Dreimal die 5! Aber Nagelsmann-Joker stechen: FC Bayern in der Einzelkritik

Von: Philipp Kessler

Der FC Bayern in der Einzelkritik © IMAGO / Jan Huebner

Der FC Bayern tat sich auch gegen das Bundesliga-Schlusslicht Greuther Fürth in der heimische Allianz Arena schwer. Die Einzelkritik zum Spiel.

München - Es war zwar wieder kein Feuerwerk, das der FC Bayern gegen die SpVgg Greuther Fürth da abgebrannt hat. Am Ende aber war es dennoch einen verdienten 4:1 (0:1)-Sieg.

Allerdings tat sich das Team von Julian Nagelsmann beim Tabellenschlusslicht wieder schwer und hatte vor allem in der ersten Hälfte wieder Probleme. Die tz-Einzelkritik.

Sven Ulreich

Der Vertreter von Manuel Neuer (Reha nach Innenmeniskus-OP im rechten Knie), der das Spiel von der Tribüne aus verfolgte, hatte insgesamt wenig zu tun. Beim 0:1 durch Fürths Branimir Hrgota war er ohne Chance, weil Marcel Sabitzer den Ball in der Mauer unglücklich abfälschte. Zweimal trafen die Fürther den Außenpfosten. Note: 3

Benjamin Pavard

Der rechte Verteidiger fiel offensiv kaum auf. Seine Flanken kamen selten bei den eigenen Mitspielern an. Defensiv ließ er aber immerhin wenig anbrennen. Note: 4

Dayot Upamecano

Zuletzt wurde der Innenverteidiger, der vor der Saison für eine Ablöse von 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig nach München wechselte, heftig kritisiert. Gegen Fürth war er aber der stabilste Verteidiger in der Bayern-Defensive. Das 2:1 für die Münchner leitete er ein. Note: 3

Lucas Hernandez

Agierte ein paar Mal kompromisslos in den Zweikämpfen. Aber der Franzose hatte hin und wieder Problem mit dem schnellen Jamie Leweling. Kurz nach Wiederanpfiff wurde er ausgewechselt. Note: 5 (ab 53. Niklas Süle: Guter Auftritt. In der 76. Minute hatte er nach einem Ballgewinn einen Energieanfall, lief mit der Kugel bis weit in die gegnerische Hälfte. Kurz vor Schluss bereitete er das 3:1 durch Robert Lewandowski per Kopf vor. Note 2)

Omar Richards

Der Engländer, der vor der Saison von Zweitligist Reading zum FC Bayern kam, spielte zum ersten Mal in der Bundesliga von Anfang an. Zu Beginn des Spiels wirbelte er auf seiner Seite, war auch offensiv häufig zu sehen. Danach baute er aber stark ab. Note: 5 (ab 46. Eric Maxim Choupo-Moting: Sorgte auch für den Umschwung – und erzielte das 4:1. Note 2)

Joshua Kimmich

Er gewann viele Zweikämpfe. Aber, wie der Rest der Mannschaft, ist auch der Mittelfeld-Antreiber in der Rückrunde noch nicht in Top-Form. Note: 3

Corentin Tolisso

Zu Beginn des Spiels extrem aktiv. Nach rund 20 Minuten verletzte er sich aber bei einem Zweikampf auf Höhe der Mittellinie. Der Franzose, der immer wieder mit muskulären Probleme zu kämpfen hat, griff sich sofort an den linken hinteren Oberschenkel, hämmerte mit der Faust auf den Rasen und humpelte unter Tränen in die Kabine. Note: o.B. (ab 25. Serge Gnabry: Direkt nach Wiederanpfiff gab er den Assist zum 1:1 von Robert Lewandowski. In der Nachspielzeit bereitete er auch den Treffer von Eric Maxim Choupo-Moting vor. Note: 2)

Marcel Sabitzer

Der Österreicher stand zum erst sechsten Mal in dieser Saison in der Bayern-Startelf. Dieses Mal agierte er anfangs auf dem rechten Flügel, rutschte nach der Tolisso-Verletzung auf seine Lieblingsposition im Mittelfeld-Zentrum. Sabitzer war engagiert, probierte viel. Den Freistoß von Hrgota fälschte er unglücklich ins eigene Tor ab. Note: 4 (ab 86. Marc Roca: o.B.)

Thomas Müller

Sorgte für den ersten halbwegs gefährlichen Torschuss des FC Bayern in der 45. Minute. Nach einer Stunde bereitete er das 2:1 mit einer scharfen Hereingabe, die Sebastian Griesbeck ins eigene Tor lenkte, vor. Er war noch einer der aktiveren Münchner Stars. Note: 3

Leroy Sané

Er war bemüht, hatte in der 8. Minute eine Chance, wurde dabei aber im letzten Moment von einem Fürther abgegrätscht. Insgesamt gelang ihm kaum etwas. Note: 5 (ab 86. Paul Wanner: o.B.)

Robert Lewandowski

In der ersten Halbzeit war vom polnischen Wunder-Stürmer wenig zu sehen. Zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte er hingegen sofort den Ausgleich zum 1:1. In der 82. Minute köpfte er das 3:1. Schon seine Bundesliga-Tore 27 und 28 in dieser Saison. Dass er Treffer erzielt, ist sein Job – und da kann man ihm gegen Fürth nichts vorwerfen. Note: 1 (pk)