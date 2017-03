Rote Riesen sind zurück: Darum läuft es aktuell so brillant

München - Der FC Bayern verbreitet wieder richtig Angst und Schrecken auf dem Platz. Das hat mehrere Gründe. Denn nicht nur in der Offensive der Roten läuft es richtig rund.

Eine halbe Stunde - länger brauchte der FC Bayern nicht, um den Einzug ins Pokal-Halbfinale klarzumachen. 3:0 stand es zu dem Zeitpunkt, die chancenlosen Schalker waren bereits nach 30 Minuten besiegt. Doch nicht nur das Ergebnis beeindruckte in der ersten Hälfte, sondern auch das Auftreten der Ancelotti-Truppe. Frühes Pressing, intensives Zweikampfverhalten und zielstrebiger Angriffsfußball mit gnadenloser Chancenverwertung - in dieser Form können die Bayern jeden Gegner packen.

Die Roten Riesen sind zurück!

„Wir waren von Beginn an wirklich gut“, lobte Carlo Ancelotti die Vorstellung seiner Stars. „Wir haben die Defensive der Schalker sehr gut unter Druck gesetzt und das Spiel gut kontrolliert.“ Nach Belieben, um genau zu sein. Selbst als die Münchner mehrere Gänge zurückschalteten, ließen sie die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. „Es geht darum zu wissen, wie gut wir sein können, wenn wir offensiv und defensiv so spielen - mit der Bewegung und dieser Spielfreude“, erklärte Mats Hummels danach.

+ Das Ende der Tor-Gala: Arjen Robben (r.) überwindet HSV-Keeper Rene Adler (l.) zum 8:0. © imago/ActionPictures

Hummels bemerkt „Spaß am defensiven Weg“

Auch in der Rückwärtsbewegung gerieten die Roten am Mittwoch gegen Schalke zu keiner Zeit in Verlegenheit. Und Hummels wusste auch, warum. „Ich habe das Gefühl, dann geht jeder auch den defensiven Weg noch lieber und hat Spaß daran gefunden“, verrät der Innenverteidiger und lobt die Einstellung seiner Teamkollegen. „Ich habe schon nach den Spielen gegen Ingolstadt und Wolfsburg gesagt, dass die Mentalität sehr gut war. Da knüpfen wir nahtlos dran an.“ Erst Arsenal (5:1), dann der HSV (8:0), jetzt Schalke - seine letzten Gegner schoss der FCB allesamt aus der Arena. „Es ist so, dass jeder versucht 100 Prozent zu geben“, meinte Manuel Neuer und war von der Leistung am Mittwoch begeistert. „Die erste Halbzeit war nahezu perfekt.“

Selten waren die Bayern in dieser Saison so euphorisch wie in den vergangenen Tagen. Es ist gerade einmal vier Wochen her, als Philipp Lahm nach dem 1:1 im Ligaspiel gegen Schalke noch davor warnte, „ganz schnell in mehreren Wettbewerben auf einmal raus“ zu sein, wenn die Mannschaft sich nicht steigern würde. Auch zu Beginn des Jahres gewannen die Münchner fast alle Spiele, mühten sich dabei aber eher zu ihren Erfolgen. Vor allem in der Defensive hatte der Rekordmeister mit dem schnellen Umschaltspiel seiner Gegner immer wieder mal Probleme.

+ Versenkt: Robert Lewandowski (mit hochgestrecktem Arm) schenkt Arsenal-Keeper David Ospina auch per Elfer ein. © dpa

Dominanz wie in den Vorjahren

Doch pünktlich zur heißen Saisonphase haben die Bayern ihre Balance wiedergefunden, jetzt läuft fast alles wieder wie von selbst. Sie dominieren ihre Gegner so, wie man es aus den Vorjahren gewohnt war. „Wir geben richtig Gas. Dann kommen auch solche Spiele zustande wie gegen Arsenal, Hamburg oder Schalke, in denen wir offensiv nicht zu halten sind“, analysiert Hummels und stellt zufrieden fest: „Aktuell kann man nicht viel meckern, das sieht richtig gut aus.“

Bilder vom Bayern-Training: Boateng mischt munter mit Zur Fotostrecke

Auch Neuer spürt, dass die Roten richtig ins Rollen gekommen sind: „Es läuft natürlich. Wenn man auf einer Erfolgswelle schwebt, will man die so lange wie möglich halten. Wir merken gerade, dass es funktioniert - vor allem in den wichtigen Spielen.“ Die Auftritte lassen die Bayern-Brust noch breiter werden. „Wir haben in den letzten Wochen überzeugende Leistungen gebracht. Da merkt man auch, dass dann ein gewisses Selbstverständnis auf dem Platz herrscht“, hat Hummels erkannt.

In der Liga warten mit Köln und Frankfurt jetzt zwei Gegner, gegen die der FCB in der Hinrunde nicht gewinnen konnte. Dazwischen steht das CL-Rückspiel in London an. „Wir müssen jetzt so weitermachen, denn es kommen viele wichtige Spiele“, fordert Franck Ribéry, der bei seinem Comeback gegen Schalke gleich eine Gala hinlegte. „Es wird ein schweres Spiel in Köln, aber auch das müssen wir gewinnen.“ Denn wenn die Roten Riesen bis in den Juni hinein um Titel kämpfen wollen, müssen sie auch auswärts wieder glänzen.

Bilder und Noten zum Pokal-Viertelfinale: Zwei Einser, viele Zweier Zur Fotostrecke

Sven Westerschulze, Manuel Bonke

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!