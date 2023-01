Bayern-Aufstellung gegen Frankfurt: Nagelsmann kündigt bereits zwei Wechsel an

Von: Antonio José Riether

Teilen

Der FC Bayern wartet noch auf seinen ersten Sieg im neuen Jahr. Welche Elf schickt Cheftrainer Julian Nagelsmann gegen Eintracht Frankfurt auf den Platz?

München - Der FC Bayern will am Samstagabend sein erstes Spiel in diesem Jahr gewinnen. Nach zwei 1:1-Remis gegen Leipzig und Köln steht für die Münchner das Topspiel gegen den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena auf dem Plan. Cheftrainer Julian Nagelsmann gab bei der Pressekonferenz am Freitag bereits einen Einblick in seine Startelf. Der Coach wird wohl vorerst auf Serge Gnabry verzichten, Leon Goretzka fällt angeschlagen aus – so könnte Nagelsmanns Aufstellung gegen die Eintracht aussehen.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Beim FC Bayern seit: Juli 2021 Trainer-Stationen: TSV 1860 München (Nachwuchs), TSG Hoffenheim, RB Leipzig Größte Erfolge als Trainer: Deutscher Meister, Deutscher A-Junioren-Meister

FC Bayern gegen Frankfurt: Nagelsmann nimmt wohl keine Defensiv-Wechsel vor

Auf der Torhüterposition gibt es seit der Verpflichtung von Yann Sommer eine klare Nummer eins bei den Bayern, der Schweizer wird somit auch gegen die Frankfurter im Tor stehen. Bei seinen bisherigen zwei Gegentreffern gegen Leipzig und Köln war der 34-jährige Neuzugang jeweils machtlos, noch wartet er auf sein erstes Spiel ohne Gegentor.

Vor Sommer werden Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt voraussichtlich wieder das Duo in der Innenverteidigung bilden. Auf den beiden Außenpositionen stehen mit Rechtsverteidiger Benjamin Pavard und Alphonso Davies auf der linken Seite beide Stammkräfte zur Verfügung, sie werden gegen die starken Frankfurter wohl auflaufen. Dass Nagelsmann nach zwei sieglosen Spielen ausgerechnet gegen den Champions-League-Achtelfinalisten Wechsel in seiner Defensive vornimmt, ist eher unwahrscheinlich.

FC Bayern: Aufstellung gegen Frankfurt - Gravenberch ersetzt verletzten Goretzka

Im zentralen Mittelfeld wird es hingegen eine Veränderung geben. Neben Joshua Kimmich, der am Dienstag gegen Köln in letzter Minute noch einen Punkt rettete und im Anschluss seine Mitspieler kritisierte, fehlt diesmal Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler fällt mit „nervalen Problemen an der Oberschenkelinnenseite“ aus, wie sein Trainer am Freitag bekannt gab. Goretzka werde wohl am Mittwoch beim DFB-Pokal-Achtelfinale in Mainz wieder zur Verfügung stehen.

Für Goretzka wird wohl Ryan Gravenberch spielen, der gegen Köln einen guten Eindruck hinterlassen hatte. „Er hat es sehr gut gemacht und generell versuche ich, so einen Flow dann mitzunehmen“, deutete Nagelsmann den Startelfeinsatz des niederländischen Sommerneuzugangs an und ergänzte grinsend: „Es sieht danach aus“.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Gnabry muss gegen Frankfurt wuf die Bank - Coman von Beginn an

Auch in der Offensive könnte es den ein oder anderen Wechsel geben, einen kündigte Nagelsmann bereits bei der Presserunde an. Serge Gnabry, der zuletzt negativ durch einen Kurztrip nach Paris sowie einer enttäuschenden Leistung gegen Köln auffiel, wird seinen Platz auf dem linken Flügel wohl räumen müssen. „Wir haben mit King (Kingsley Coman, Anm.) einen auf der Bank, der es auch gut gemacht hat und morgen beginnen wird“, meinte der Übungsleiter, der Coman somit bereits eine Startelf-Garantie aussprach.

Auf der rechten Seite könnte am Samstagabend wieder Leroy Sané auflaufen, der Nationalspieler begann in den letzten drei Partien. Wer in der Offensiv-Zentrale die Bälle verteilt, ist allerdings noch nicht klar. Shootingstar Jamal Musiala erwischte keinen besonders starken Start ins neue Jahr, Thomas Müller hingegen saß zweimal auf der Bank und wurde jeweils nur eingewechselt. „Da habe ich mich noch nicht entschieden“, antwortete Nagelsmann auf die Frage nach einem Startelf-Wechsel zugunsten des Weilheimers.

Serge Gnabry (l.) muss gegen Frankfurt wohl für Kingsley Coman weichen, Leon Goretzka fehlt verletzt. © Mladen Lackovic/imago

FC-Bayern-Aufstellung gegen Frankfurt: Auf Stürmer Choupo-Moting ist derzeit verlass

„Ich habe mich auf mehreren Positionen noch nicht entschieden, das Plakat in meinem Büro ist bis auf vier Positionen gefüllt, da sind noch einige frei“, schob der Cheftrainer hinterher. Auf der Mittelstürmer-Position hat der Landsberger aber wahrscheinlich bereits eine Entscheidung gefällt. Mit sieben Treffern und zwei Assists in zwölf Bundesliga-Einsätzen machte sich Eric Maxim Choupo-Moting in dieser Saison unverzichtbar, er hat derzeit einen Lauf und wird wohl auch gegen Frankfurt für Gefahr sorgen. (ajr)

Voraussichtliche Aufstellung: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Gravenberch - L. Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting