Brazzo und Matthäus treffen sich vor Topspiel: „Wenn er was zu sagen hat, soll er es sagen“

Von: Patrick Freiwah

Bayern Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sky-Mikrofon. © Mladen Lackovic/imago

Der FC Bayern ist am 24. Spieltag zu Gast bei der Frankfurter Eintracht. Zuletzt landete der Rekordmeister gegen diesen Gegner zweimal unliebsam auf dem Hosenboden. Diesmal erneut?

Frankfurt - Marschiert Bayern München in der Bundesliga weiter vorneweg, oder wird es vor dem Endspurt womöglich nochmal spannend? Der FCB ist am Samstagabend zu Gast bei Eintracht Frankfurt - und gegen diesen Gegner kassierte man zuletzt zwei Niederlagen. Am Rande des Spiels äußern sich die Beteiligten zu dem Traditionsduell (zum Live-Ticker). Auch der Zwist mit Deutschlands Rekordnationalspieler wurde behandelt. Hier die wichtigsten Äußerungen:

Oliver Glasner (Trainer von Eintracht Frankfurt) über...

...Kevin Trapp: „Wenn du gegen Bayern gewinnen willst, brauchst du einen Torwart in Top-Verfassung, und das ist Kevin schon die ganze Saison.“



...die Aufstellung: „Borre war in Südamerika und hat einen etwas müden Eindruck gemacht. Bayern wird mehr Ballbesitz haben und hat Probleme, wenn es mit Speed auf die Abwehr zu geht. Das wollen wir heute schaffen. Der FCB presst oft mit sechs, sieben Spielern, da musst du ballsicher sein und die kleinen Lücken suchen.“



...die Ukraine-Krise: „Wir hoffen alle, dass der Krieg sehr schnell zu Ende geht.“

Julian Nagelsmann (Trainer von Bayern München) über...:

...den Ukraine-Konflikt: „Das Thema beschäftigt uns. Es ist erschütternde Bilder. Trotzdem versucht jeder, seinen Job zu machen und sein bestes zu geben.“

...zuletzt schwankenden Leistungen: „Es gab unterschiedliche Themen die letzten Wochen. In der Hinrunde waren wir relativ stabil. Heute ist es ein emotionales Stadion, mit einem Gegner, der gegen uns eine gute Statistik hat.“

...Dreier- oder Viererkette: „Wir können beides spielen, es ist davon abhängig, was der Gegner macht. Wie ich bereits öfter gesagt habe: Es geht um die Art und Weise, weniger um die Grundordnung.“

...Alphonso Davies: „Unser bester Linksaußen die letzten zwei Jahre ist lange nicht dabei. Wie wir das kompensieren, auch da geht es um die Grundordnung.“

...die Formsuche von Sabitzer: „Ich glaube er braucht einen Moment, wo ihm mal was Besonderes gelingt. Jetzt bekommt er auch Spielzeit und seinen Rythmus, daher bin ich guter Dinge.“

Auf der Spieltags-PK sprach der Münchner Coach zuvor über seine Erwartungen für die Partie:

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern) über...:

...die jüngsten Gegentore: „Natürlich ist das nicht unser Anspruch, immer wieder in Rückstand zu liegen. Aber wir haben die beste Defensive, die wenigsten Gegentore.„

...den Zwist mit TV-Experte Matthäus: „Wir kennen uns seit 25 Jahren. Wenn er was zu sagen hat, soll er es sagen. Allerdings muss er auch Kritik aushalten. Wir schätzen uns jedoch gegenseitig.„

...Kimmichs Äußerungen über Mentalität: „Wenn wir gepresst werden, haben wir ab und zu mal probleme. In der zweiten Halbzeit sah das immer sehr sehr gut aus. In der letzten Woche haben wir Wert drauf gelegt, noch enger zusammenzurücken.“

...möglichen Lewandowski-Abschied: „Er ist ein ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft und auf dem Weg, unsere Mannschaft zu Titeln zu schießen. Das kommt überhaupt nicht infrage.“

...Ukraine: „Ich kann es einfach nicht glauben, dass wir in dieser Zeit einen Angriffskrieg mitten in Europa haben. Ich hoffe, dass es ganz schnell aufhört. Vor meiner Flucht damals war es die schlimmste Zeit für meine Familie und man ist einfach schockiert, dass es heutzutage noch stattfindet.“

Rekordnationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus über...:

...die Chancen der SGE: „Letzte Woche hat Frankfurt mutlos gespielt. Gegen Bayern muss man mutig spielen, beherzt. Musiala, Sane und Co. haben andere Qualitäten als Bayern, aber ich sehe sie trotzdem dominant.“

...die jüngsten Frankfurter Pleiten: „Fehlende Handlungs-Schnelligkeit, zu weit weg von den Gegenspielern und eine schlechte Zweikampf-Statistik haben die Spiele ausgemacht.“

...Goalgetter Lewandowski: „Er ist ja nicht über 30, so wie es im Ausweis steht. Sondern kaum verletzt und spielt überragend.“

Derweil will der FC Bayern sein Mittelfeld neu aufstellen. Neuzugang Marcel Sabitzer könnte den Umplanungen zum Opfer fallen. Mehrere Transfers im Sommer bahnen sich an. (PF)