Bayern-Abwehr als Zone des Schreckens: Neuzugang mit Katastrophen-Bilanz

Von: José Carlos Menzel López

Hat sich beim FC Bayern noch nicht zurechtgefunden: Dayot Upamecano (r.). © Team 2 / Imago

Die Art und Weise der Pleite gegen Bochum ist für die Star-Truppe aus München ein Alarmzeichen. Die Saison geht gerade in die kritische Phase - und die Bayern-Abwehr scheint zu zerfallen.

Bochum – Immerhin: Die Abwehrspieler des FC Bayern durften sich in Bochum mal so fühlen wie der große Franz Beckenbauer. Also im negativen Sinn. Als der Rekordmeister das letzte Mal in einer Halbzeit so unter die Räder kam wie am Samstag, stand noch der „Kaiser“ in der Startelf. Am 22. November 1975 lagen die Münchner in Frankfurt nach 45 Minuten sogar 0:5 zurück, die Partie endete 6:0 für die Hessen. 46 Jahre und 82 Tage später ein ähnliches Szenario des Schreckens. Diesmal zeigte die Anzeigetafel 4:1 aus Sicht der Bochumer!

FC Bayern: Hintermannschaft zerfällt wieder in ihre Einzelteile

Das Besorgniserregende aus Sicht des Meisters: Just zu Beginn der kritischen Phase der Saison zerfällt die Hintermannschaft wieder in ihre Einzelteile. In den vergangenen fünf Partien haben sich die Bayern neun Tore gefangen, nur gegen Köln (4:0) stand die Null. Besonders schwer ins Gewicht fällt der jüngste Auftritt der Verteidiger an der Castroper Straße, bei dem das Quartett bestehend aus Benjamin Pavard, Niklas Süle, Lucas Hernandez und Dayot Upamecano quasi sämtliche Gegentore verschuldete. Besonders Letzterer dürfte sich an seinen Pannenauftritt beim Pokal-Desaster in Mönchengladbach (0:5) erinnert gefühlt haben, schließlich war der Franzose an allen vier Treffern der Bochumer beteiligt – und wurde von Julian Nagelsmann in der Halbzeit ausgewechselt. Mit dem Finger auf den weiterhin formschwachen Neuzugang zeigen wollte der Cheftrainer aber nicht. „Über Einzelne brauchen wir nicht zu reden, wir haben als gesamte Mannschaft keine Top-Leistung gezeigt“, so der 34-Jährige.

FC Bayern: Den Münchnern mangelt es an einem Abwehrchef

Fakt ist: Ganz egal, ob wie zuletzt in einer Dreier- oder nun in einer Viererkette – nach den Abgängen von Jerome Boateng und insbesondere David Alaba mangelt es den Münchnern an einem Abwehrchef. Auf jemanden wie Nikas Süle schien die Rolle wie zugeschnitten. Doch nach Bekanntwerden seiner Flucht nach Dortmund gibt der 26-Jährige bestenfalls einen Lückenfüller auf Zeit ab.

Sage und schreibe 177,5 Millionen Euro hat der FC Bayern sich die vier Abwehrspieler kosten lassen, die vom VfL windelweich geprügelt wurden. Klar ist, dass sich die Bayern im Sommer nach einem gestandenen Verteidiger der Kategorie zuverlässig umschauen müssen. Es gibt bestimmt auch kostengünstige Alternativen. Vielleicht ja sogar ablösefreie.