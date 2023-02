Der nächste Juve-Deal? FC Bayern und Eintracht jagen Belgien-Juwel

Von: Antonio José Riether

Ein 17-jähriges Talent aus Belgien weckt offenbar das Interesse des FC Bayern München. Steht nun der nächste Deal mit Juventus Turin bevor?

München – Der FC Bayern hat derzeit einen Kader der Extraklasse, auf den meisten Positionen sind die Münchner doppelt oder gar dreifach besetzt. Auf den aktuellen Stars will man sich jedoch nicht ausruhen, vor allem weil sich im Tagesgeschäft Fußball vieles schlagartig ändern kann.

Darum halten die Bayern, wie jeder Profiklub in Europa, Ausschau nach vielversprechenden Talenten in ganz Europa. Nun soll der Rekordmeister an einem 17-jährigen Talent interessiert sein. Sein Name? Joseph Nonge Boende

Name: Joseph Nonge Boende Geboren: 15. Mai 2005 Position: Zentrales Mittelfeld Aktueller Verein: Juventus Turin Nationalspieler: Belgien U18 (3 Spiele)

FC Bayern wirft offenbar ein Auge auf belgischen Juventus-Mittelfeldspieler

Beim FC Bayern tummeln sich aktuell einige Teenager im Kader, vor allem die drei 17-jährigen Jungprofis Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic und Mathys Tel fallen dabei auf. Nun sollen die Münchner erneut einen 17 Jahre alten Akteur im Visier haben, dabei handelt es sich um den Belgier Boende von Juventus Turin. Aktuell spielt dieser in der U19 der Norditaliener, meist als defensiver oder zentraler Mittelfeldspieler.

Der aktuelle U18-Nationalspieler Belgiens war auch am vergangenen Mittwoch (8.) dabei, als die U19 von Juventus Turin in der Zwischenrunde der UEFA Youth League mit 3:4 nach Elfmeterschießen am belgischen Vertreter KRC Genk scheiterte. Nach etwas mehr als einer Stunde flog Boende zwar mit einer gelbroten Karte vom Platz, dennoch fiel er den vielen Scouts und Beobachtern auf der Tribüne auf.

Der Mittelfeldspieler Joseph Nonge Boende weckt offenbar die Begehrlichkeiten des FC Bayern. © imago/Gribaudi

Joseph Nonge Boende: Belgischer Journalist berichtet von Interesse von FC Bayern und Eintracht Frankfurt

Das schreibt zumindest der belgische Sportjournalist Sacha Tavolieri, der als Korrespondent für belgischen Fußball sowie die belgische Nationalmannschaft für RMC SPORT berichtet. Wie er auf seinem Twitter-Account behauptet, sollen bei der Partie am Mittwochnachmittag die Vertreter mehrerer Klubs auf Boende aufmerksam geworden sein. Und das trotz seiner Verwarnung.

„Mehrere Klubs wie die AS Monaco, Bayern München und Eintracht Frankfurt“, sollen sich daraufhin beim Spieler gemeldet haben, berichtet Tavolieri. Doch der Journalist betont ebenfalls, dass bei Juventus aktuell über eine Verlängerung mit dem Teenager diskutiert wird. Boendes Vertrag in Turin läuft noch bis Sommer 2024, somit ist die Alte Dame am längeren Hebel, sollten die Interessenten Angebote abgeben. Im Juli 2021 holten die Italiener den 1,84 Meter großen Boende noch für 200.000 Euro vom RSC Anderlecht.

FC Bayern und Juventus: Kommt es nun zum nächsten Transfer zwischen den beiden Klub?

Mit Juventus Turin haben die Bayern in der Vergangenheit bereits mehrere Berührungspunkte gehabt, in den letzten Jahren spielten Stars wie Douglas Costa, Mehdi Benatia oder Arturo Vidal für beide Klubs. Teilweise wurden die Spieler für hohe Millionenbeträge geholt oder verkauft, auch Kingsley Coman kam zunächst leihweise und später fest von Juve. In der jüngsten Vergangenheit bedienten sich die Bayern ebenfalls beim aktuellen Tabellenzehnten der Serie A, als sie im Juli Matthijs de Ligt für satte 67 Millionen Euro verpflichteten.

Auch Juve holte sich kürzlich einen Bayern-Spieler, das 17-jährige Talent Kenan Yildiz wechselte nur eine Woche vor dem de-Ligt-Transfer zum italienischen Rekordmeister. Der Regensburger, der mit Boende in einer Mannschaft spielt, ist absoluter Leistungsträger seines Teams und war in 24 Partien mit der U19 an 17 Treffern beteiligt, zudem durfte er schon mit der Reserve in der Serie C auflaufen. Nun könnte es also zum nächsten Deal zwischen den beiden Traditionsklubs kommen. (ajr)