Unterbrechung bei Bayern-Spiel: Kamerastück stürzt aufs Feld - „Achtung, unbekanntes Flugobjekt!“

Von: Tim Althoff

Der FC Bayern muss im Achtelfinale des DFB-Pokals zum FSV Mainz 05. In der ersten Hälfte gab es einen kuriosen Vorfall.

Update vom 1. Februar, 20.55 Uhr: Huch, was war denn das? Kurze Aufregung beim Pokalspiel des FC Bayern bei Mainz 05. Ein undefinierbares Objekt lag auf einmal auf dem Rasen der Mewa-Arena! Doch was war passiert?

„Achtung, ein unbekanntes Flugobjekt“, scherzte Sky-Kommentator Wolff Fuss in der erste Hälfte bei der Übertragung des Spiels. Offenbar handelte es sich dabei um ein Teil einer Kamera, die neuerdings über das Spielfeld kreist. Schiedsrichter Deniz Aytekin unterbach daraufhin die Partie.

Aber alles halb so wild, nach der kurzen Unterbrechung ging das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen Mainz und den Bayewrn weiter. Vor dem Anpfiff gab es aber bei der ARD einen kuriosen Vorfall. Da unterbrach Hasan Salihamidzic ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, der gerade zu einer Analyse ansetzen wollte.

Julian Nagelsmann sah als Trainer des FC Bayern das Kamera-Stück auch auf dem Rasen. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Erstmeldung vom 31. Januar:

Mainz ‒ Der Start ins neue Bundesliga-Jahr 2023 hätte für den FC Bayern durchaus besser laufen können. Mit drei Unentschieden gegen Leipzig, Köln und Eintracht Frankfurt schließt die Konkurrenz um Borussia Dortmund allmählich auf den Rekordmeister auf.

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen den FC Bayern live im TV und im Live-Stream

Für Julian Nagelsmann wird der Druck größer, dabei befindet sich seine Mannschaft weiterhin an der Tabellenspitze der Bundesliga und tanzt auf zwei weiteren Hochzeiten.

Damit das so bleibt, muss der FCB am Mittwoch-Abend den FSV Mainz im Achtelfinale des DFB-Pokals schlagen. Wie Nagelsmann das schaffen will, kündigte er bereits auf der Pressekonferenz an: „Wir müssen unseren sehr guten Fußball in Zentrum wieder finden, wir brauchen wieder mehr Tempo. Da habe ich ein paar Szenen zusammengeschnitten, weshalb ich am Sonntag auch zu spät zum Team-Event kam.“

DFB-Pokal Achtelfinale 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München Anpfiff: 1. Februar 2023, 20.45 Uhr Stadion: MEWA-Arena, Mainz Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Bayern im DFB-Pokal gegen Mainz: Joao Cancelo schon einsatzbereit?

Top-Neuzugang Joao Cancelo könnte sogar schon zum Einsatz kommen, die Leihgabe von Manchester City wurde allerdings erst am Dienstag-Mittag vorgestellt und dürfte noch einige Trainingseinheiten mit seinem neuen Team benötigen. „Er hat bei City öfter auf links gespielt. Er ist fit, könnte rein theoretisch morgen beginnen. Ich habe mich aber noch nicht entschieden“, ließ Nagelsmann mögliche erste Cancelo-Minuten noch offen.

Der Spieler selbst würde laut eigener Aussage gerne auflaufen: „Ich fühle mich absolut startbereit und freue mich, dass ich nun mit dem Bayern-Trikot auftreten kann. Es wäre sehr wichtig, im Pokal weiterzukommen.“ Abgesehen von den Langzeit-Verletzten werden die Bayern wohl auf keinen Top-Spieler verzichten müssen. Leon Goretzka und Joshua Kimmich sind fit und auch der angeschlagene Yann Sommer scheint gesund genug zu sein.

DFB-Pokal live: Wer zeigt Mainz gegen Bayern heute im Free-TV?

Das Spiel wird kostenlos im Free-TV zu sehen sein. Ab 20.15 Uhr meldet sich die ARD mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger aus Mainz. Anpfiff ist um 20.45 Uhr mit Kommentator Tom Bartels.

Wer Sky-Kunde ist, kann die Partie außerdem auf Sky Sport sehen. Dafür benötigen Sie das entsprechende Sport-Paket in Ihrem Abonnement, mit dem Bundesliga-Paket können Sie die Spiele des DFB-Pokals nicht schauen. Übrigens wird das Achtelfinale erstmals auf mehrere Wochen aufgeteilt. Hier finden Sie alle TV-Infos.

Wer überträgt das Achtelfinale des DFB-Pokals heute im Live-Stream?

Die ARD wird ihre Übertragung auf ard.de und sportschau.de kostenlos streamen.

Sollten Sie Sky-Kunde sein, können Sie das Pokal-Spiel ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go verfolgen. Alternativ können Sie das Achtelfinale über den Streamingdienst WOW buchen. Das Angebot kann monatlich oder jährlich gekündigt werden und auf Smart-TVs abgerufen werden.

Begegnung: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München TV: ARD, Sky Live-Stream: ard.de, sportschau.de, Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

