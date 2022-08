Einzelkritik zum FC Bayern: Zweimal Note 1 beim 1:1-Remis im Topspiel gegen Gladbach - nur eine 4

Von: Philipp Kessler

Joshua Kimmich (Mitte) und Leroy Sané (l.) sagen jeweils die Note 1. © Ulrich Gamel/imago

Der FC Bayern München holte im Topspiel am vierten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach lediglich ein 1:1-Remis. Die Noten der Bayern-Profis.

München - Am Samstagabend bestritten die Bayern das Spitzenspiel gegen den Tabellendritten aus Mönchengladbach. Dabei lief der Mannschaft von Julian Nagelsmann lange an, bezwang Borussia-Keeper Yann Sommer jedoch nur einmal. Nach 90 Minuten mussten sich die Münchner mit einem 1:1-Remis begnügen, damit bleibt der Rekordmeister immerhin weiter an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Die Noten der Profis.

Manuel Neuer: War kaum gefordert. Beim Gegentor machtlos. Note: 3

Benjamin Pavard: Defensiv ohne Fehler. Offensiv mit einigen starken Zuspielen in die Spitze: Weltklasse war sein Pass auf Sané in der 65. Minute, wenig später flankte er genau auf den Kopf von Müller. Guter Auftritt. Note: 2

Dayot Upamecano: Der Innenverteidiger hatte die Gladbacher Offensive lange Zeit gut im Griff, agierte souverän. Kurz vor der Pause schlug er nach einem weiten und eigentlich harmlosen Ball von Kramer ein Luftloch, kam dann Thuram nicht mehr einholen. Der nutzt das Geschenk zum 0:1 (43.). Danach fing er sich wieder. Note: 4

Lucas Hernández: Souveräner Auftritt, hatte aber auch nicht viel zu tun. Note: 3

Alphonso Davies: Viele ungenaue Zuspiele, wenig geglückte Zuspiele - dem kanadischen Flügelflitzer gelang lange Zeit wenig an diesem Abend. In der Schlussphase wurde er besser. Seinen Distanzschuss in der Schlussphase wehrte Sommer ab, das 1:1 bereitete er mit vor. Note: 3

Einzelkritik zum Remis gegen Gladbach: Joshua Kimmich und Leroy Sané mit der Bestnote

Marcel Sabitzer: Der Österreicher machte wieder ein sehr ordentliches Spiel, konnte die Gladbacher mit seinen Tacklings oft am Spielaufbau hindern. Note: 2

(ab 67. Jamal Musiala: Brachte frischen Schwung und bereitete das 1:1 vor. Für eine Note aber zu spät eingewechselt.)

Joshua Kimmich: Ebenfalls mit einem starken Auftritt im zentralen Mittelfeld. So viele hohe, genaue Bälle auf die Außen hat er schon lang nicht mehr gespielt. Auch als Leader vorangegangen, als es in der 2. Halbzeit hektischer wurde. Note: 1

Kingsley Coman: Der Franzose fiel in der 1. Halbzeit durch starke Dribblings auf, besonders das in der 22. Minute war überragend. Sein Schuss ging anschließend aber am Tor vorbei. In der 2. Halbzeit war weniger von ihm zu sehen. Note: 2

Leroy Sané: Wurde für seinen starken Auftritt in der Vorwoche in Bochum belohnt und stand auch gegen Gladbach wieder in der Startelf. Der Offensiv-Star war der auffälligste Bayern-Angreifer, hatte viele Torchancen. Dieses Mal mangelte es aber an der Effizienz, unter anderem in der 65. Minute als er auf Sommer zulief – und scheiterte. Wie so oft an einem Abend, an dem er aber in der 83. Minute mit seinem Treffer zum 1:1 belohnt wurde. Top-Auftritt. Note: 1

(ab 85. Matthijs de Ligt: Vergab in der Nachspielzeit die Riesen-Chance zum 2:1. Für eine Note zu spät eingewechselt.)

Einzelkritik zum Topspiel des FC Bayern: Nur die 3 für Sadio Mané und Thomas Müller

Thomas Müller: Wie immer unermüdlich unterwegs. Mangelnden Einsatz kann man ihm nie vorwerfen. In der 2. Halbzeit hatte er auch eine gute Kopfballchance, scheiterte aber an Sommer. Note: 3

Sadio Mané: Der Senegalese tat sich schwer. Zwei Mal brachte er die Kugel trotzdem im Gladbacher Tor unter. Aber: Sowohl in der 34. Minute als auch kurze Zeit später wurden seine Treffer aufgrund von Abseitspositionen aberkannt. In der 61. Minute scheiterte er gleich zweimal an Sommer. Note: 3

(ab 68. Serge Gnabry: Für eine Note wurde er zu spät eingewechselt.)