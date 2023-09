Unzählige Tennisbälle auf dem Rasen: Kuriose Unterbrechung bei Bayern-Spiel in Münster

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Der FC Bayern München musste im DFB-Pokal-Nachholtermin bei Preußen Münster ran. Die Ansetzung passte einigen Fans nicht.

Münster – Was war da denn los? Nach rund einer halben Stunde musste die Erstrundenpartie im DFB-Pokal zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München unterbrochen werden. Der Grund waren unzählige Tennisbälle, die die Fans plötzlich auf den Rasen geworfen hatten.

Unzählige Tennisbälle auf dem Rasen: Kuriose Unterbrechung bei Bayern-Spiel in Münster

Die Erklärung für die kuriose Aktion war auch schnell gefunden: Den Bayern-Fans passte die Ansetzung der ersten Pokalrunde, beziehungsweise die Terminierung des Supercup nicht.

Eigentlich hatte die erste Runde ja schon vor mehreren Wochen stattgefunden, die Bayern spielten an jenem zweiten August-Wochenende aber im Supercup gegen RB Leipzig. Dementsprechend müssen die Münchner am Dienstag, 26. September, und die Sachsen am Mittwoch, 27. September, noch nachsitzen.

Tennisbälle als Protestaktion gegen den DFB

Unmittelbar nach den geworfenen Tennisbällen skandierten die Bayern-Fans noch „Sch*** DFB“, gleichzeitig hatten sie ein Spruchband mit der Aufschrift „Nein zum Supercup am Pokalwochenende!“ ausgerollt. Sky-Kommentator Wolff Fuss ergänzte: „Wir haben den Hinweis bekommen: Die Aktion der Fans richtet sich gegen das Stattfinden des Superpokals am ersten Pokal-Spieltag.“ Die parallele Ansetzung von Supercup und erster Pokalrunde gibt es seit der vergangenen Saison.

Mehrere Ordner mussten den Rasen im Anschluss dann tennisballfrei bekommen. Auffällig: Bayern-Star Alphonso Davies half als einziger Spieler mit. Nach rund drei Minuten ging die Partie weiter.

Ein Hauch Wimbledon in Münster: Die Tennis-Aktion sorgte für eine Unterbrechung im Pokalspiel der Bayern. © MIS / Imago

Bayern-Fans protestieren gegen Ansetzung

Die Partie hatte schon mit etwas Verspätung begonnen, weil die Münster-Fans ein Feuerwerk abgebrannt hatten. In einer turbulenten ersten Halbzeit musste dann auch noch Serge Gnabry mit einer Armverletzung früh ausgewechselt werden.

Der FC Bayern München auf der Wiesn: Müller und Hoeneß da – Tuchel mit Hut, Kane mit Brezen und Bier Fotostrecke ansehen

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte vor dem Anpfiff noch große Probleme in Sachen Aufstellung, schließlich fielen die drei Top-Innenverteidiger Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Minjae Kim aus. Bei Sky erklärte Tuchel dann, wie er sein Abwehr-Puzzle löste. (akl)