unbedingt verlassen wollen. Die Bayern sollen Ronaldo demnach als Ersatz für den abgewanderten Robert Lewandowski im Blick haben. Berater Jorge Mendes sagte, Ronaldo wäre für die Chance auf einen weiteren Champions-League-Titel sogar bereit, auf 30 Prozent seines astronomischen Gehalts zu verzichten. „Ich liebe Cristiano Ronaldo und jeder weiß, was das für ein fantastischer Spieler ist“, betonte Oliver Kahn.

FC Bayern: Bayern-Bosse erteilten Ronaldo-Transfer klare Absage – „Passt nicht zu unseren Ideen“

Ob an dem Bericht wirklich etwas dran ist, darf allerdings stark bezweifelt werden. So betonte der neue Coach von United, Erik ten Hag, immer wieder, fest mit dem Superstar in seiner Aufstellung zu planen. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sieht den FC Bayern im Angriff mit der Verpflichtung von Sadio Mané „sehr gut aufgestellt“ und hat einem Transfer eine ziemlich deutliche Absage erteilt.

Auch wenn die Münchner aktuell bis auf Eric-Maxim Choupo-Moting keinen klassischen Mittelstürmer in ihren Reihen haben: Ein Transfer von Cristiano Ronaldo ist sehr unwahrscheinlich. Das gigantische Gehalt ist dabei ein Problem. Auch ist der Klub eigentlich nicht dafür bekannt, Spieler in einem so hohem Alter zu verpflichten. „Solch ein Wechsel passt nicht unbedingt zu den Ideen, die wir hier beim FC Bayern verfolgen“, sagte Oliver Kahn deutlich. Zudem beschäftigen sich die Bayern-Bosse aktuell mit einem anderen Star-Stürmer. (vfi)