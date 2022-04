Einzelkritik zur Bayern-Pleite in Villarreal: Es hagelt Vierer und Fünfer - nur ein Lichtblick

Von: José Carlos Menzel López

Für den FC Bayern München gab es in Villarreal nichts zu holen. Die tz-Einzelkritik zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League.

Villarreal - Das hat sich der FC Bayern München ganz sicher anders vorgestellt! Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gab es eine 0:1-Pleite beim FC Villarreal (Ticker zum Nachlesen). Letztlich kam die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann noch mit einem blauen Auge davon, die Spanier ließen beste Chancen auf einen höheren Sieg liegen. Somit ist im Rückspiel am Dienstag in München noch alles drin.

In Villarreal - so viel ist klar - lief bei Bayern einiges schief. Wir haben genau hingeschaut und die Spieler bewertet. Die tz-Einzelkritik:

Manuel Neuer: Traf beim ersten Gegentor keine Schuld. Bei seinem irren Fehlpass weit vor dem Tor hatte er jedoch Glück, dass Moreno neben das leere Gehäuse zielte. Note: 4

Benjamin Pavard: Hatte große Schwierigkeiten, den wendigen Danjuma auf der rechten Seite in den Griff zu bekommen. Insgesamt zu passiv und bei den meisten Angriffen der Hausherren falsch positioniert. Note: 5; Ab 71. Niklas Süle: ohne Bewertung.

Dayot Upamecano: Durfte für Süle ran, lieferte aber eine stark verbesserungswürdige Vorstellung ab. Spielte im Aufbau Pässe ins Nirgendwo und ließ die Angreifer Villarreals teilweise widerstandslos passieren. Die beste Szene: seine Rettungstat gegen Danjuma. Note: 4

Lucas Hernández: Der Franzose hob beim 0:1 durch Danjuma das Abseits auf. In der Rückwärtsbewegung zu unbeholfen, steigerte sich jedoch in den zweiten 45 Minuten und rettete stark. Note: 4

Alphonso Davies: Der Kanadier hatte 2022 noch keine Partie absolviert und durfte von Beginn an ran. Dass dies keine gute Idee war, wurde schnell klar. Der Kanadier ist noch nicht im Rhythmus, was sich an seiner mangelnden Schnelligkeit und seiner Passivität im Duell mit Lo Celso vor dem 0:1 offenbarte. Note: 4

Joshua Kimmich: Sollte den Dirigenten in der Zentrale geben, fiel jedoch lediglich durch Diskussionen mit Mitspielern sowie unpräzisen Zuspielen auf. Dass Villarreal im Mittelfeld das Sagen hatte, lag auch am blassen Kimmich. Note: 5

Jamal Musiala: Licht und Schatten auf der Doppelsechs neben Kimmich. Unternahm Brauchbares nach vorne, ließ Lo Celso jedoch vor dem 1:0 in den Rücken von Davies laufen, anstatt an ihm auf den Fersen zu bleiben. Note: 4

Serge Gnabry: Kam auf der linken Außenbahn zum Einsatz, wo ihn die Verteidiger mühelos in den Griff bekamen. Zu statisch. Note: 5; Ab 62. Leroy Sané: o.B.

Thomas Müller: Hing in der Luft und kam in der ersten Hälfte auf mickrige 22 Ballaktionen, was daran lag, dass er nicht ein einziges Mal in den Zwischenräumen auftauchte. Unsichtbar. Note: 5; Ab 62. Leon Goretzka: o.B.

Kingsley Coman: Mit der Einzige, der Gefahr ausstrahlte, wenn er in Ballbesitz kam. Explosiv wie man den Franzosen kennt, allerdings auch ohne Genauigkeit in seinen Aktionen. Aber immerhin: Es kam was. Note: 3

Robert Lewandowski: Man musste schon genau hinsehen, um den Polen zu entdecken. Versteckte sich die meiste Zeit über im Schatten der Villarreal-Abwehr, aus dem er nur selten hervortrat. Insgesamt zu wenig. Note: 5