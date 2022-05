DAZN-Panne vor FCB-Spiel! Kommentator erklärt Goretzka für verletzt - plötzlich steht er auf dem Platz

Von: Florian Schimak

Leon Goretzka und Thomas Müller (r.) hatten nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart sichtlich Spaß. © IMAGO / Eibner

Leon Goretzka sorgte vor dem Spiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart für einen kuriosen Moment. Allerdings völlig ungewollt.

München - Der FC Bayern hatte sich seine Meister-Party sicherlich anders vorgestellt. Eigentlich wollte man nach dem desolaten Auftritt in der Vorwoche beim 1. FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart am Sonntagabend Wiedergutmachung betreiben - und sich nach der abermals unruhigen Woche an der Säbener Straße den Frust von der Seele schießen.

Dafür war eigentlich alles angerichtet. Denn die Gäste aus dem Schwabenland hatten den Rucksack voller Abstiegsängste im Gepäck. Zudem sollte es für die FCB-Stars nach der Partie die Meisterschale geben. All das waren gute Gründe, warum die Fans in der Allianz Arena auf ein Feierwerk hofften - und letztlich doch enttäuscht wurden.

Name: Leon Goretzka Alter: 6. Februar 1995 (Alter 27 Jahre), Bochum Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 70 Millionen

Dabei hatte es schon kurios begonnen. Als die Aufstellungen gegen 16.30 Uhr reinkam, stand die zu erwartende Startelf von Julian Nagelsmann auf dem Zettel. Die Doppelsechs sollte wie gewohnt Joshua Kimmich und Leon Goretzka bilden. Der Ex-Schalker hatte nach seiner langen Verletzungspause zuletzt wieder aufsteigende Form gezeigt.

FC Bayern: DAZN-Panne! Kommentator erklärt Goretzka für verletzt - plötzlich steht er auf dem Platz

Als gegen 17.20 Uhr dann aber bei DAZN die FCB-Formation ins Bild kam, stand dort kein Goretzka in der Startelf! Daher folgerte Kommentator Uli Hebel umgehend, dass „dort etwas vorgefallen“ sein muss. Hatte sich Goretzka beim Warmmachen etwas verletzt? In jedem Fall stand für den DFB-Star Corentin Tolisso in der Anfangsformation bei DAZN.

Keine offizielle Mitteilung des Rekordmeisters, auch kein FCB-Post bei Twitter. Als die Kameras dann in den Spielertunnel schwenkte und dort die FCB-Stars zu sehen war, dürften nicht wenige TV-Zuschauer überrascht gewesen sein, dass sie dort Goretzka erblickten - und zwar quietschfidel und im Trikot.

Video: Bayerns Nagelsmann über Ibiza-Reise - „Bin ja nicht ihr Papa“

Dieses Bild sah natürlich auch Kommentator Hebel und erklärte, dass es sich wohl um eine technische Panne von DAZN handelte und anstatt Goretzka versehentlich Tolisso in die Startformation gestellt wurde. Der 27-Jährige war also spielfit und stand beim Anpfiff auf dem Platz. Einen wirklichen Beitrag aber konnte auch er nicht leisten, damit die Nagelsmann-Truppe das Spiel gegen die Schwaben hätte gewinnen können.

Am Ende wurde es eine ernüchterndes 2:2 (2:1) gegen den VfB, der damit einen wichtigen Punkt in Kampf um den Klassenerhalt feiern konnte. Aber immerhin hatte Goretzka nach der Partie trotzdem gute Laune und erlaubte sich gemeinsam mit Thomas Müller einen kleinen Scherz auf der Meister-Party in der Allianz Arena. (smk)