FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Wer zeigt das Spiel heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Im Hinspiel setzte sich der FC Bayern 6:1 bei Eintracht Frankfurt durch. © IMAGO/Jürgen Kessler

Die Bundesliga startet in die Rückrunde, der FC Bayern empfängt Eintracht Frankfurt. Alle Infos, wo die Partie live im TV und Stream läuft.

München ‒ Nach der langen Winterpause und den zwei letzten Spielen der Bundesliga-Hinrunde geht nun alles wieder von vorne los. Im vergangenen Sommer eröffneten Eintracht Frankfurt und der FC Bayern die Saison 2022/2023 im Frankfurter Waldstadion, am Samstag kommt es im kalten München zum Rückspiel. Die SGE hat sich im Laufe der Saison gut von der 1:6-Klatsche aus dem Eröffnungsspiel erholt und die beste Hinrunde seit Einführung der Drei-Punkte-Regel gespielt. Mit 31 Punkten liegen die Adler auf dem vierten Platz, die Bayern thronen mit fünf Punkten Abstand auf der Tabellenspitze.

Wenn die Mannschaft von Julian Nagelsmann noch länger die Liga anführen möchte, muss bald eine Leistungssteigerung her. Gegen Leipzig und Köln reichte es jeweils nur für ein 1:1. Gegen die Geissböcke musste Joshua Kimmich in der 90. Minute aus rund 30 Metern abziehen, um den Punkt zu sichern. Dass eine ähnliche Performance des Rekordmeisters gegen die formstarken Frankfurter reicht, ist eher unwahrscheinlich.

Bundesliga, 18. Spieltag FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Anpfiff: 28. Januar, 18.30 Uhr Stadion: Allianz-Arena, München

FC Bayern: Coman und Gravenberch malen sich Startelf-Chancen aus

Führungsspieler Kimmich musste seinen Team-Kollegen am Dienstag-Abend eine Ansage im TV machen. So prangerte er die Herangehensweise, die Einstellung und Bereitschaft seiner Mannschaft an. „Ich erwarte, dass wir das schnell geändert bekommen. Wir müssen wieder griffiger und gieriger auftreten. Letztes Jahr war das ein ganz anderes Selbstverständnis“, beklagte er sich.

Es ist gut möglich, dass Trainer Julian Nagelsmann Änderungen an seiner Mannschaft vornimmt. Kingsley Coman gilt als möglicher Startelf-Kandidat, nachdem er beim Köln-Spiel einen guten Auftritt hingelegt hatte. Außenbahn-Konkurrent Serge Gnabry erwischte einen deutlich schwächeren Abend und steht nach seinem Fashion-Week-Besuch ohnehin in der Kritik. Auch Ryan Gravenberch kann sich im Mittelfeld Hoffnungen auf einen Einsatz von Anfang an machen.

Top-Spiel in München: Wer zeigt Bayern - Frankfurt heute live im TV?

Mit der Hinrunde findet auch die Free-TV-Woche des FC Bayern ein Ende. Nachdem die letzten zwei Spiele kostenlos auf SAT.1 liefen, wird das Spiel gegen Frankfurt exklusiv im Pay-TV zu sehen sein. Sky startet ab 17.30 Uhr mit den Vorberichten auf Sky Sport Bundesliga HD1, zum Anstoß um 18.30 Uhr wird dann Kommentator Wolff-Christoph Fuss übernehmen.

Wer zeigt Bayern gegen Frankfurt heute live im Stream?

Begegnung: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt TV: Sky Live-Stream: Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

Auch im Live-Stream wird das Top-Spiel nur über die Sky-Dienste zu sehen sein. Kunden haben ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf Sky Go und können die Begegnung dort streamen. Wer noch kein Kunde ist, hat kurzfristig die Chance, das Spiel über den Streamingdienst WOW zu buchen. Das Angebot ist monatlich kündbar und kann über Smart-TVs abgespielt werden.

Bayern gegen Frankfurt im Live-Ticker auf tz.de

Alternativ bietet Ihnen tz.de einen Live-Ticker zum Spiel an. So entgeht Ihnen keine wichtige Szene des Top-Spiels. (ta)