Diego Contento zum BVB? „Jetzt würde ich sofort hingehen“ – Ex-Bayern-Star hat Verständnis für Süle

Von: Florian Schimak

Beim FC Bayern holte er einst das Triple. Seit einem Jahr ist er vereinslos. Diego Contento könnte sich inzwischen soger einen Wechsel zum BVB vorstellen.

München - Diego Contento durchlebte beim FC Bayern als einer der ganz Wenigen die klassische Laufbahn an der Säbener Straße. Aus der Jugend über die zweite Mannschaft schaffte er 2010 den Durchbruch bei den Profis. Dabei gewann er 2013 das Triple und stand zudem 2010 und 2012 im Finale der Champions League.

Inzwischen ist er 32 - und vereinslos. Contentos Vertrag beim SV Sandhausen lief 2021 aus. Seitdem wartet er auf ein Angebot von einem neuen Klub. Im Gespräch mit tz.de und Fussball Vorort zeigt sich der Linksverteidiger, der sich aktuell beim Bezirksligisten FC Aschheim fit hält, allerdings optimistisch, dass er bald einen Verein finden wird. „Ich bin fit und habe viel gearbeitet - ich bin bereit“, so Contento.

Nur einen Wechsel nach München schließt er kategorisch aus - zumindest nicht zu den Blauen, dem TSV 1860. „Mia san mia! Mehr muss ich dazu nicht sagen“, erklärt Contento im Interview lachend. 2014 verließ er den Rekordmeister und schloss sich Girondins Bordeaux an. Dort absolvierte er in vier Jahren 78 Spiele in der Ligue 1.

Name: Diego Armando Valentin Contento Alter: 1. Mai 1990 (32 Jahre) Position: Linksverteidiger Verein: vereinslos Erfolge: Deutscher Meister (2010, 2013, 2014), Champions-League-Sieger (2013), DFB-Pokalsieger (2010, 2013, 2014)

Auf die Frage, ob er damals, wie Niklas Süle heute, zum direkten Konkurrenten Borussia Dortmund gewechselt wäre? „Sag niemals nie im Fußball“, so Contento: „Es kommt immer auf das Gesamtpaket an. Wenn ich aber heute das Angebot bekommen würde, ich würde sofort hingehen.“

Angesprochen auf Süle, sagt Contento: „Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Er wird seine Gründe gehabt haben, warum er zum BVB wechselt. Das muss man respektieren.“ So richtig nachvollziehen kann es Contento aber nicht, wie er verrät: „Man muss halt auch sehen, was der Spieler Süle am FC Bayern hat. Aber gut, das ist seine Entscheidung. Wirklich mitreden kann ich da natürlich nicht.“

FC Bayern: Diskussionen um Süle? Contento hat Verständnis - „Hatte immer die Wertschätzung“

DFB-Star Süle hatte im Frühjahr ein Vertragsangebot der Bayern abgelehnt und sich für einen Wechsel zum BVB entschieden. Anschließend gab es viele Diskussionen um seine Entscheidung. Auch von fehlender Wertschätzung vonseiten des Vereins war die Rede.

Diego Contento spielte bis 2014 beim FC Bayern. Mario Götze kam 2013 zum Rekordmeister. © IMAGO / Christian Schroedter

Am vergangenen Wochenende verzichtete der Innenverteidiger auf einen Kaderplatz für die Partie beim VfL Wolfsburg. „Das spricht nicht für den Spieler“, sagte Uli Hoeneß am Sonntag: „Wir reden ja immer von Wertschätzung. Die hat Niklas Süle dem Verein sicher nicht entgegengebracht. Ich fand diese Aktion katastrophal“. Darüber hinaus solle man „die Mär, dass er in Dortmund weniger verdient als in München“, vergessen.

Im Vergleich zu Süle fühlte sich Contento in seiner Zeit an der Säbener Straße immer bestens aufgehoben. „Ich hatte immer die Wertschätzung beim FC Bayern“, sagt der gebürtige Münchner: „Für mich waren es die schönsten 20 Jahre dort. Ich hatte die besten Spieler, die besten Trainer um mich herum. Was will man mehr?“ (smk)