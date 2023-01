Patzer von de Ligt bei Frankfurt-Tor? FC-Bayern-Trainer Nagelsmann kritisiert Abwehr-Star

Von: Vinzent Fischer

Beim Tor von Frankfurt sah die Bayern-Abwehr nicht gut aus. Trainer Julian Nagelsmann kritisierte Matthijs de Ligt – der räumte seinen Fehler ein.

München – Auch wenn es die Verantwortlichen nur ungern aussprechen: Der FC Bayern steckt in einer sportlichen Krise. Drei Remis seit der WM-Pause, das vierte Unentschieden in Folge. Das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt hat die Bayern-Bosse alarmiert. Es war eine schwache Leistung, die zu denken gibt. Gleich zweimal setzte es die tz-Note fünf.

Gegen die in dieser Saison zwar starken, aber mit Sicherheit nicht unbesiegbaren Hessen kam von der FCB-Offensive einfach zu wenig. Auf der anderen Seite schlich sich auch noch der Fehlerteufel in die Bayern-Abwehr. Beim Ausgleichstor von Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani (24) in der 69. Minute machten ausgerechnet Mattijs de Ligt (23) und Dayot Upamecano (24) keine gute Figur.

FC Bayern: Abwehr patzt bei Frankfurter Ausgleich – Nagelsmann: „Es gibt gar keinen Druck“

De Ligt – zu dem Zeitpunkt bereits mit Gelb vorbelastet – kam bei einem Konter der Eintracht nicht Kolo Muani hinterher und ließ die Frankfurter WM-Entdeckung ziehen. Beim Abspiel auf den Franzosen hob de Ligt dann auch noch das Abseits auf, stand selbst aber meterweit entfernt von Gegner und Ball. Upamecano ließ sich im Anschluss auch noch von Kolo Muani düpieren, der dann humorlos aus spitzem Winkel zum Ausgleich verwandelte.

Auch Julian Nagelsmann (35) hatte die Fehlerkette in der Bayern-Abwehr beobachtet. „Wir machen beim Ballverlust eigentlich sehr wenig, wir fallen sofort, es gibt gar keinen Druck. Und klar kann Matthijs bei Kolo Muani auf dem Flügel draufbleiben, er hatte aber auch schon Gelb“, sagte er nach dem Spiel.

De Ligt räumt Fehler ein: „Ich muss mit ihm mitgehen“

„Wenn er kein Gelb hat, dann würde er ihn wahrscheinlich da foulen, dann kriegt er eine Gelbe Karte. Er muss aber zumindest draufbleiben, versuchen, dass der sich nicht dreht und nach innen wegkommt“, analysierte Nagelsmann. „Dann kann Matthijs dranbleiben, dann kriegen wir auch das Tor nicht, glaube ich.“

Matthijs de Ligt zeigte sich nach dem Spiel einsichtig. „Ich muss mit ihm mitgehen. Er geht in den Rücken von Upamecano und Stanisic. Da muss ich mitgehen und das habe ich nicht gemacht. Das war mein Fehler“, konsternierte der FCB-Verteidiger. Und so musste Nagelsmann „ein zu billiges Tor“ und das dritte Bundesliga-Remis in Folge beobachten. (vfi)