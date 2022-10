FC Bayern im DFB-Pokal: Fragezeichen hinter Manuel Neuer – Augsburg wohl ohne wichtigsten Spieler

Von: Patrick Mayer

Nicht zu überwinden: Rafal Gikiewicz (re.) vom FC Augsburg im Bundesliga-Hinspiel gegen den FC Bayern. © IMAGO / MIS

Fallen beide Torhüter aus? Sowohl Manuel Neuer vom FC Bayern als auch Rafal Gikiewicz vom FC Augsburg bangen um ihren Einsatz im DFB-Pokal-Duell. Die Zeit wird knapp.

München/Augsburg - Das haben sie beim FC Bayern nicht vergessen: An jenem 17. September lief in der WWK-Arena die Nachspielzeit. Der FC Augsburg führte gegen den deutschen Bundesliga-Rekordmeister überraschend 1:0. Weltmeister Manuel Neuer kam mit in den Strafraum – und zwang den gegnerischen Keeper Rafal Gikiewicz zu einer Glanztat (90. Minute + 4).

FC Bayern in Augsburg: Noussair Mazraoui will im DFB-Pokal „Rache“

Selten hatte der Satz, der Torwart habe den Sieg festgehalten, so viel Inhalt, wie an jenem 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Als die Bayern erkennen mussten, dass diese Saison nach furiosem Start wohl doch sehr viel kniffliger werden würde als von zahlreichen Beobachtern anfangs angenommen. Das Augsburg-Spiel war eine regelrechte Lektion, eine, die sie an der Säbener Straße offensichtlich nicht vergessen haben.

So tönte Außenverteidiger Noussair Mazraoui vor dem DFB-Pokal-Spiel der Bayern an diesem Mittwoch (ab 20.45 Uhr, hier im Live-Ticker) in Augsburg: „Es ist Zeit für Rache! Es ist Zeit für die Revanche. Was wir besser machen müssen? Gewinnen!“

FC Augsburg gegen den FC Bayern: Darf Choupo-Moting auch im DFB-Pokal „auf der Neun“ ran?

Keine Frage: Das mächtige 5:0 (2:0) gegen den SC Freiburg sorgt bei den Bayern für reichlich Selbstvertrauen. Das lag auch an der Rückkehr des echten „Neuners“. Eric Maxim Choupo-Moting war „der Zielspieler, der medial bei uns oft vermisst wird“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann zur überragenden Leistung des Stoßstürmers (ein Tor, eine Vorlage, viele Aktionen): „Er hat es sehr gut gemacht. Sein Tor war herausragend, dazu zwei gute Vorlagen. Er ist ein guter Wandspieler gewesen. Er kann richtig gut Fußball spielen. Wir sind froh, dass wir ihn haben als zentrale Neun.“

Und jetzt beim FCA? Mittelfeldmann Marcel Sabitzer meinte: „Man weiß, dass in Augsburg viele lange Bälle kommen, körperlich musst du da dagegenhalten. Wir wollen es besser machen als in der Liga, da haben wir es leider ein bisschen verkackt.“ Den Münchnern kommt entgegen, dass die bayerischen Schwaben vor dem Wiedersehen in der WWK-Arena erhebliche Verletzungssorgen plagen.

DFB-Pokal-Spiel gegen FC Bayern: FC Augsburg plagen Verletzungssorgen – Fehlt Manuel Neuer?

Oxford, Ex-Löwe Uduokhai, Bauer, Ex-Bayern-Profi Dorsch, Jensen, Spielmacher Maier und Routinier Hahn – die Liste der Ausfälle war vor dem Bundesliga-Match beim 1. FC Köln (2:3) lang. Insbesondere das Fehlen von Anführer und „Mentalitätsmonster“ Gikiewicz schmerzte die „Fuggerer“ zuletzt sehr. Und: Wie die Augsburger Allgemeine am Dienstag berichtete, wird der polnische Torwart für das neuerliche Aufeinandertreffen mit dem Rekordmeister nicht rechtzeitig fit. Fallen damit etwa die Stammkeeper beider Mannschaften aus? Muss für die Münchner wieder Stellvertreter Sven Ulreich ran?

Müssen im DFB-Pokal beide Torhüter passen? Manuel Neuer (li.) vom FC Bayern und Rafal Gikiewicz vom FC Augsburg. © IMAGO / MIS

Manuel Neuer musste die letzten zwei Spiele wegen Schmerzen in der Schulter aussetzen. „Bei Manu ist momentan einfach nur ein Thema, wie eingeschränkt er ohne Schmerzmittel ist. Ich will nicht, dass er die ganze Zeit Schmerzmittel schluckt und dann spielen muss, weil es dann immer noch schlechter wird“, erklärte Nagelsmann am Sonntag bei DAZN. Einen Einsatz des 36-jährigen Weltmeisters wollte er aber nicht ausschließen, während Augsburg wohl auf seinen wichtigsten Spieler verzichten muss. (pm)