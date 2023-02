Ausgerechnet! Zwei Franzosen verdienen sich bei Bayern-Sieg in Paris die Bestnote

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern war zum Achtelfinal-Kracher in der Champions League bei PSG zu Gast. Die tz-Einzelkritik zum Auftritt der Bayern-Stars.

Paris/München – Es war alles angerichtet! Der FC Bayern war zu Gast bei Paris Saint-Germain zu Gast. Der Achtelfinal-Kracher in der Champions League war eine intensive Partie.

Ausgerechnet Kingsley Coman, der CL-Final-Held von 2020 war es, der die Münchner im zweiten Durchgang in Führung brachte (53.). Anschließend hatte das Team von Trainer Julian Nagelsmann sehr viel Dusel. Der vermeintliche Ausgleich von Kylian Mbappe (80.) wurde durch den VAR einkassiert.

Am Ende retteten die Bayern das knappe 1:0 über die Zeit und gehen nun mit einem guten Ergebnis ins Rückspiel in drei Wochen in München. Die tz-Einzelkritik zum Auftritt der FCB-Stars im Parc de Princes.

Yann Sommer

Selbst gegen die Pariser Ausnahme-Offensive hatte Sommer eine Bierruhe am Ball – sogar bei unfreiwilligen hohen Anspielen. Blieb im Eins-gegen-eins-Duell mit Mbappé lange stehen und verhinderte dadurch den Ausgleich. Note: 2

Benjamin Pavard

Seit Wochen zeigt der Franzose konstant gute Leistungen. Allerdings sah er nach einem harten Einsatz gegen Neymar früh die Gelbe Karte (25. Minute) und musste sich in den Zweikämpfen etwas zurücknehmen, bekam aber am Ende dennoch Gelb-Rot. Verhinderte mit einer beherzten Grätsche einen aussichtsreichen Abschluss von Neymar. Note: 3

Dayot Upamecano

Musste abwechselnd gegen Neymar oder Lionel Messi ran. Er stemmte sich mit allem, was sein bulliger Körper hergab, gegen die beiden Superstars. Nach der Pause hielt er auch Mbappé in Schach. Note: 1

Matthijs de Ligt

Der Holländer wirkte in jeder Phase des Spiels hellwach und war dementsprechend stets einen Schritt schneller am Ball als seine namhaften Gegenspieler. Leitete dadurch einige Gegenangriffe seiner Mannschaft ein. Note: 2

Joao Cancelo

Dass er nicht nur präzise Flanken schlagen, sondern auch wichtige Zweikämpfe gewinnen kann, bewies der Portugiese in der ersten Hälfte: Er stoppte Neymar in einem Sprint-Duell, ansonsten wäre der Brasilianer alleine auf das Münchner Tor zugelaufen. Nach vorne eher ein durchschnittlicher Auftritt. Note: 3 (ab 46. Alphonso Davies: Nach seiner Einwechslung war ihm die aktuelle Verunsicherung anzumerken, das änderte sich aber nach seiner präzisen Flanke zur 1:0-Führung auf Coman. Note: 3)

Joshua Kimmich

Dem Mittelfeldchef war deutlich anzumerken, dass er es liebte, das Pariser Star-Ensemble zu ärgern. Mal gab es ein Wortgefecht mit Neymar, dann einen Rempler für Verratti. Ansonsten strahlte Kimmich eine enorme Präsenz aus, gewann viele wichtige Zweikämpfe und dirigierte das Münchner Spiel wie ein Maestro. Note: 2

Leon Goretzka

Offensiv war von Goretzka nicht viel zu sehen. Dabei hätte den Gästen seine Körperlichkeit im gegnerischen Strafraum gegen Ramos gut getan. In der Rückwärtsbewegung sehr diszipliniert. Note: 3

Kingsley Coman

Starke Performance des Franzosen, der sich gegen seinen Heimatklub mit einem Treffer belohnte – und aus Respekt aufs Jubeln verzichtete. Er ging ins Dribbling, schlug Flanken und scheute keinen Zweikampf. Musste verletzt raus. Note: 1 (ab 76. Serge Gnabry: o.B.)

Jamal Musiala

In der ersten Hälfte hatte der Youngster Mühe mit der abgezockten und beinharten PSG-Verteidigung um Ramos und Marquinhos. Nach der Pause kam Musiala aber besser ins Spiel und hatte gute Aktionen. Note: 3 (ab 87. Ryan Gravenberch: o.B.)

Leroy Sané

Erneut ein schwacher Auftritt. Im Direktpassspiel unterliefen ihm häufig Fehler, die Pariser Tempo-Gegenstöße nach sich zogen. Die Formkurve zeigt weiter nach unten. Note: 4 (ab 90. Josip Stanisic, o.B.)

Eric Maxim Choupo-Moting

Genau 30 Sekunden dauerte es, bis Choupo seinen ersten Torschuss abgab. Ansonsten häufig einen Schritt zu spät nach Flanken – und bei Torschüssen fehlte das nötige Quäntchen Glück. Note: 3 (ab 76. Thomas Müller: o.B.)