Upamecano trumpft auf - auch, weil er mit einem Opernsänger trainiert

Von: Philipp Kessler

Formstarker Abwehrspieler des FC Bayern: Dayot Upamecano. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern steckt in der Krise - doch es gibt auch Gewinner im Team des Rekordmeisters. Dayot Upamecano blickt auf einen eindrucksvollen Saisonstart zurück.

München - Am vergangenen Donnerstag machte Trainer Didier Deschamps (53) seine Entscheidung offiziell: Bayern-Star Dayot Upamecano (23) ist im Aufgebot der französischen Nationalmannschaft für die bevorstehenden Nations-League-Spiel gegen Österreich (22.9.) und in Dänemark (25.9.). Zum ersten Mal seit dem 16. November 2021, damals in Finnland (2:0), wird der Innenverteidiger wieder das Trikot der L’Équipe Tricolore überstreifen. Der Lohn für seinen starken Saisonstart beim FC Bayern. Es ist das Ziel des amtierenden Weltmeisters, bei der Winter-WM in Katar dabei zu sein. Und dafür tut er sein Bestmögliches – in mehreren Bereichen. Die tz nennt die Stellschrauben, an denen Upamecano nach Absprache mit seiner Beraterin Raquel Rosa (Unique Sports Group) dreht.

Heiserkeit nach Spielen ist für lautstarke Innenverteidiger ein lästiges Problem

Stimmtraining: Heiserkeit nach Spielen ist für lautstarke Innenverteidiger ein lästiges Problem. Auch Upamecano hatte mit Schmerzen an den Stimmbändern gegen Ende von Partien beziehungsweise danach manchmal zu kämpfen. Deshalb suchte er sich Hilfe. Der Nationalspieler arbeitet mit einem Opernsänger aus Leipzig zusammen. Der Experte lehrte Upamecano, seine Stimmbänder schonender einzusetzen und gleichzeitig mehr Volumen in der Stimme zu haben. Das freut auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (35), der Lautsprecher in der Abwehr schätzt.

Profi-Haus: Upamecano hat sein Haus in den vergangenen Monaten seinen Bedürfnissen als Top-Profi angepasst. In seinem Swimmingpool hat der Franzose ein Unterwasser-Ergometer, aus regenerativen Gründen besorgte er sich auch eine Sauna. Zudem hat Upamecano einen eigenen Koch, der sportlergerechte Mahlzeiten zubereitet, und einen Osteopathen, der sich um seinen Körper kümmert.

Privat-Coach: Seit Sommer setzt Upamecano auf einen persönlichen Fitnesstrainer. Aktuell arbeitet er einmal pro Woche unter Anleitung von Coach Jérôme Andral (41/PRP Team) unter anderem an seiner Antizipation und Reaktionsgeschwindigkeit. Bereiche, die Upamecano unbedingt verbessern wollte. Mit Erfolg. Beim 2:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona machte Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (34) gegen Upamecano und Lucas Hernández (26) keinen Stich.

Upamecano liest die Biographie von Will Smith

Bücher: Alle drei bis vier Monate gibt Beraterin Rosa ihren Spielern Bücher, von denen sie überzeugt ist, dass sie ihnen im Leben weiterhelfen. Zuletzt bekam Familienmensch Upamecano, der in seiner Rolle als Jung-Papa aufblüht, die Autobiografie von Will Smith (53). Darin gibt der Hollywood-Star zu, dass er erst mit 40 Jahren am Karrierehöhepunkt gemerkt hat, dass seine Liebsten um ihn herum nicht glücklich waren. So weit soll es bei Rosas Spielern nicht kommen. Heißt: Während ihren Karrieren und natürlich auch danach sollen ihre Spieler Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Familien nehmen. Professionalität und Disziplin sind unabdingbar für einen Top-Spieler. Aber Kraft, Freude und Halt bekommt man von der Familie.

Fakt ist: Upamecanos Arbeit trägt auch auf dem Rasen Früchte. Nach einer durchwachsenen Premieren-Saison, in der er viel Kritik einstecken musste, entwickelt sich der ehemalige Leipzig-Profi trotz starker Konkurrenz zur festen Größe in der Bayern-Abwehr. Und nun ist er auch für die französische Nationalmannschaft wieder wichtig. Philipp Kessler

