Einzelkritik: Musiala überragt bei Supercup-Show gegen Leipzig - Abwehr fällt ab

Von: Philipp Kessler

Teilen

Jamal Musiala spielte die Leipziger teilweise schwindlig. © IMAGO/Frank Hoermann/Sven Simon

Der FC Bayern hat den ersten Titel der Saison im Sack: Mit einem Torspektakel gegen RB Leipzig gewinnen die Münchner den Supercup. Wer hat am meisten überzeugt?

Leipzig - Was zunächst nach einer Demontage aussah, wurde dann zum Schluss doch noch eng: Der FC Bayern hat im ersten Pflichtspiel der neuen Saison den ersten Titel geholt. Mit einem 5:3 (3:0) gegen RB Leipzig sicherte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann den Supercup.

Star-Neuzugang Sadio Mané erzielte sein erstes Pflichtspieltor für den Rekordmeister, der überragende Akteur hieß aber Jamal Musiala. Die Bayern-Spieler in der tz-Einzelkritik:

Manuel Neuer

Ein für ihn ungewohnter Patzer beim Rauslaufen blieb in der 8. Minute ohne Folgen. Beim Latten-Kopfball von Silva wäre er ohne Chance gewesen. Das dritte Gegentor ging ins kurze Eck. Note: 4

Benjamin Pavard

Erzielte das 3:0 (45.). Beim 1:3 verlor er das Kopfballduell gegen Torschütze Halstenberg. Defensiv über weite Strecken eigentlich ordentlich, aber den Elfmeter zum 2:4 verschuldete der Franzose, der sich einen Wechsel im Sommer vorstellen kann, auch. Note: 4 (ab 78. Noussair Mazraoui: o.B.)

Dayot Upamecano

Ging gegen Simakan zu Beginn des Spiels unorthodox im Strafraum in den Zweikampf. Schiedsrichter Schröder entschied, keinen Elfmeter zu geben. Insgesamt wachsam, ließ sich kaum etwas zu Schulden kommen. Note: 3 (ab 78. Matthijs de Ligt: o.B.)

Lucas Hernández

Bereitete das 1:0 von Musiala durch seinen Ballgewinn vor. Defensiv ließ er wenig anbrennen, war aber auch nicht fehlerfrei. Note: 3

Alphonso Davies

Versuchte, auf der linken Seite zu wirbeln. Seine Hereingaben waren aber schon mal besser. Das 5. Bayern-Tor legte er vor. Note: 3

Marcel Sabitzer

Gilt als Verkaufskandidat. Aber nach starker Vorbereitung rückte er anstatt des am Knie operierten Leon Goretzka in die Startelf. Der Österreicher machte ein ordentliches Spiel, zeigte sich im Vergleich zu seiner Premieren-Saison beim FC Bayern verbessert. Note: 3

Joshua Kimmich

Bissig in den Zweikämpfen, auch mit guten Pässen. Nach seiner Ecke fiel das 1:0. Er hätte aber noch öfter selbst den Abschluss suchen können. Note: 2

Thomas Müller

Wie immer bemüht, aber spielerisch konnte er dieses Mal wenige Akzente setzen. Am 3:0 war er mitbeteiligt. In der 57. Minute verlor er das Kopfballduell gegen Silva, der aber nur die Latte traf. Auch am 4:1 war er involviert: Seinen Schuss konnte Gulacsi gerade noch parieren, den Abpraller verwertete Gnabry. Note: 3 (ab 68. Ryan Gravenberch: Bei seinem Pflichtspieldebüt für den FC Bayern blieb der Ex-Ajax-Star unauffällig. Note: 3)

Jamal Musiala

Machte schon ein starkes Spiel im letzten Test in den USA gegen Manchester City. Dafür wurde er von Trainer Julian Nagelsmann mit einem Startelf-Einsatz in Leipzig belohnt. Das 1:0 (14.) erzielte er nach Hernández-Vorlage selbst. Das 2:0 leitete er mit einem Zuckerpass auf Gnabry überragend ein, das 3:0 bereitete er vor. Immer wieder mit Aktionen für die Galerie. Ab und an aber auch zu verspielt. Note: 1 (ab 60. Kingsley Coman: War zuletzt etwas angeschlagen. Leitete das 4:1 mit einem starken Steilpass auf Müller ein. Note: 2)

Serge Gnabry

Der Offensivspieler hing in der ersten Halbzeit lange in der Luft. Nach gut einer halben Stunde legte er gut quer auf den freistehenden Mané, der das 2:0 erzielte. In der 66. Minute wuchtete er den Ball unter die Latte zum 4:1. Note: 2 (ab 78. Leroy Sané: Überragendes Tor zum 5:3. Für eine Note wurde er aber zu spät eingewechselt.)

Sadio Mané

Die Kollegen suchten den Neuzugang häufig. Aber so richtig integriert ins Bayern-Spiel war der Senegalese in der ersten halben Stunde nicht. In der 31. Minute stand der Ex-Liverpool-Star goldrichtig und musste den Ball nur noch über die Linie zum 2:0 drücken. Zwei weitere Treffer wurden wegen Abseits aberkannt. Mané erzielte bisher in jedem seiner drei Spiele gegen Leipzig je ein Tor. Note: 2 (pk)