Einzelkritik zum Bayern-Sieg gegen Frankfurt: FCB-Stars schlagen sich gut - Note 5 für Sorgenkind

Von: Philipp Kessler

Eintracht Frankfurt verlangte dem FC Bayern im Bundesliga-Topspiel viel ab. Ein Joker-Tor von Leroy Sané sorgte für den Sieg. Wer spielte am besten? Die Einzelkritik.

Frankfurt - Nach den durchwachsenen letzten Wochen legt der FC Bayern in Frankfurt wieder eine starke Leistung auf das Parkett. Die Mentalität hat gestimmt, die Defensive stand trotz weniger Wackler stabil.

Mit der Einwechslung von Leroy Sané bewies Julian Nagelsmann ein goldenes Händchen und wechselte letztlich den Sieg ein. Auch Eintracht Frankfurt zeigte ein starkes Spiel und gab sich nie auf. Unter diesem Aspekt ist die Leistung der Bayern noch höher zu bewerten. Die überragenden Akteure auf dem Platz waren Joshua Kimmich und Niklas Süle.

Sven Ulreich

Der Vertreter von Manuel Neuer (Reha nach Innenmeniskus-OP im rechten Knie) hatte in der 7. Minute Glück, dass Frankfurt-Angreifer Filip Kostic seine Riesen-Chance aus kurzer Distanz knapp am Tor vorbeischoss. Nach rund 15 Minuten klärte Ulreich einen Distanzschuss mit den Fäusten. Insgesamt war er selten gefordert. Note: 3

Benjamin Pavard

Der Franzose hatte in der 4. Minute die Riesen-Chance aufs 1:0, traf den Ball aber im Frankfurter Strafraum nicht richtig. Er agierte deutlich offensiver als Hernández, sein Pendant auf der linken Abwehrseite. Ein Kopfball von ihm zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte noch für Gefahr. Seine Darbietung war ordentlich. Note: 3

Dayot Upamecano

Der Innenverteidiger, der vor der Saison aus Leipzig gekommen war, wirkte bei der Entstehung zur Kostic-Chance (7.) indisponiert. Danach fing er sich, wurde deutlich besser. Note: 3

Der FC Bayern jubelte gegen Eintracht Frankfurt nur einmal - aber einmal mehr als der Gegner. © DANIEL ROLAND/AFP

Niklas Süle

Auch der deutsche Nationalspieler, der in der kommenden Spielzeit für Borussia Dortmund aufläuft, machte auch nicht gerade die beste Figur vor der Kostic-Chance zu Beginn der Partie. Schwierige Situation für ihn. In der Folge deutlich stabiler. Nach 53. Minuten deutete er bei einer Unterbrechung Probleme im unteren Rücken an. Ein guter Auftritt von ihm, gewann nahezu jeden Zweikampf. Note: 2

Lucas Hernández

Nach Waden-Problemen unter der Woche wieder in der Startelf – links in der Viererkette. Kassierte nach einem Gerangel von Pavard, bei dem er sich einmischte, für einen Schubser die Gelbe Karte. Fehlt damit im nächsten Spiel am kommenden Samstag gegen Leverkusen – unnötig. Ansonsten ein ordentlicher Auftritt des Weltmeisters von 2018, der vor allem in der Schlussphase noch ein paar Mal beherzt eingriff. Note: 3

Joshua Kimmich

Der Mittelfeld-Antreiber agierte gewohnt aggressiv in den Zweikämpfen, schmiss sich in der 35. Minute in einen Schuss der Frankfurter. Seine Standards waren gefährlicher als in den vergangenen Spielen. Zudem brachte er kurz vor der Pause Kevin Trapp mit einem Distanzschuss in Schwierigkeiten. Das 1:0 bereitete er mit einem super Pass auf Sané vor. Viel besser als in den vergangenen Spielen. Note: 2

Marcel Sabitzer

Der Österreicher bekam die nächste Startelf-Chance. Dieses Mal endlich auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld. Hatte gleich zu Beginn des Spiels eine unglückliche Aktion, die zu einem Einwurf für Frankfurt führte. Alles in allem war das kein gutes Spiel des Ex-Leipzig-Kapitäns. Note: 5 (ab 67. Leroy Sané: Erzielte kurz nach seiner Einwechslung das 1:0 für den FC Bayern. Wurde für eine Bewertung aber zu kurz eingesetzt.)

Serge Gnabry

In der ersten Halbzeit waren seine Zuspiele oft ungenau, fiel auch sonst im Laufe des Spiels kaum auf. Gnabry kann viel mehr. Note: 4

Jamal Musiala

Der Youngster gab an seinem 19. Geburtstag sein Comeback nach überstandener Corona-Erkrankung. Im offensiven Mittelfeld ersetzte er Thomas Müller, der aufgrund einer Covid-Infektion fehlte. Er hatte in der 10. Minute eine große Möglichkeit, köpfte aus kurzer Distanz aber übers Tor. Nach einem guten Start tauchte er ab, war dann aber an der Entstehung des Führungstreffers beteiligt. Nach der Sabitzer-Auswechslung spielte er etwas defensiver. Note: 3 (ab 82. Marc Roca: o.B.)

Kingsley Coman

Der französische Flügel-Star war nach überstandenen Waden-Problemen wieder einsatzbereit. Er war in der ersten Halbzeit sehr aktiv auf der linken Angriffsseite der Münchner. Coman prüfte Eintracht-Torwart Kevin Trapp zum ersten Mal mit einem Distanzschuss in der 24. Minute. In der 39. Minute schoss er Trapp, der einen Kimmich-Schuss nicht festhalten konnte, aus kurzer Entfernung ins Gesicht. Er wirbelte viel. In der zweiten Halbzeit war weniger von ihm zu sehen. Note: 2 (ab 89. Eric-Maxim Choupo-Moting: o.B.)

Robert Lewandowski

Der Superstürmer führte Bayern zum ersten Mal seit drei Jahren als Kapitän auf den Rasen. Das bisher einzige Spiel, bei dem er von Anfang an Spielführer war, war im Februar 2019 gegen Schalke. Der Pole wurde von seinen Mitspielern lange Zeit nicht in Szene gesetzt, nach einer halben Stunde hatte er seine erste Torchance, setzte den Kopfball aber neben den Kasten. In der 60. Minute vergab er eine Riesen-Möglichkeit, scheiterte nach einer schnellen Körperdrehung an Trapp. Auch später kam er am Frankfurt-Keeper nicht vorbei. Note: 3 (pk)