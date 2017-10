Alaba „katastrophal“ - so reagiert der Österreicher auf die vernichtende Kritik

David Alaba ist nach seiner Leistung gegen Hertha BSC von Sky-Experte Didi Hamann massiv kritisiert worden. Der Österreicher reagierte bei Twitter.

Am Montag wurde bekannt, dass David Alaba seine Teilnahme an den beiden Länderspielen mit der österreichischen Nationalmannschaft gegen Serbien (6. Oktober) und Moldawien (9. Oktober) abgesagt hat. Noch immer bereitet dem Linksfuß das Sprunggelenk Probleme, daher bleibt er in München und kuriert die Beschwerden aus. Während viele österreichische Fußball-Fans dies bedauern dürften, obwohl es für die Alpenrepublik in der WM-Qualifikation um so gut wie nichts mehr geht, dürfte Alabas freiwillige Wettkampfpause auch viele Befürworter finden. Natürlich seinen Arbeitgeber FC Bayern und dessen Fangemeinde, aber möglicherweise auch Didi Hamann.

Der Sky-Experte hatte den 25-Jährigen am Sonntag nämlich heftig kritisiert. "Er hat heute wieder katastrophal gespielt. Er war einige Zeit verletzt und ist jetzt wieder dabei. Er ist symptomatisch für die Bayern in den letzten zwölf Monaten", sagte der ehemalige Bayern-Spieler am Sonntag nach dem Unentschieden der Bayern bei Hertha BSC. Eine vernichtende Kritik, der Hamann noch hinzufügte: "Seine Form ist erschreckend. Er ist ein Schatten des Spielers, der er vor fünf oder sechs Jahren war."

Am Sonntagabend reagierte Alaba bei Twitter auf den verbalen Angriff und setzte einen Post in Richtung Hamann ab:

Zwar ist Alabas Reaktion mit Fragezeichen versehen und somit als Rückfrage zu verstehen. Der Trottelsmiley mit Brille hinter der Frage lässt jedoch erahnen, was der Österreicher von der Kritik hält. Hamann hat (noch) nicht auf Alabas Tweet reagiert, dürfte die Länderspielpause des Kickers aber begrüßen. Schließlich hat der so die Gelegenheit, an seiner „katastrophalen“ Form zu arbeiten.

Bilder und Noten: Bayern patzen in Berlin - ein Zweier, zweimal die Fünf Zur Fotostrecke

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!