Land unter: Fällt das Bayern-Pokalspiel am Mittwoch ins Wasser?

Von: Luca Hartmann

Am Sonntag musste das Drittliga-Spiel zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden wegen starken Regens abgebrochen werden. Ist jetzt auch das Pokalspiel der Bayern in Gefahr?

Saarbrücken - Diese Generalprobe vor dem Pokal-Knaller gegen den FC Bayern hat sich Drittligist 1. FC Saarbrücken wohl ganz anders vorgestellt. Am Sonntagmittag empfingen die Saarländer Spitzenreiter Dynamo Dresden. Doch statt zu einem regulären Spiel kam es nur zu einer Wasserschlacht. Schon vor dem Anpfiff war der Platz von zahlreichen Pfützen gezeichnet, der Rasen ein einziges Wasserbett.

1. FC Saarbrücken gegen FC Bayern München Wann: Mittwoch (01.11.2023), 20.45 Uhr Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde Spielort: Ludwigsparkstadion (Saarbrücken)

Spielabbruch in Saarbrücken: Pokalspiel gegen Bayern in Gefahr?

Zur Halbzeit entschied sich Schiedsrichter Dr. Arne Aarnink zum Abbruch. Obwohl der 1. FCS besser war, stand es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0. „Bei den Wassermengen war kein regulärer Ablauf mehr möglich. Die Platzverhältnisse haben sich zunehmend verschlechtert und die Verletzungsgefahr war entsprechend groß“, sagte Aarnink, der zuvor sogar die Halbzeitpause verlängert hatte, um eventuell doch noch weiterspielen zu lassen.

Saarbrückens Manager und Trainer Rüdiger Ziehl hatte Verständnis für den Abbruch. „Am Ende sah es nicht wirklich nach Fußball aus. Es waren zwar elf Spieler mit einem Ball, aber am Ende war es eher ein Lotteriespiel“, sagte der 46-Jährige bei MagentaSport. „Der Schiedsrichter ist dafür verantwortlich. Das Geschrei ist groß, wenn sich jemand verletzt.“

Fällt das Pokalspiel des FC Bayern und Thomas Tuchel (rechts) nach dem Regen bedingten Spielabbruch in Saarbrücken ins Wasser?

Bayern-Pokalspiel gegen Saarbrücken auf der Kippe

Die große Frage ist nun, ob der Drittligist wie geplant am Mittwochabend den FC Bayern im heimischen Ludwigsparkstadion empfangen kann. Die Vorfreude auf das Spiel gegen den Rekordmeister und 20-fachen DFB-Pokalsieger war zuvor groß gewesen. „Wir hätten locker 60.000 Karten verkaufen können. Für uns als Mannschaft und Verein ist es eine riesige Sache“, erklärte Ziehl.

Laut sid war am Sonntag noch unklar, ob es möglich sei, das Spiel an einem anderen Ort stattfinden zu lassen. In möglichen Ausweichstadien in Homburg und Kaiserslautern wird zumindest am Dienstagabend auch noch gespielt. Die Stadt überprüft derweil, wie sie den Rasen schnellstmöglich entwässern kann.

Regenfälle gefährden Pokalspiel des FC Bayern gegen Saarbrücken

Vieles hängt jedoch wohl auch vom Wetter ab. In den kommenden Tagen ist in der saarländischen Landeshauptstadt weiter Regen vorhergesagt. Es scheint also gut möglich, dass die Partie verlegt werden muss.

Die unklare Lage dürfte auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel beunruhigen. Ein nasser Platz in schlechtem Zustand birgt zusätzliche Gefahren für Verletzungen – und das bei der ohnehin angespannten Personalsituation des Rekordmeisters. Nachdem sich die Bayern am Wochenende beim 8:0 gegen Darmstadt warmgeschossen haben, galt das Zweitrundenspiel gegen Saarbrücken nur als Durchgangsstation auf dem Weg Richtung Pokalendspiel in Berlin. (LuHa)

